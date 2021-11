Le previsioni zodiacali di venerdì 19 novembre 2021 riapre ancora con nuove previsioni, in questo contesto impostate in esclusiva sui sei segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'Astrologia di venerdì festeggia il passaggio della Luna in Gemelli, transito molto favorevole a due segni in particolare: il Sagittario e il Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 19 novembre

Bilancia: ★★★. A scanso di equivoci vi diciamo subito che questo ultimo giorno della settimana lavorativa per voi del segno non sarà proprio come ve lo sareste aspettato. Purtroppo per molti nativi a portare ansia saranno alcune gravose situazioni trascinate da un po' di tempo a questa parte. In amore, se vi atterrete alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete di creare confusione e fraintendimenti che potrebbero provocare ritardi e discussioni spiacevoli. Single, le stelle vi invitano spesso a farvi avanti in modo da non perdere occasioni irripetibili, questo venerdì decisamente no.

Fatelo in altri momenti, quando avrete a pieno favore le previsioni del giorno, ok? Nel comparto lavoro, potrebbero esserci complicazioni o intoppi burocratici. Se avete decisioni da prendere sarebbe meglio rimandare. Diciamo che potreste fare i conti con qualche ostacolo in più rispetto alle aspettative.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano un periodo abbastanza impegnativo per le finanze a voi nativi.

Anche se il periodo è stato valutato dall'Astrologia con le quattro stelline della normale positività, a più di qualcuno potrebbero presentarsi delle spese impreviste o uscite di denaro non messe in conto: occhio! Per i sentimenti, un lieve miglioramento generale. Il rapporto di coppia vedrà un aumento della passione in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi.

Chi vorrà recuperare terreno nei confronti del partner, questo è il momento giusto per farlo. Single, la dea dell'amore "vi ordina" di uscire allo scoperto, così voi cuori solitari potrete essere riscaldati da nuove emozioni. A volte non serve molto per stare bene con il mondo: basta un po' di sana serenità al fianco della persona giusta. Nel lavoro infine, godrete di appoggi da non sottovalutare. Se intendeste mettere in moto un progetto di rinnovamento o cercare nuovi sbocchi professionali, fatelo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 19 novembre al Sagittario predice un venerdì sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle consigliano di mettere l'ansia da parte e di godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare in questa splendida giornata.

In amore, il vostro innato senso di sfumature e il buon gusto creeranno un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà la vostra metà. Lentamente, ma in modo progressivo, otterrete ottimi risultati su alcune questioni aperte che tanto vi stanno a cuore. Per i single, sarebbe tempo di cambiare strategia se davvero vorrete essere felici, ok? Non rifiutate eventuali inviti, perché sarà in questi contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita sentimentale. La parte riguardante il lavoro invece, vede una giornata certamente movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità; e voi come sempre sarete pronti ad affrontare tutti gli obblighi con un sorriso.

Oroscopo e stelle del giorno 19 novembre

Capricorno: ★★★★★. È il momento di scendere in campo con il massimo della determinazione: frequentate nuovi ambienti, il vostro segno è quello della socializzazione, pertanto tutto ciò che è nuovo e futuristico fa per voi. In merito agli affetti, sarete molto comunicativi e la vostra personalità non passerà di certo inosservata. Date ascolto all'intuito e la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino quelli più inconfessabili ma da tempo agognati. Inutile però negarlo: in questo periodo sentite il bisogno di voler abbandonare vecchie abitudini, magari vivere nuove emozioni. Single, sarete affascinanti e seducenti cogliendo tutte le occasioni per fare breccia nel cuore della persona interessata.

Chi è libero e gli piace volare "di fiore in fiore", potrebbe avere incontri favoriti da Luna e Urano, con la persona dei propri sogni: se così fosse, ben venga. Nel lavoro, riuscirete a liberarvi dai pensieri stressanti e dalle solite preoccupazioni: godetevi al meglio questa giornata.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno indicano una giornata negativa, questo è poco ma quasi scontato. In questa parte della settimana non lasciatevi guidare troppo dall’istinto, anzi date spazio alla riflessione: dando "tempo al tempo" capirete qualcosa di molto importante che riguarda la vostra vita. In campo sentimentale, si presume possa arrivare un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia.

I sentimenti pertanto vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, evitate scelte affrettate soprattutto nel campo affettivo, in primis perché a molti nativi le stelle potrebbero rendere impulsivi e ansiosi. Consiglio: evitate di apparire per ciò che non siete. Nel lavoro, per chiudere, la Luna vi remerà contro, quindi vi converrà programmare in modo dettagliato impegni e rapporti professionali. Attenti, sicuramente ci sarà chi avrà qualcosa da obiettare sul vostro operato.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 19 novembre predicono che non sarà agevole portare a buon fine questa giornata di chiusura della settimana, con un venerdì valutato "sottotono". In massima parte, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alle serietà e alla stabilità affettiva.

In amore sorge spontanea una riflessione: avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto. Per coloro ancora single intanto, il cielo del periodo disturberà un po' infondendo ai vostri pensieri accenti malinconici. I rapporti con i familiari saranno sicuramente tesi e confusi ed inoltre, qualcuno del parentado non condividerà alcuni vostri punti di vista: evitate nervosismi inutili, ok? Il lavoro andrà. Le stelle daranno una spinta ai progetti caricandoli di nuova energia. Qualora ci fossero interferenze da parte di collaboratori o persone interessate, eventuali ripicche non sono consigliate..

Classifica oroscopo del 19 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 19 novembre: