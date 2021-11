Una nuova giornata è in arrivo per i segni zodiacali. Approfondiamo come andrà sul piano astrologico in particolare mercoledì 17 novembre per tutti i 12 segni, dell'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: bisogna essere prudenti in amore, in questa giornata è possibile che dobbiate fare delle scelte, ma sarà meglio riflettere. A livello lavorativo, potreste non sentirvi compresi.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di mercoledì 17 novembre sarà caratterizzata da miglioramenti a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro attenzione a non trascurare la famiglia a causa di progetti che vi tolgono del del tempo.

Gemelli: in ambito sentimentale non manca l'energia, avete voglia di mettere in gioco i vostri sentimenti. Il cielo è favorevole fino alla fine del mese, sarà meglio sfruttarlo. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste ricevere delle offerte.

Cancro: in amore con la luna favorevole negli ultimi giorni avete vissuto alcuni momenti di disagio con il partner. Alcune situazioni di coppia devono essere trattate con maggiore cautela. Per quel che riguarda il lavoro vi sentite stanchi, attenzione alle collaborazioni.

Leone: in campo sentimentale possibile agitazione per il segno, non mancano dubbi soprattutto per chi sta insieme da tempo. Nel lavoro sarà meglio fare le cose con più calma.

Vergine: luna e Venere favorevole in questa giornata, sfruttate al meglio gli astri a vostro favore per portare avanti situazioni importanti in ambito sentimentale.

Sarà possibile anche fare nuovi progetti. Per quel che riguarda il lavoro potrete affidarvi alle persone che vi circondano.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili agitazioni in ambito sentimentale, fate le cose solo se necessario. Nel lavoro non manca invece la carica e l'energia necessaria per poter portare avanti progetti.

Scorpione: momento di recupero energetico per il segno, nonostante la Luna in opposizione possa creare dei disagi in ambito sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro ad alcuni problemi sarà meglio trovare una soluzione.

Sagittario: con Giove favorevole potrete farvi avanti nelle questioni che riguardano l'ambito lavorativo.

In amore è un momento di ripresa rispetto alle giornate precedenti.

Capricorno: delle possibili problematiche potrebbero coinvolgere la sfera sentimentale, alcune situazioni saranno però intriganti. In ambito lavorativo sarà possibile portare avanti dei progetti.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 17 novembre sarà caratterizzata dalla Luna contraria, attenzione in ambito sentimentale a non agire in modo istintivo. Nel lavoro fate le cose con calma.

Pesci: sarà possibile in questo periodo ritrovare maggiore serenità, nel lavoro alcuni passi da fare saranno impegnativi. In ambito amoroso possibili novità.