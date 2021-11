L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 novembre vede un ottimo Mercurio nel segno dello Scorpione, utile per progettare al meglio le giornate sul posto di lavoro, mentre l'Ariete non si arrenderà al primo ostacolo. La Luna in Pesci aiuterà a esaltare al meglio il proprio rapporto, mentre un impeccabile Capricorno vivrà un periodo eccellente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 novembre.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà una settimana difficile soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Secondo l'oroscopo, dovrete ancora fare i conti con Venere in quadratura ma non solo, e in amore sarà meglio correre ai ripari, anche se non alzerete bandiera bianca. Se siete single continuerete a lottare per un amore impossibile, il che vi fa onore, ma a volte forse è meglio accettare la situazione. In ambito lavorativo non vi fermerete al primo ostacolo, e continuerete a provare e provare fino a quando ci riuscirete. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana convincente per quanto riguarda i sentimenti. Forse potrebbe esserci qualche sbavatura, quando la Luna sarà negativa tra mercoledì e giovedì, ciò nonostante il legame che unisce voi e il partner è forse, e difficilmente si spezzerà.

Se siete single avrete bisogno di rimettervi in sesto e pensare un po’ a voi per il momento. In ambito lavorativo attenzione soprattutto alle questioni economiche, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale più che valida nel corso della prossima settimana per voi. Sarete in grado di far valere le vostre emozioni in coppia, ma attenzione al weekend che arriverà, perché la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single il vostro cuore galoppa, ma attenzione a gestire l'ansia. Nel lavoro continuerete a fare davvero bene le vostre mansioni, grazie a Giove che porta fortuna e risorse da sfruttare, e un ambiente di lavoro gradevole. Voto - 8️⃣

Cancro: faticherete non poco a sentirvi attraenti, all'altezza di chi avete davanti. Venere in opposizione vi mette in difficoltà, ma voi sforzatevi di piacervi un po’, senza però apparire ciò che non siete veramente.

Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee abbastanza chiare su come svolgere le vostre mansioni. Marte e Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione stanno facendo un ottimo lavoro per voi, soprattutto ai nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Leone: vita lavorativa stressante nell'ultimo periodo per i nativi del segno, anche a causa di alcuni astri poco favorevoli nei vostri confronti. Ciò nonostante, se riuscirete a gestire bene la situazione, possono ancora arrivare buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti non sarete tra i segni favoriti, ma il vostro rapporto procede senza intoppi. Se siete single magari potreste fare nuovi incontri, che potrebbero attirare la vostra attenzione.

Voto - 7️⃣

Vergine: ottima settimana per i nativi del segno, dominata da un cielo quasi sempre sereno. Qualche nuvoletta potrebbe farsi vedere nel fine settimana, quando la Luna sarà opposta, ciò nonostante potrete sempre contare su Venere per ritrovare un po’ di stabilità nel vostro rapporto. Se siete single cercate di comprendere al volo alcuni segnali che vi lanciano. Nel lavoro con Mercurio e Marte in sestile, siete pronti a riprendere il ritmo e proporre idee vincenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: vi piacerebbe molto trascorrere un periodo diverso dal solito. Mi spiace, ma secondo l'oroscopo della prossima settimana dovrete ancora fare i conti con un cielo poco favorevole, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Una piccola tregua arriverà tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà favorevole, ma non aspettatevi di fare furore con il partner o con la persona che vi piace se siete single Settore professionale nel complesso stabile, anche se potrete fare di più con un po’ di impegno. Voto - 6️⃣

Scorpione: un ottimo Mercurio nel vostro cielo vi metterà a vostro agio in ambito lavorativo. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, sarete in grado di far valere i vostri progetti, e le soddisfazioni non mancheranno. Per quanto riguarda i sentimenti il pianeta dell'amore, il sestile dal segno del Capricorno, porta fascino e passione in voi e nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vedrete che la vita avrà in serbo qualcosa di piacevole anche per voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo settimanale che non vi vedrà tra i migliori segni zodiacali, ciò nonostante sarete sempre in grado di vedere il bicchiere mezzo pieno, apprezzando quando di buono riuscirete a fare. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno ancora tanti momenti da sfruttare per rendere magico il vostro rapporto. Se siete single e state cercando di costruire la vostra storia d'amore, vi impegnerete a fondo per far sì che sia unica. Ciò nonostante meglio fare attenzione nel weekend, perché la luna in quadratura potrebbe cambiare le carte in tavola. In ambito lavorativo ci sono dei cambiamenti in corso, e se non volete rimanere indietro, meglio tenersi informati e pronti a eventuali imprevisti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che vi rende inarrestabili secondo l'oroscopo. Con Venere nel segno, e la Luna spesso ad assistervi, andrete alla grande in ambito sentimentale. Single oppure no, il vostro fascino sarà irresistibile, ma anche la vostra maturità e senso di responsabilità saranno particolarmente apprezzati. Per quanto riguarda il lavoro sfrutterete molto bene le vostre doti comunicative, riuscendo a convincere anche il collega o cliente più scettico. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale che funzionerà abbastanza bene nel corso della settimana secondo l'oroscopo. Tra mercoledì e giovedì arriverà la Luna a darvi sostegno in amore, rendendo il vostro rapporto più affiatato di quanto vi aspettiate.

Se siete single saprete sempre sfoderare il vostro lato allegro e solare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà ancora lì a darvi una mano, ciò nonostante Mercurio potrebbe cercare di mettervi in difficoltà. Occhi aperti dunque, e abbiate sempre un piano di riserva a disposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo settimanale grandioso per i nativi del segno. I problemi avuti precedentemente con il partner sembrano ormai soltanto un lontano ricordo, e ora potrete concentrarvi al meglio su come rendere felice la vostra anima gemella. Nel fine settimana inoltre, ci penserà la Luna a darvi una marcia in più, anche per voi cuori solitari in cerca di conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro siete stanchi di stare in panchina. Adesso è il momento di dar voce alle vostre idee, e cercare di metterle in pratica, ora che avrete l'appoggio di Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣