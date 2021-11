Per il primo fine settimana di novembre, l'oroscopo prevede due giornate davvero toste per alcuni segni dello zodiaco.

Le stelle di questo weekend consigliano ai nativi del Toro di prendersi più cura di sé stessi e di non ignorare i propri bisogni. Il segno dei Gemelli dovrebbero fare una pausa mentale, mentre i nati in Cancro devono fare i conti con dei sentimenti complessi. Mentre i nati sotto il segno della Vergine devono frenare l'impulso di voler acquistare qualsiasi cosa, il segno della Bilancia deve fare attenzione a tutto ciò che sta facendo.

Di seguito, approfondiamo le previsioni degli astri per le giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre.

Il weekend 6-7 novembre secondo l’oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Una certa persona non si è fatta sentire negli ultimi tempi? Prima di affrontarla con una lunga lista di lamentele, valutate bene il vostro approccio. Piuttosto che rimproverarla per i suoi fallimenti, lodatela per le cose che sta facendo bene. Dopo aver speso parole di apprezzamento, offrite le vostre critiche costruttive. Usando la diplomazia, è molto probabile che voi otteniate i risultati desiderati.

Toro – Le stelle di questo fine settimana raccomandano di prendervi più cura di voi stessi e della vostra salute. Non trascurate i vostri bisogni.

Dovete includere nei pasti cibi più salutari per l’intestino, aumentare la vostra immunità attraverso i multivitaminici e prendetevi del tempo per ridurre lo stress con la meditazione o una passeggiata all’aria aperta. Trovate un modo per delegare le vostre responsabilità lavorative o semplificate il vostro programma per avere più tempo libero per voi stessi.

Si tratta di lavorare in maniera più intelligente, non più difficile.

Gemelli – La vostra ambizione non conosce limiti, ma c’è una soglia per quanto potete ragionevolmente realizzare in un dato momento. Anche se siete impeccabili, è importante che non vi spingiate oltre. È il classico weekend che richiede una pausa mentale.

Se ci sono delle attività non essenziali dalla vostra lista, eliminatele. Nel vostro calendario create uno spazio per il relax e la cura di sé. Tutti hanno bisogno di tempo per ricaricare le batterie. All’inizio vi sembrerà controintuitivo, ma fare una pausa vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo in maniera veloce. Una mente riposata vi aiuterà a lavorare in maniera ancora più efficiente e brillante.

Cancro – Nella vostra testa c’è una cascata di sentimenti complessi. In questo weekend vi sentite un po’ teneri, ma questo potrebbe anche far crollare i vostri muri. Parlare con una persona a cui volete molto bene vi aiuterà a eliminare le vostre frustrazioni e ansie. È un grande fine settimana per invitare un amico a cena e fare una bella conversazione.

Previsioni astrologiche di sabato 6 e domenica 7 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – La sicurezza online è al centro dell’attenzione in questo fine settimana di novembre. Se di recente i vostri dati sono stati compromessi, sfruttate il weekend per fare una revisione di tutte le vostre password e di qualsiasi altra protezione online che potrebbe essere vulnerabile agli hacker. E qualsiasi cosa voi facciate, non aprite quell’e-mail di spam dall’aspetto abbozzato. Se siete tentati di inviare una e-mail o un messaggio con tutta la rabbia che avete addosso, fate una pausa e spegnete la rabbia facendo qualche attività all'aria aperta. Non vorreste dire qualcosa nella foga del momento di cui poi potreste pentirvi.

Vergine – Pensateci due volte prima di comprare qualsiasi cosa, sia online che nei centri commerciali. Le stelle di questo weekend richiedono moderazione finanziaria. Esaminate cosa c’è sotto la vostra voglia di sfoggiare. Ci sono ansie che state ignorando? Invece di incanalare questa angoscia nello shopping, affrontate la causa principale. Dopotutto, il vostro stress aumenterà quando il vostro settore economico entrerà in crisi. L’Oroscopo consiglia di trovare un’alternativa più economica a quell’articolo che vi interessa. E se proprio non riuscite a resistere alla tentazione di comprare quell’articolo, iniziate a risparmiare.

Bilancia – Prestate attenzione a tutto ciò che fate in questo weekend.

Molti nativi della Bilancia non si sentono pronti a fare quel lancio importante o a prendere l’iniziativa in un incontro importante. L’oroscopo consiglia di fermarvi e di riflettere con molta calma. Parlate oppure esponete le vostre idee solo quando siete sicuri di voler percorrere una nuova strada. Un cambio di stile potrebbe aumentare la vostra sicurezza? Anche andare a un salone di bellezza potrebbe farvi sentire come un oggetto nuovo.

Scorpione – Tutti commettono errori e il perdono è la chiave per la guarigione. Se qualcuno continua a commettere lo stesso errore più e più volte, potreste voler riconsiderare le ragioni per cui lo tenete nella vostra vita. Le stelle vi danno il via libera per separarvi dalle personalità tossiche in questo fine settimana.

Se non siete pronti a estromettere questa persona dalla vostra vita, lavorate per accettarla così com’è, difetti e pregi. Non ha senso cambiare qualcuno che non è disposto a migliorare la sua condotta.

L'oroscopo per il primo fine settimana di novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il networking è spesso la chiave del successo, quindi valutate di cercare il settore in cui potete socializzare con giocatori potenti, geniali e brillanti. Oppure organizzate voi stessi un raduno professionale. Se riuscite a mettere su una squadra di lavoro davvero promettente ed edificante e a condividere con loro risorse e opportunità, non c’è limite a ciò che potete ottenere.

Capricorno – Siete particolarmente fissati sui vostri obiettivi ambiziosi, poiché le stelle di questo periodo fanno emergere il vostro lato iper-competitivo.

Fate marcia indietro e valutate attentamente e obiettivamente il vostro atteggiamento. Siete eccessivamente egoista o carrierista? Allargate il vostro obiettivo e ricordate a voi stessi che c’è di più nella vita oltre al vostro lavoro. Se non riuscite a uscire dalla vostra ossessione, fate una passeggiata per schiarire la mente. Se questa vena perfezionista è motivata dalla paura del fallimento, lavorate per affrontare eventuali ansie. Parlare con una persona perspicace potrebbe rimettervi a posto.

Acquario – Vi sentite pompati per quella brillante idea? Prima di iniziare un’impresa importante, assicuratevi di avere solide strategie in atto. Un piano ben congegnato è essenziale per il successo sotto il cielo di questo periodo.

Niente scorciatoie, pianificate attentamente ogni mossa che sperate di fare in anticipo. E non dimenticate di fare tutte le ricerche necessarie. Volete assicurarvi di avere una risposta rassicurante per ogni domanda che gli altri potrebbero porre. Se vi fate trovare sempre pronti, non avete motivo di preoccuparvi.

Pesci – Un’attrazione fisica potrebbe riscaldarsi sotto i cieli sensuali di questo weekend. La conversazione tra di voi potrebbe prendere una svolta inaspettata, oppure forse avete pensato di trasformare una vostra amicizia in amore? In ogni caso, esplorate questa eccitante possibilità. Assicuratevi, però, di mantenere un dialogo aperto e onesto e di non essere riservati o timidi. Riportate un pizzico di seduzione nel vostro rapporto con chiacchiere civettuole e condividendo uno dei vostri desideri.