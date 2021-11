Le previsioni zodiacali di sabato 20 novembre 2021 è pronto a valutare la giornata di avvio del nuovo weekend, come sempre attraverso le analisi astrologiche e la relativa classifica stelline sul periodo. In questo caso la giornata è messa in relazione ai settori della vita quotidiana interessanti sia l'amore che il lavoro; attori protagonisti, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ossia i segni rientranti nella prima sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline quotidiane per poi passare all'Oroscopo di domani 20 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Leone, Vergine;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 20 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 20 novembre al segno dell'Ariete preannuncia un sabato da prendere con le dovute cautele? Certo che si: il periodo, infatti, è previsto con il duro simbolo del "sottotono", dunque vietato scherzare. In amore, sarete agitati e poco riflessivi, cercate però di stare alla larga dalle polemiche e dagli scontri. Chi è separato potrebbe dover discutere riguardo la gestione dei figli e non sarete tranquilli, allora prendete le distanze dalle provocazioni e concentratevi solamente sul vostro benessere.

Single, il pensiero positivo risolve tutti i guai, o quasi, in realtà qualche problemino inevitabilmente tocca anche a voi, perché le stelle non viaggiano mai in una stessa direzione e, per ciascuna che regala bonus, appoggi e novità, ce n'è sempre qualcun'altra che mette il bastone tra le ruote. Nel lavoro, le stelle antipatiche potranno indurvi a non valutare correttamente gli ostacoli che si frappongono fra voi e la meta da raggiungere.

Il trucco sta nel sapersi fermare quando ci si accorge di correre troppo, per prendere fiato e valutare meglio la situazione.

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro sabato d'inizio weekend, sotto molti punti di vista. Vi attende una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza regaleranno senz'altro momenti da vivere con gioia.

In campo sentimentale, sareste capaci di smuovere tutti, tale sarà il vostro entusiasmo e la vostra capacità di trasmettere la passione che provate agli altri. In molti vorranno ascoltare ciò che avete da dire, soprattutto il partner, che è pazzo di voi ed è sempre li pronto ad esaudirvi. Single, giornata abbastanza facile questa; insomma, gli astri sono ben disposti a finalizzare pensieri, parole e azioni a qualcosa di concreto. Intanto ciascuno inseguirà i propri desideri, i propri sogni: molti faranno progetti, chi di cultura, chi per una serata di svago con amici, sperando, che sia più che divertente del solito. Nel lavoro, una buona giornata per il segno del Toro. Questa segnerà promettenti sviluppi, così la positività che vi verrà data dalla forza fisica e mentale permetterà di perseguire gli scopi prestabiliti.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giorno sicuramente da considerare più che positivo, tanto per non osare affermare che potrebbe essere addirittura fantastico. La parte finale della settimana coincidente con l'avvio di un nuovo weekend, darà senz'altro l'opportunità di fare qualcosa di nuovo. In amore, dopo giornate nervose, un po' grigie, nel periodo entrante darà luce mettendo in primo piano la vita di coppia. Equilibrate le vostre esigenze con quelle del partner: non sarà facile, è vero, ma eventuali discussioni avranno il potere di riaccendere l'attrazione anche nelle coppie più datate. Così, grazie ai transiti in atto nel vostro cielo, godrete di un clima più incoraggiante e disteso. Single, se avete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative per le influenze della Luna nel segno: non avrete certo delusioni e saprete sicuramente approfittarne.

Il coraggio e il fascino non vi mancano proprio, dunque perché non buttarsi proprio questo sabato, specie per vedere cosa potrebbe succedere. Nel lavoro, per dare il meglio di voi avrete bisogno di lavorare e vivere in un ambiente stimolante e creativo. Diciamo che vi sarà facile mettere in campo sia la fantasia che la regolarità d'azione.

Oroscopo e stelle di sabato 20 novembre

Cancro: 'top del giorno'. Partirà bene questa parte della settimana con un sabato quasi tutto all'insegna della Luna in Gemelli in trigono a Plutone. Dunque, si presuppone possa arrivare tanta fortuna e positività, ottimi per dare una svolta alle situazioni più importanti. Intanto, alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andrebbero cancellate.

In merito a quella situazione che avete a cuore, chiedete, riceverete un valido aiuto. Per i sentimenti, le stelle del vostro cielo, sotto il vostro sguardo stupito si accorderanno tra loro per realizzare un concerto planetario di inimitabile bellezza: sorgeranno in voi nuove certezze, che anelavate da tempo. Feconderanno molte idee e possibilità, vivificando il rapporto di coppia con uno slancio generoso come un regalo, una lettera o semplicemente con una cena romantica. Single, avrete una fase astrale splendida per quanto riguarda benessere e salute, perché vi sentirete al top. Tutto quanto appena detto si vedrà dalle iniziative che orchestrerete per il tempo libero e i divertimenti. Nel lavoro, piacevoli novità rallegreranno il vostro cielo.

Infatti, avendo molta fortuna potreste trovarvi al posto giusto proprio nel momento giusto.

Leone: ★★★★. Questo sabato sarà mediamente discreto, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico (o parente, conoscente). Le stelle segnalano una giornata discretamente favorevole a patto di saper gestire alcune situazioni stagnanti. In amore, le stelle vi renderanno dinamici e brillanti come non mai. In questo momento sentirete il bisogno di tornare un po' bambini e avrete voglia di divertirvi e di passare più tempo possibile in compagnia del vostro partner.

Single, sarete in buone mani grazie agli astri parzialmente a favore, anche se non è ancora giunta l’ora di esultare. Tuttavia l’atmosfera intorno a voi sarà discretamente piacevole e abbastanza coinvolgente: da ora in poi non ci saranno battaglie perse, è giunto il momento di avere le idee chiare sul da farsi. Chi dovesse iniziare una nuova storia, avrà qualche insicurezza all’inizio, poi però saprà apprezzarne i frutti nel tempo. Sappiate che vi attende un rapporto affettivo sicuramente molto più piacevole e spensierato del precedente. Nel lavoro non sciupate un'occasione, anche se sul momento dovesse sembrarvi meno allettante. Solo alla lunga saprete se ne sarà valsa veramente la pena.

Vergine: ★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 20 novembre, preannuncia una giornata tutto sommato buona se presa con tanta calma e in qualche caso con un certo distacco in quelle situazioni che sapete. In molti casi il periodo, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in nuove relazioni interpersonali, conoscenze e spunti di vario genere. In campo sentimentale, il cielo tirerà fuori la vostra creatività e vi farà trascorrere una giornata molto dolce, sotto ogni punto di vista. Sarà così la passione a trionfare e finalmente avrete la sensazione che il partner vi stia dando tutte quelle sicurezze che gli chiedevate da tempo. Single, il settore dei viaggi, delle relazioni o delle nuove amicizie sarà molto favorito: in questi giorni avrete delle grandi opportunità per instaurare nuovi legami o per risolvere una problematica di famiglia, in sospeso da troppo tempo.

Non statevene chiusi in casa a meditare, date spazio alla vostra istintività e muovetevi alla conquista: avrete sicuramente un buon riscontro. Il lavoro vi darà tante soddisfazioni, sicurezza e felicità. Insomma, se vi piace davvero tanto quello che state portando avanti, continuate così; diversamente, presto ci saranno buone nuove.

