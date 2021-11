Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 novembre.

Per i nativi del Toro è una settimana davvero elettrica in amore, mentre per il segno zodiacale dell'Ariete è arrivato il momento di riprendersi le rivincite sul lavoro.

Di seguito approfondiamo l'astrologia applicata alla settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 novembre e le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo per la seconda settimana di novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, in questa settimana apparite quasi scoraggiati, forse nei giorni scorsi c’è stata una carenza di emozioni, di intimità.

L’unica cosa che dovete fare in questo periodo è avere pazienza e sperare che arrivi qualcosa di meglio. Se avete voglia di rischiare in amore, sappiate che le stelle vi appoggiano. In campo lavorativo, è il momento di riprendervi le rivincite. L’energia non vi manca, ma una dose di incoscienza vi spingerà a mettere in pratica i vostri progetti senza averci riflettuto a lungo. In salute, non potete lamentarvi, se non per qualche trascuratezza da parte vostra. È il mese delle influenze ed è possibile che anche voi ne verrete colpiti, ma soltanto per le vostre distrazioni.

Toro – In campo amoroso, siete elettrici e il vostro entusiasmo avrà effetti anche sulla vostra vita privata. Le coppie fresche e stabili iniziano a costruire una base solida per il futuro.

È importante tenere i piedi ben saldi a terra, fare un passo alla volta senza avere fretta. Alcuni single del segno sono un po’ ambigui e per tale motivo non otterranno i risultati sperati. Sul fronte lavoro, si prospetta un periodo lungo e pesantuccio. Non sempre le cose andranno per il verso giusto, ma se conserverete la stessa grinta e passione riuscirete a tagliare i vostri traguardi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non demoralizzatevi se un progetto non frutta, passate subito a un altro. In salute, oltre a essere caparbi avete anche dalla vostra parte una grande resistenza, quindi, non saranno dei banali raffreddamenti a scoraggiarvi.

Gemelli – In amore, è la settimana giusta per chiarire le incomprensioni che ci sono state tra voi e la persona che amate.

È importante valutare le vostre sensazioni, mettere a nudo i propri sentimenti, verificare l’autenticità del rapporto. Per le coppie consolidate si prospetta un periodo all’insegna del benessere e della comprensione. Anche in ambito lavorativo riuscirete ad avviare i progetti dei vostri sogni, che per paura non avete mai iniziato. Il coraggio questa volta vi sarà dato dalle persone che credono fortemente in voi. Anche se la salute è buona cercate di non esagerare e di non folleggiare tutte le sere, poiché il riposo è importante. Mantenetevi leggeri in serata ed evitate gli alcolici.

Cancro – In amore, finalmente dopo un periodo di dubbi e solitudine inizierete questa settimana con grande positività e fiducia.

La persona che in questo momento si trova accanto a voi sarà molto paziente e vi incoraggerà a mandare avanti i progetti che avete interrotto nelle ultime settimane. Opportunità inaspettate per i cuori solitari del segno. In campo lavorativo, non siete soddisfatti delle occasioni ricevute, forse non avete ben chiaro le vostre capacità o i vostri desideri. Se avete un progetto ben avviato, non lasciatelo sfuggire, poiché questa potrebbe essere la volta buona. In salute, siete abbastanza in forma. Non sottovalutate i dolori fisici, potrebbero essere dei piccoli segnali di allarme.

Previsioni astrologiche dall'8 al 14 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – La situazione amorosa continua a navigare tra alti e bassi.

In questa settimana non potete programmare nulla in campo sentimentale, anche se le vostre energie sono buone non basteranno per rafforzare il rapporto tra voi e il partner. C’è bisogno di più erotismo, fantasia e creatività. Se siete single, non dovete essere precipitosi con la persona che al momento non può darvi delle risposte, armatevi di pazienza e attendete. Se poi non vi dà nessuna risposta, allora mettete l’anima in pace e guardate altrove. Se nel lavoro siete competitivi o volete mettervi alla prova, questo periodo potrebbe essere fatto apposta per voi. Siate sempre onesti con voi stessi e con le persone che vi stanno attorno, e non fate girare strane voci sul vostro conto. In salute, controllate l’alimentazione e la vostra forma.

Fate più attività fisica e lunghe passeggiate all’aria aperta.

Vergine – In campo amoroso, i vostri rapporti migliorano giorno dopo giorno. Nessun problema od ostacolo osa presentarsi nelle coppie che hanno appena ritrovato stabilità. I single non devono disperarsi, presto troveranno l’anima gemella. La situazione lavorativa sembra migliorare, seppur gradualmente. I soldi non mancano, ma dovete rinunciare a qualche piccolo sfizio. La vostra salute è un po’ altalenante. Non abbiate paura dei dottori, poiché sono utili per prevenire alcuni malanni oppure per curare i fastidi fisici.

Bilancia – In amore, non lasciate che siano gli altri a dirigere i vostri sentimenti, soltanto voi potete sapere cosa provate e cosa fa battere il cuore a mille.

L’oroscopo vi chiede di essere più onesti con voi stessi e con la persona che amate, perché la sincerità è una dote che vi contraddistingue. Sul lavoro dovreste subire delle pressioni, ma sarebbe meglio usare la propria testa. Per raggiungere i vostri scopi dovete cercare una soluzione migliore tra quelle che conoscete già. Non è il caso di aspettarvi ricompense economiche. Periodo buono per la salute, ma non sottovalutare i malanni stagionali.

Scorpione – In amore, questa settimana porta delle grandi novità. Qualche intoppo, però, potrebbe mettere a soqquadro le coppie più giovani e inesperti. Le coppie più consolidate non hanno nessun problema ad andare d’amore e d’accordo. In campo lavorativo, è importante raggiungere i propri obiettivi.

Gli affari procedono bene e riuscite anche a stare dietro ai vari impegni quotidiani. Settimana buona per la salute, non potete lamentarvi. Forse non siete così felici perché vorreste staccare la spina, ma al momento non è possibile.

Oroscopo per la settimana 8-14 novembre su amore, lavoro e salute: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, negli ultimi tempi avete raggiunto buoni risultati. Se non avete ottenuto un granché, forse è giunto il momento di concentrarvi sui sentimenti e sui progetti di coppia. I single impazienti potrebbero commettere qualche imprudenza. In campo lavorativo, in questa settimana potreste ricevere delle proposte, ma prima di dare una risposta valutatele attentamente.

Negli ultimi tempi vi siete lasciati condizionare dal guadagno facile, ma non avete preso in considerazione i momenti di stallo e di crisi che adesso, invece, dovete calcolare e risolvere. In salute, in questo periodo non riuscite a prendervi cura di voi stessi. Attenzione, anche una minima distrazione potrebbe farvi prendere un accidente.

Capricorno – In amore, è un periodo interessante per molti di voi. Tantissime novità potrebbero arrivare e stravolgere tutto. A volte, bisogna rischiare, mettersi in gioco ed esternare i propri sentimenti. Una volta imparato questo, vedrete che i vostri rapporti andranno meglio. In campo lavorativo, è importante agire prima degli altri ed essere sempre a passo con i tempi.

Non abbiate fretta di terminare un progetto, ciò che conta è farlo bene, senza errori. In salute, è un periodo di grande energia fisica, approfittatene per migliorare la vostra forma fisica.

Acquario – In amore, è la settimana giusta per riprendere vecchi discorsi, per verificare o recuperare dei rapporti interrotti. Le relazioni vecchie e nuove vanno alla grande. Arrivano cambiamenti per i single che sono restii a impegnarsi. In campo lavorativo, avete una grande voglia di fare e dare il via a tutti i progetti ambiziosi. Alcune collaborazioni vanno consolidate, ricordate che il successo non si può ottenere senza sforzi e impegni. Parlando del lato economico, non vi pesa più di tanto fare spese extra, in quanto nei mesi scorsi vi siete saputi contenere e quindi avete qualche soldino da spendere in questo mese.

In salute, dovete riguardarvi, prendervi più cura di voi stessi, magiare più sano ed equilibrato.

Pesci – In amore, le coppie davvero innamorate vanno a gonfie vele, mentre i cuori solitari del segno continueranno a stare nella loro posizione senza paranoia. Coloro che hanno appena trovato l’anima gemella possono iniziare a fare progetti di coppia. In campo lavorativo, i cambiamenti degli ultimi mesi non vi hanno scosso più di tanto, anzi, vi hanno dato una carica particolare che non vi abbandonerà neanche l’anno prossimo. Cercate di impegnarvi di più senza sacrificarvi troppo e con grande spirito di avventura. Non trascurate la vostra salute, prendetevi una pausa dal mondo esterno e andate in un centro benessere: il vostro corpo e la vostra anima vi ringrazieranno.