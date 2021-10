È ormai arrivato il mese di novembre e l'oroscopo è pronto a rivelare che cosa accadrà nei prossimi sette giorni. A quanto pare, la prima settimana novembrina sarà migliore rispetto all'ultima di ottobre. Questo vale per alcuni segni zodiacali, per gli altri, invece, si prospettano giornate cariche di tensione, preoccupazioni, dubbi e timori.

Di seguito approfondiamo le previsioni delle stelle per la settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 novembre.

La settimana 1-7 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Per l’amore si prospetta una settimana elettrizzante, avete un’energia davvero pazzesca, travolgente e trascinante.

Dopo le ultime due settimane sotto pressione a causa di qualche punizione lavorativa, finalmente recuperate un po’ di serenità con il partner, la famiglia, i figli. In campo lavorativo, nuove idee sono pronte a uscire dalla vostra testa e non mancherà la voglia di dare il meglio di voi stessi. Anche i colleghi più antipatici iniziano a vedervi con occhi diversi. In salute, non trascurate gli occhi.

Toro – In campo amoroso, il buonumore migliora le relazioni personali. L’affetto che nutrite per la persona che vi piace tanto va dimostrato. Non nascondete il vostro carattere, anche se è particolare piacerà alla persona interessata. Sul fronte lavoro, dovete essere disponibili e cortesi con i clienti, colleghi e superiori.

Non fatevi prendere dal panico e portare avanti i progetti ambiziosi. Anche in salute non potete lamentarvi. È importante prendersi cura del proprio corpo, ma non in maniera maniacale.

Gemelli – Sul fronte amore, la prima settimana di novembre è abbastanza buona per i rapporti intimi. Il nervosismo peggiora la conversazione, porta a galla vecchie ferite e rancori.

Per un po’ di tempo dovreste stare per conto vostro, per smaltire la rabbia in eccesso e per evitare che questo sentimento negativo smantella la vostra relazione. In ambito lavorativo, se non siete in grado di sopportare certe situazioni, come ad esempio i clienti con le loro richieste, allora dovreste cambiare mestiere. In salute, è un periodo in cui avete difficoltà a stare tranquilli e sereni.

Staccate la spina e cercate di pensare positivo.

Cancro – La prima settimana di novembre promette fortuna e solidità in amore, sarete pronti a tutto pur di far breccia nel cuore della persona che amate. Attenzione, però, a non infastidire ed esaurire la persona interessata con il troppo romanticismo. Sapete benissimo che il troppo stroppia. In campo lavorativo, cambiamenti e novità in arrivo vi dividono in due parti: da una parte sarete elettrizzati, in quanto li attendevate da molto tempo, mentre dall’altra un po’ timorosi, in quanto non siete ancora pronti ad affrontare nuove sfide. La salute sembra andare a gonfie vele, siete raggianti anche quando siete stanchi.

Previsioni astrologiche da lunedì 1 a domenica 7 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso, in questo periodo anche i rapporti che sembravano essere arrivati al capolinea spiccheranno il volo. I single del segno sentono il bisogno di sperimentare la vita di coppia. È un periodo gratificante per il lavoro. Non ci sono dubbi sul fatto che state raccogliendo piccoli e grandi successi. Anche in campo economico arrivano delle gratifiche. Avete una salute "da leone", non sentirete addosso neppure lo stress e questo è un bene per il vostro fisico.

Vergine – Nell’ultimo periodo siete stati molto sfortunati in amore, chi per una questione e chi per un’altra. In questa settimana non dovete far pesare la vostra tristezza alle persone che vi stanno pazientemente vicino.

Avete la tendenza a far innervosire la gente, l’Oroscopo consiglia di tenere sotto controllo questo atteggiamento e di non far uscire di senno la persona che vi sta accanto. La situazione lavorativa è leggermente migliore di quella amorosa, ma dovete lo stesso affrontare i vostri nemici. Cercate di capire cosa vogliono da voi e perché vi invidiano, in modo tale da sapere dove andare a colpire. In salute è un periodo "così così", ma nelle scorse settimane stavate molto peggio, quindi potete ritenervi contenti.

Bilancia – In amore, siete molto schivi in ogni rapporto e questo potrebbe penalizzarvi. Comunque, dovete sconfiggere i vostri timori, soprattutto quelli legati alla fiducia del prossimo.

Se vi piace una persona, abbiate il coraggio di fare il primo passo e di parlare a cuore aperto. I single resteranno tali se non mostreranno questo coraggio. In campo lavorativo, questa settimana potrebbe farvi ottenere qualche gratificazione in più, soprattutto se avete da poco iniziato a lavorare. In salute, dedicarsi a un’attività sportiva anche durante il mal di testa può aiutare a combattere il disturbo.

Scorpione – In amore, in questa settimana cercate di scaldarvi il cuore con la persona di cui siete innamorati. Chi ha rinunciato a cercare l’anima gemella da molto tempo, adesso dovrebbe rimettersi in gioco, in quanto questo è il momento adatto per le conquiste. Le coppie sono proprio sulla strada giusta, quella che condurrà alcuni all’altare, e altri ad avere un bambino.

Se nei mesi scorsi avete saputo costruirvi una posizione lavorativa, allora otterrete grandi soddisfazioni nel 2022. In salute vi sentite un po’ meglio rispetto al passato, avete tutte le carte in regola per fare tutto ciò che vi va.

L'oroscopo della settimana 1-7 novembre su amore, lavoro e salute: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore torna protagonista in questa settimana, ma dovete avere il coraggio di esprimere i vostri pensieri. Non è mai troppo tardi per le dimostrazioni di affetto, quindi, sorprendete il vostro partner con le dichiarazioni d’amore, con i piccoli gesti, tenete sempre acceso la fiamma della passione tra voi due. In campo lavorativo, questo periodo favorisce la carriera, le stelle sorridono in ogni attività e in ogni scelta.

In salute, qualche malanno stagionale potrebbe insinuarsi tra voi e i vostri tanti impegni.

Capricorno – In campo amoroso, per voi è importante avere al proprio fianco una persona che sappia farvi sorridere anche nei momenti cupi, che sappia gioie quando siete euforici. I single hanno bisogno di qualcuno che dia sicurezza e che li faccia sentire importanti. Con le storielle di una notte non potete pretendere molto. Sul fronte lavoro, forse è meglio rallentare un po’ il ritmo e prendere meno sul serio certe questioni. Ogni tanto dovreste guardarvi intorno e ascoltare anche gli altri, soprattutto se siete voi a gestire l’azienda. In salute, non abbiate paura dei medici, anzi: appena avvertite qualcosa di strano, correte a fare un controllo.

Acquario – In amore, dovete imparare a essere più sicuri di voi stessi. Come persona valete molto, quindi, siate severi ogni tanto con le persone che non vogliono essere chiare e limpide con voi. Le coppie portano avanti la relazione con più senso di libertà. In campo lavorativo, questa è una settimana carica di impegni. Gli affari che avete sempre rimandato adesso sono vicini alla scadenza. Quindi, dovete sbrigarvi. A parte qualche fastidio fisico, avete una salute di ferro.

Pesci – In amore forse vi state comportando in maniera strana in questo periodo. Non avete ancora capito come comportarvi con la persona che vi interessa o con il vostro partner, che è ancora preso dai suoi problemi e non vi ascolta.

L'oroscopo vi sconsiglia di agire in maniera brusca, abbiate più compassione di chi si sforza nei vostri riguardi. Alcune situazioni di lavoro che avete lasciato a metà chiedono la vostra completa attenzione e potrebbero mettere sottosopra i vostri piani. Tutto sommato, se riuscirete a ottenere quello che volete, lo dovete soltanto a voi stessi. La salute non è niente male, soltanto verso metà settimana si farà un po’ altalenante, ma poi recupererete alla grande.