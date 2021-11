Gli influssi del Plenilunio potrebbero agitare il Toro durante questa prima giornata del fine settimana, rendendolo nervoso e particolarmente scontroso. Al contrario un cielo moto positivo protegge il Sagittario, così come i Pesci e il Cancro che soprattutto in amore possono contare su stelle brillanti e passionali. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 20 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo 20 novembre 2021

Ariete: questa si rivela una giornata vantaggiosa, durante la quale è possibile ottenere molto, ma bisogna anche mettere in pratica le giuste strategie.

Siate convincenti, scegliete con cura le parole e le mosse da usare.

Toro: il Plenilunio si rivela faticoso per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche malessere fisico. Qualcuno potrebbe sentirsi più nervoso ed irascibile del solito, favorendo la nascita di scontri in amore e in famiglia.

Gemelli: durante le prossime 24 ore potrebbe sfuggirvi qualcosa di importante. Evitate le mosse affrettate, cercate di tenere tutto sotto controllo, anche a costo di controllare e ricontrollare passaggi già studiati alla perfezione.

Cancro: un nuovo incontro potrebbe riaprire in voi la speranza di un nuovo amore. Le stelle favoriscono le relazioni che nascono in questo periodo, ma allo stesso tempo invitano a non fare il passo più lungo della gamba.

Godetevi il momento.

Leone: l’oroscopo del 20 novembre lascia presagire una giornata vantaggiosa per i contatti e i rapporti interpersonali. Tuttavia gli influssi della Luna Nuova potrebbero creare un po’ di stress, soprattutto a fine serata, quando sarà meglio concedersi un po’ di riposo.

Vergine: le stelle vi ispirano, vi suggeriscono nuove idee e il modo migliore per attuarle.

Questo però non significa che il vostro cammino sia privo di ostacoli, soprattutto nel lavoro infatti potreste incontrare dei nemici. Guardatevi bene le spalle.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire una giornata ricca, ma impegnativa. In ambito lavorativo si può ottenere molto. Qualcuno potrebbe essere alle prese con una nuova esperienza, come l’avvio di un’attività in proprio o una collaborazione estera.

Amore al top.

Scorpione: gli influssi contrastanti della Luna vi rendono malinconici e nostalgici, impedendovi di vivere a pieno questa giornata. Concedetevi un po’ di tempo per voi, per far ordine nei pensieri e ritrovare il buon umore.

Sagittario: l’oroscopo del 20 novembre 2021 lascia prevedere 24 ore intriganti per l’amore. La passione si riaccende all’interno della coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single. Bene la sfera lavorativa, qualcuno potrebbe ricevere un incarico prestigioso.

Capricorno: il Plenilunio vi ricarica, vi invita a superare i vostri limiti e vi offre le carte giuste per farlo. In amore è tempo di conquiste, ma attenzione a non esagerare con le trasgressioni, soprattutto se il vostro cuore è già impegnato.

Acquario: in questa giornata prevale il desiderio di stare in compagnia. Avete voglia di condividere il vostro tempo con le persone care, di amare e di sentirvi amati. Ottima la forma fisica.

Pesci: secondo l’oroscopo del 20 novembre questa si rivela una giornata romantica e molto passionale. Per qualcuno è arrivato il momento di fare il grande passo, iniziare a pensare in grande. Anche gli incontri sono favoriti. Ne lavoro potreste essere un po’ distratti.