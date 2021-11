Le previsioni zodiacali di lunedì 8 novembre 2021 hanno già sviluppato cosa bisogna attendere per questo inizio settimana. A essere valutati in questa sede i soli simboli compresi nella seconda tranche dello zodiaco. Ovviamente l'attenzione sarà tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di lunedì 8 novembre? Bene diciamo subito che, vista la bella presenza della Luna nel comparto, a ben figurare sarà il segno del Capricorno, super favorito in amore e anche nel lavoro.

L'Astrologia di lunedì, invece, indica che ad andare incontro a un periodo abbastanza ostico da digerire, soprattutto per quanto concerne la parte centrale della giornata, saranno quasi tutti coloro appartenenti al segno dei Pesci (ascendente a parte).

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 8 novembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali per la giornata dell'8 novembre

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano una giornata ottima oltre la media, anche se in certi frangenti potrebbe sembrare il contrario. Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora alle prese con problemi all'apparenza senza soluzione.

In amore la vostra tenerezza e natura romantica del vostro cuore saranno guidati dalle buone stelle del periodo. In coppia, soprattutto, le buone energie saranno impetuose, tanto che molti nativi riusciranno a vivere momenti di grande passione. Single, potrebbero esserci tante occasioni da cogliere al volo, soprattutto per coloro che cercano l’amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quindi saranno solamente i diretti interessati a decidere se artigliare il destino oppure lasciarlo andare. Nel comparto lavoro, intanto, unirete la teoria alla pratica: sarà senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata un po' a rallentatore.

In generale, comunque, il periodo non sarà assolutamente da denigrare, in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione nella parte terminale. Per i sentimenti le stelle del periodo porteranno una ventata di entusiasmo alla vostra giornata e vi suggeriranno di dedicare più tempo a tutto ciò che vi appassiona e che vi rende felici. Vivrete così una giornata straordinaria in cui sarà possibile fare tutto ciò che amate. Single, un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva vi coglierà di sorpresa. Fatevi coraggio e prendete tempo prima di lasciarvi andare a decisioni radicali per il vostro futuro affettivo. Nel lavoro riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede agli impegni presi.

Sarà una giornata che vi riempirà di gioia.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'8 novembre al Sagittario indica che partirà non molto bene questa giornata di metà settimana, per poi riprendersi lievemente a tarda sera. Le predizioni astrologiche, pertanto, indicano una giornata interessata dalla più scontata delle normalità. Se affronterete le situazioni con lo spirito giusto potrebbe anche essere un momento discreto da vivere. In amore questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi. In generale nei confronti delle persone che portate nel cuore non avrete grossi problemi: tutto procederà senza intoppi e vivrete davvero un periodo non male. Diciamo che in tanti, soprattutto in ambito di coppia, riuscirete a ritagliarvi del tempo da spendere solo per voi.

Per i single vedrete l'amore come un gioco gaio. Sarete disinvolti e non farete fatica ad allacciare nuovi rapporti sentimentali. Sfruttate la vostra innata creatività per mettere un po' di brio nella vita affettiva. Nel lavoro avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze grazie a una nuova collaborazione. Se son rose, (forse) fioriranno...

Oroscopo e Astrologia di lunedì 8 novembre

Capricorno: "top del giorno". L'oroscopo sulla giornata di lunedì preavvisa l'arrivo di un ottimo inizio settimana: senza esagerazione sarà portatore di gioia e nuove speranze per tantissimi di voi. In merito agli affetti, grazie alla splendida presenza della Luna nel vostro segno, vi piacerà dialogare con il partner, confidarvi e fantasticare insieme, come se aveste ancora tanto da scoprire l'uno dell'altra.

In molti ritroverete l'armonia perduta e forse sarà proprio questa la giornata speciale, da sempre attesa da molti di voi nativi. Single, sarà un momento giusto per mettere a punto programmi di viaggio. Lo scopo? Raggiungere la località di svago in vista del nuovo weekend. Nel tempo libero tutto andrà come sperato e potrà succedere veramente di tutto, perché un certo desiderio d'evasione dal solito tran tran si farà strada e sarete pronti a divertirvi. Nel lavoro vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare bene ogni cosa in programma. La vostra vitalità sarà contagiosa, il che vi farà godere di un periodo tranquillo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno sottolineano il fatto che evolverà benissimo questo inizio settimana in amore, senza grosse negatività a cui dover porre rimedio.

Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, il periodo sarà all'insegna della piena positività in campo sentimentale: sforzatevi di sfruttare al massimo ogni buona situazione, resterete soddisfatti al 100%! In coppia, soprattutto, giocate d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne prima o poi vincenti. Single, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi. Allargate pure il giro delle conoscenze, intrecciate nuove amicizie e magari guardate con occhi diversi quella persona amica che ben sapete. Possibili ritorni di fiamma. Nel lavoro affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 8 novembre annuncia un lunedì sottotono, senz'altro ambasciatore di notizie non troppo favorevoli o di inaspettate problematiche da risolvere. In arrivo situazioni pronte a farvi saltare qualche nervo, magari anche tranciando quel filo di serenità che sembrava stesse rientrando. Calma, tutto questo è solo transitorio e presto, se non già da fine pomeriggio la situazione generale tenderà alla ripresa. In amore il solito tran tran, in genere per voi così rassicurante, vi andrà abbastanza stretto. La colpa sarà da attribuire a una persona incline a seminare insofferenza e disguidi, soprattutto in famiglia. Se gli impegni dovessero stressare niente panico: con determinazione e intelligenza terrete testa a tutto.

Per coloro ancora single: se non volete fare il primo passo a causa del vostro orgoglio, pazienza! Sappiate comunque che sarebbe opportuno muoversi, in modo da non perdere buone occasioni. Il lavoro, forse, sarà caratterizzato da situazioni o umori grigi. Avrete momenti di vivacità e avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti e malumori.

Classifica stelline 8 novembre, previsioni delle stelle ai dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'8 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In testa figura il Capricorno, forte della presenza nel proprio settore di una avvenente Luna d'amore.

Ottime chance di concludere positivamente la giornata di lunedì anche per altri quattro segni, tra i quali figura Gemelli e Acquario, tanto per citarne due a caso. Andiamo subito a scoprire l'intero prospetto, analizzando uno a uno la posizione relativa a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 8 novembre: