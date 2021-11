La seconda settimana del mese di novembre volge al termine. A tale proposito è in particolare utile e interessante approfondire le previsioni e l'Oroscopo di domenica 14 novembre 2021 per tutti e 12 segni zodiacali, con le previsioni su amore e lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore - con la Luna favorevole - gli incontri di questa giornata saranno interessanti. Attenzione soltanto a delle polemiche che potrebbero nascere in serata. Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità per cambiare e vivere nuove situazioni.

Toro: per i sentimenti la giornata non è esaltante, riuscirete a recuperare solo a partire dalla prossima settimana.

Ci sono ancora diverse cose da dover controllare. Nel lavoro non mancano le nuove idee, per questo motivo sono attese novità a breve.

Gemelli: a livello amoroso giornata che vede la Luna in opposizione, al momento ci sono delle situazioni delicate da dover dirimere al meglio Nel lavoro, se avete fatto delle richieste ora potrebbero arrivare delle risposte.

Cancro: in amore, con Venere in opposizione, potrete vivere dei momenti di difficoltà in questa giornata. A livello lavorativo, se ci sono delle scelte da fare meglio agire ora per non avere poi ripensamenti.

Leone: a livello sentimentale con la Luna che torna favorevole nel pomeriggio riuscirete a vivere situazioni interessanti. Nel lavoro a causa di diversi pianeti in opposizione le risposte che cercavate al momento non arrivano.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con Venere positiva riuscirete a superare alcune incomprensioni. Nel lavoro periodo che vi permette di valutare bene un cambiamento.

Previsioni e oroscopo del 14 novembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la Luna in opposizione nel pomeriggio potrebbe portare delle difficoltà.

A livello lavorativo scelte importanti da mettere a punto, il periodo è della vostra parte.

Scorpione: a livello sentimentale la prima parte della giornata sarà migliore rispetto alla seconda. Se vivete due storie parallele è meglio fare una scelta. Nel lavoro c'è la necessità di risolvere un problema, attenzione però a non prendere troppo di petto le cose.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna che non è più opposta, avrete la possibilità di recuperare una relazione. Nel lavoro meglio evitare azzardi e prendere le distanze da alcune persone.

Capricorno: in amore vi sentite più forti, avete la possibilità di chiarire qualcosa. A livello lavorativo le intuizioni che arrivano ora sono interessanti, attenzione però dal punto di vista economico.

Acquario: per i sentimenti - con Venere nel segno - gli incontri sono promettenti, avrete possibilità di fare qualcosa in più. Nel lavoro nuovi vantaggi.

Pesci: in amore è una giornata da sfruttare visto che la Luna è nel segno, si tratta di un momento favorevole per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro se dovete affrontare un discorso agite adesso.