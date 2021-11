Siamo giunti al giro di boa della terza settimana del mese di novembre. Arrivano nuove occasioni per i segni zodiacali, in vista di una nuova giornata, approfondiamo quali, leggendo l'Oroscopo di giovedì 18 novembre 2021.

La prima sestina

Ariete: in amore questa giornata vi inviterà ad avere pazienza, in particolare per chi sta vivendo due storie parallele. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e portare degli ostacoli.

Toro: per i sentimenti è una giornata non esaltante che causerà dei problemi, per questo potranno uscire dalla bocca delle parole di troppo.

Nel lavoro gli affari al momento sono da valutare con attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale qualcuno potrebbe essere contro di voi. Le storie nate di recente comunque sono positive. Nel lavoro potrebbe esserci qualche discussione che potrebbe mettere in crisi un progetto.

Cancro: in amore - con Venere in opposizione - il momento non è esaltante, molti stanno cercando una conferma. A livello lavorativo arriverà una buona risposta entro poco.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna crea difficoltà nei sentimenti, per questo motivo vi è il rischio di andare contro qualcuno. Nel lavoro le nuove proposte sono interessanti, ma attenzione alle parole.

Vergine: in amore la Luna nel segno potrà portare qualcosa in più, anche per coloro che stanno aspettando una conferma.

A livello lavorativo, se avete fatto qualcosa di importante di recente, da ora inizierete a vivere momenti migliori.

Previsioni e l'oroscopo del 18 novembre 2021: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata a metà, con il pomeriggio di calo rispetto alla mattina. Questo a causa di Venere dissonante che mette in dubbio le relazioni.

Nel lavoro potrete ottenere qualcosa in più.

Scorpione: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo sarebbe meglio fare le cose con calma. Attenzione a non essere troppo agitati. Nel lavoro Giove in opposizione, per questo motivo ci saranno alcune questioni a dover risolvere.

Sagittario: in amore non sottovalutate alcuni eventi accaduti di recente, ma meglio chiarire fin da ora quello che non va.

Nel lavoro ultimamente qualcuno è stato contro di voi, ma dovete cercare di superare il momento.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le prossime giornate saranno utili e più ci si avvicina alla fine della settimana e più le cose andranno meglio. Nel lavoro cercate di gestire meglio alcune cose dal punto di vista economico.

Acquario: a livello amoroso le storie che vivono delle difficoltà potranno ora recuperare, organizzate qualcosa di importante. Nel lavoro vi sentite rallentati in questo momento, ma meglio non stancarsi troppo.

Pesci: in amore la situazione è migliore, per questo motivo potrete ora contare di più su un rapporto. Nel lavoro ci sono novità importanti e alcuni rapporti possono essere rafforzati.