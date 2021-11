Per il mese di dicembre 2021, l’Oroscopo prevede l’ingresso del pianeta Venere nella costellazione del Capricorno, che gioverà a tutti i segni di terra. Nelle prime posizioni si troveranno il segno dell’Acquario, con delle bellissime novità sul piano emozionale, i Pesci e lo Scorpione, il quale sarà accompagnato da passionalità e romanticismo.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del mese di dicembre.

L’oroscopo di dicembre 2021: Acquario al ‘top’

1° Acquario: probabilmente si prospetta per il vostro segno il mese migliore dell’anno, anche se sta per volgere al termine.

Questo dicembre avrete a che fare con una grande sintonia di stampo amoroso e una armonia inscalfibili sul piano familiare. L’oroscopo prevede anche un bellissimo incontro di amicizia che potrebbe cambiare alcune prospettive in meglio.

2° Pesci: probabilmente la prima parte del mese di dicembre potrebbe rappresentare un periodo abbastanza noioso in amore, con poca passionalità e qualche piccolo dissidio da risolvere. Di tutt’altro tono invece sarà la seconda metà del mese, con tanta creatività ad accompagnare la vostra relazione verso una passionalità inedita e un romanticismo ottimale.

3° Scorpione: se Venere sarà buona per il vostro segno ma non decisamente ottimale, Marte compenserà appieno queste mancanze con una prospettiva passionale molto interessante.

Inaspettatamente ciò potrebbe comportare una affinità che renderà anche il romanticismo molto più “raggiungibile” grazie a un rinforzamento del legame di coppia. Fate attenzione a qualche piccola gelosia passata.

4° Toro: Venere entrerà nella costellazione del Capricorno, convergendo quindi i propri influssi positivi anche per il vostro segno.

Ciò significherà riprendere il dialogo nella vostra relazione amorosa, di provare a riavvicinarsi alla persona amata riuscendoci benissimo e regalando anche qualche sorpresa interessante al partner. Ci saranno ottimi incontri per i single.

Sagittario cauto

5° Sagittario: dovrete fare attenzione a questo Venere e questo Marte che purtroppo nel mese di dicembre potrebbero dare situazioni molto spiacevoli, forse a causa di qualche gelosia che purtroppo potrebbe emergere.

Secondo l’oroscopo, questo mese sarà anche poco prolifico per i nati sotto questo segno che desiderano iniziare un percorso di coppia.

6° Capricorno: secondo l’oroscopo potrebbe subentrare un periodo di romantica armonia, di qualche piccola scaramuccia che però non causerà un allontanamento. Però dovrete prendervi del tempo per voi prima di prendere una decisione in merito alla situazione amorosa che in questo momento vi sta riempiendo la testa di sogni.

7° Gemelli: data l’opposizione di Mercurio (che ostacola il dialogo nella coppia) e Venere (che non sarà avverso ma nemmeno positivo), si può dire che non avrete una situazione complessiva che possa portare a un allontanamento o una separazione.

Però avrete bisogno di silenzi comprensivi e di piccoli gesti che potrebbero fare la differenza.

8° Leone: prima metà del mese di dicembre piuttosto monotona in amore, probabilmente dettata da una stabilità quotidiana che potrebbe apparivi banale e sempre più noiosa perché priva di novità. La seconda parte del mese invece la passionalità potrebbe avere un incremento significativo grazie a Marte in trigono, perché presente nella costellazione del Sagittario.

Ariete in difficoltà

9° Ariete: purtroppo la quadratura di Venere renderà l’affiatamento di coppia molto difficile, spesso interrotto dalla noia eccessiva e dalle poche prospettive di vedere la vostra relazione evolversi. Nella seconda metà del mese di dicembre l’oroscopo potrebbe segnalare un Mercurio anch’esso non esattamente positivo che potrebbe mettere in crisi la comunicazione, ma anche gli incontri.

10° Vergine: se siete già all’interno di una relazione, ci saranno momenti di tenerezza molto affiatata, nonostante ci sia un calo della passionalità che potrebbe quasi “azzerarsi” alla fine del mese. Se siete single invece sarà molto difficile per voi aprirvi per il momento: dovrete puntare sull’anno prossimo.

11° Bilancia: purtroppo anche in questo mese si verificherà una quadratura di Venere molto importante, alla quale si aggiungerà anche quella di Mercurio, ora presente nella costellazione del Capricorno. Potreste sentire dunque freddezza, ma soprattutto una rottura abbastanza imprevedibile. Per i single le novità potrebbero non essere all’altezza delle aspettative, secondo l’oroscopo.

12° Cancro: purtroppo il pianeta Venere sarà attivo in altre posizioni rispetto a quella della vostra costellazione, dunque questo mese potrebbe non essere facile per le relazioni amorose, anche per quelle coppie che hanno attraversato momenti difficili insieme. Saranno assenti la comunicazione e le novità che avrebbero potuto rendere le festività natalizie un po’ più movimentate.