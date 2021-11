L'oroscopo di venerdì 19 novembre 2021 è senz'altro pronto a mettere "nero su bianco" la classifica stelline quotidiana nonché le previsioni zodiacali del giorno prima dell'inizio del nuovo weekend. Per questo venerdì l'Astrologia sottolinea il transito della Luna in Gemelli. A proposito di Luna, anche l'Astronomia è in festa: questo venerdì avremo la fortuna di vedere l'eclissi di Luna più lunga del secolo: infatti fino al 2100 non ce ne sarà un'altra così ampia, ben 3 ore e 23 secondi. Bene, senza dilungarci ulteriormente passiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 19 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno)

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 19 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 novembre al segno dell'Ariete indica che partirà nella più scontata delle normalità questa parte della settimana. Diciamo che la strada verso la felicità non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete comunque all'obiettivo finale. In campo sentimentale, anche se il rapporto è ottimo e saldo, non date tutto per scontato e cercare di ravvivarlo con sorprese, dimostrazioni e tanto affetto. Le congiunzioni astrali sono a vostro favore e renderanno bello non solo la vita di coppia, ma anche tutto quello che concerne l'ambito familiare.

Single, approfittate dei transiti e della giornata per distendere i nervi, mettere ordine intorno a voi, sistemare i piccoli o grandi problemi di cuore. Le stelle vi aiuteranno a instaurare un clima di profonda serenità in famiglia. L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima da qualcuno che solitamente vi snobbava.

È il momento di occuparsi con energia di se stessi, del proprio benessere, del proprio aspetto fisico. L'attività lavorativa scorrerà senza troppi intoppi, sarete particolarmente produttivi e riuscirete a portare avanti anche attività extra.

Toro: ★★★★★. Questo vostro venerdì di fine settimana si profila in grande stile per voi del segno.

Dunque, si prospetta una giornata più che ottima in tutti i sensi. In campo sentimentale, soprattutto, la Luna in Gemelli in questi giorni vi sorriderà senz'altro, regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare con piacere emozioni e sani istinti affettivi. In campo sentimentale, il rapporto con il partner si basa sulla fiducia e sulla sincerità, oggi ancor di più sarete complici e innamorati: la persona del cuore sarà davvero premurosa, attenta e felice di avervi al suo fianco e voi non potrete che essere orgogliosi. I movimenti dei pianeti poteranno armonia, con buone notizie per le coppie consolidate e per quelle nate da poco. Single, grazie alle stelle, vi aspetterà una giornata divertente e serena, da passare con i vostri cari.

L'affetto di cui sarete circondati vi spingerà a rivalutare i vostri rapporti con alcuni membri della famiglia con cui avete in passato avuto qualche discussione. Le attività lavorative procedono per il meglio: sarete particolarmente concentrati e per questo molto produttivi, bravi

Gemelli: 'top del giorno'. Una giornata splendida ed in massima parte tutta o quasi all'insegna della Luna, nel segno proprio questo venerdì. Il merito del buon periodo non sarà solo della Luna ma anche da attribuire al vostro carattere, senz'altro in grado di rimettere in sesto anche le situazioni sentimentali più disastrate. In amore, confidenze, chiacchiere, risate, attireranno la vostra attenzione e quella del partner: ogni azione accenderà una complicità scoppiettante e dinamica.

Il rapporto amoroso andrà a gonfie vele grazie all'influsso della Luna che metterà armonia nella coppia. Le attenzioni e la premura del partner saranno fondamentali per rendere la relazione armonica e bella. Single, l'allegria e la spensieratezza domineranno la vostra giornata, portate come da una brezza leggera, così nonostante gli impegni, troverete il tempo e il modo di uscire con gli amici. Lavoro e guadagni saranno al centro dei vostri pensieri e dei vostri sforzi, con probabili risultati che vi riempiranno di orgoglio. Un colloquio andrà a buon fine, la vostra empatia renderà scorrevoli rapporti e affari.

Oroscopo e stelle di venerdì 19 novembre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, l'ideale inizio di un bel fine settimana.

Intanto qualcuno di voi nativi finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso "sassolino" dalle scarpe, mentre tutti gli altri dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri, ok? Per i sentimenti, vi lascerete accarezza dal partner come cuccioli, cedendo a lui lo scettro del comando. Tutto questo senza interferire con il vostri pensieri, anzi quando il cuore è felice, crea con la mente un'interessante energia, regalandovi una serata tranquilla e serena con lui. Single, avrete una gran voglia di recuperare una dimensione tranquilla, dolce e romantica e oggi potrete godere di splendide intese, sia sentimentali che amichevoli, grazie agli ottimi e dinamizzanti influssi di Venere.

Il successo in tutti i settori della vostra vita sarà davvero vicino: quindi allungatevi per coglierlo velocemente. Nel lavoro, il giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo che dovrete raggiungere il prima possibile. Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, grazie a Mercurio a favore.

Leone: ★★. Giornata valutata negativamente per voi del segno. A rendere questa parte di settimana un po' "zoppicante", secondo l'oroscopo, sarà senz'altro Nettuno, speculare negativo al 80%, nel contempo in quadratura a Sole e Luna: cosa fare dunque?. In amore, il cielo vi vorrebbe emergenti al lavoro mentre partner e figli reclameranno attenzione e presenza da parte vostra!

Il cuore ha le sue ragioni e le chiede insistentemente; se ci sono cose rimaste in sospeso nei confronti della persona amata cercate di chiarirle, senza però, discutere troppo. Single, non trascurate la salute, se avvertite un po' di stanchezza, non peccate d'ingenuità nelle faccende personali. Siate dolci e comprensivi con la famiglia, e tutta la vostra vita acquisterà uno spessore e un'intensità molto gratificante. Nel lavoro, sotto il profilo economico la situazione appare leggermente critica, perché il cielo, vi tiene tra coloro che sono sospesi, per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria. Abbiate pazienza, e riflettete bene su certe spese, su certe proposte di investimento!

Vergine: ★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 19 novembre, anticipa che potrebbe essere davvero splendida questa parte della settimana, pronta ad offrire qualche ottima occasione da sfruttare nei diversi comparti. A guidare l'istinto penserà la vostra buona grinta. In campo sentimentale, il bollettino meteorologico porterà sole, pioggia e nuvoloni sul tetto di casa. Questo dipenderà dalla posizione geografica o meglio dalla situazione attuale del vostro cuore! Di certo c'è che con le stelle antipatiche, il vostro cielo interiore non sarà sgombro da nubi. Se tenete al rapporto di coppia, pazientate ancora un momento; presto ritroverete il partner appassionato che conoscete. Single, forse vi sfugge l'importanza di un cielo positivo, non c'è da sorprendersi, quante cose vi sono sfuggite negli ultimi tempi.

Ora però, dovrete prenderla sul serio perché presto, potreste tornare a crescere a guardate avanti, e trovare qualcuno che vi apprezzi. Nel lavoro, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, se forzate, oggi potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Cercate di mantenere la calma e non lasciatevi trasportare dall'istinto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 19 novembre.