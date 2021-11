Le previsioni zodiacali di mercoledì 3 novembre 2021 sono pronte ad analizzare la terza giornata dell'attuale settimana. Posti sotto osservazione quest'oggi i simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di questo mercoledì? Ad avere massima fortuna in amore e in parte anche nel lavoro certamente il già preannunciato Cancro, posizionato in questo caso al "top del giorno". Parlando ancora di periodo positivo, a non avere problemi saranno anche gli amici del Toro, sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte e posizionati in classifica al secondo posto dietro al già citato Cancro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 3 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Leone, Vergine;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 3 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 3 novembre al segno dell'Ariete consiglia, questo mercoledì, di armarsi di pazienza e tanto coraggio. Il periodo avrà i contorni poco chiari relativi ai periodi "sottotono". In amore, i pianeti giocano a vostro favore, quindi praticamente potrete andare sul sicuro, qualunque siano le iniziative in programma, non abbiate paura di rischiare più del solito, ma anzi approfittatene, prima che il vento cambi.

Non date troppa importanza ai piccoli malesseri passeggeri, ma attivatevi per mantenervi in forma: fate ricorso a un buon massaggio rilassante dal vostro partner, vedrete che vi sentirete subito meglio. Single, in casa i conti non tornano e ciò v'indispettisce e vi preoccupa al tempo stesso. Mantenetevi calmi: dovete capire cosa c'è che non va, magari fate una riunione di famiglia, è l'unico modo per valutare la situazione e passare alle contromosse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, non sarà la giornata adatta per osare e chiedere più del dovuto, ma aspettate che le acque si calmino.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo del giorno a molti del segno indica un ottimo il periodo. Finalmente è possibile ricevere conferme a quelle situazioni che fino ad un paio di mesi fa sembravano difficili da ottenere. In campo sentimentale, vi aspetta una bella giornata da passare con le persone che amate di più al mondo.

Le stelle a favore garantiranno un elevato livello di energia per tutta la giornata e tanta voglia di divertimento. L'amore in questo periodo fa la parte del leone, grazie alla benevolo sostegno da Venere in Sagittario. Saprete esprimere i vostri sentimenti con leggerezza e brio e sarete capaci di avvolgere il vostro partner dentro una nuvola di tenerezza. Single, vi attenderà una giornata esuberante, vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Con il fisico che gira a mille, sarà facile godere appieno della vita, perché oggi, sarà l'amore l'unico sentimento capace di rigenerarvi, facendovi tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle vostre potenzialità.

Nel lavoro, sarete di ottimo umore e avrete le energie giuste per portare a termini gli impegni che vi si presenteranno. Sarete così decisamente produttivi e pacifici, sarete voi a calmare i colleghi che si faranno prendere da ansia ed agitazione.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno al segno preannuncia una giornata segnata con il "ko". In famiglia ultimamente si sono create delle tensioni e voi vi sentite responsabili, nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi. In amore, state facendo troppo e la tensione traspare a vista d'occhio; calma, tutto procede nel verso giusto e la fretta, si sa, è sempre una cattiva consigliera. Gustatevi in santa pace i risultati ottenuti e programmate il futuro, insieme al partner, con più serenità.

Emergeranno divergenze d'opinione in famiglia e voi sarete più battaglieri del solito, quindi fate attenzione a non ferire la sensibilità della persona amata. Single, vi sentirete un po' strani, per via di un cielo poco armonico: tutto sta succedendo all'improvviso dentro e fuori di voi. Non fatevi impressionare dall'instabilità di questo momento, anzi approfittatene per mettere a punto i progetti che vi premono maggiormente. Combattete con ogni mezzo lo stress, ritagliandovi del tempo da dedicare a voi stessi, dormendo qualche ora di più. Nel lavoro, in questa giornata qualche collega potrebbe farvi arrabbiare e alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che coloro che vi sono intorno riescano a trattenersi a loro volta dal rinfacciare ciò che non va.

Oroscopo e stelle di mercoledì 3 novembre

Cancro: 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì è pronto a confermare che sarà un periodo davvero importante per voi del segno. Per i sentimenti, tutto promette allegria e spensieratezza in questo mercoledì formidabile, ricco di opportunità di ogni genere. Buon giorno per organizzare in viaggio, per raggiungere (anche metaforicamente) mete lontane con chi si ama, decidere l'acquisto di un'auto o di una moto. Stabilirete un ottimo feeling con il partner, tanto da avere la sensazione di vivere una seconda luna di miele. Single, preparatevi a un'esplosione di vitalità, di entusiasmo, di vivacità personale, di attivismo! I rapporti affettivi consolidati nel tempo girano alla grande; vivrete così un momento molto speciale, dove ci saranno tante occasioni per divertirsi.

Nel lavoro, sarete di umore brillante e avrete una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti! Sfruttate come meglio potete questo giorno, se volete compiere passi in avanti nel lavoro o dare il via a nuove collaborazioni.

Leone: ★★★★. L'Astrologia del giorno prevede un po' di nervosismo nell'aria. A parte questo, la parte iniziale della giornata regalerà abbastanza stabilità: da non sottovalutare un incontro, soprattutto se il cuore è solo da tempo. In amore, se cercate una ventata di novità, fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave di lettura, sciogliendo ogni dubbio. Le incertezze ogni tanto possono fare del bene, aiutano a crescere, a maturare e a non sbagliare.

I sentimenti sono i protagonisti indiscussi della giornata; momenti di tenerezza e romantiche novità non mancano per chi è in coppia. Single, giorno giusto per socializzare, stare in compagnia delle persone care, conoscere gente stimolante, frequentare nuovi ambienti. Nella giornata in questione infatti, si prevedono conquiste e momenti positivi in ambito sentimentale. Ci saranno delle piacevoli occasioni per flirtare, riceverete apprezzamenti e complimenti che vi faranno molto piacere. Nel lavoro, la vostra razionalità vi porterà lontano e potrete contare su quella per riorganizzare l'agenda in modo efficiente. La fortuna faciliterà i contatti e le iniziative. L'agenda s'infittirà quindi di appuntamenti e per questo sarete soddisfatti moralmente e anche economicamente.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 3 novembre, predice che potrebbe essere una giornata priva di entusiasmo per molti del segno. In generale potreste avvertire un certo malumore: la soluzione ideale consisterà nel cercare la vicinanza di chi sa sdrammatizzare, strappare sorrisi. In campo sentimentale, avrete la conferma che la strada che avrete preso è quella che vi renderà felici, nonostante le continue curve. Potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner, facendo qualcosa in grado di rompere con la solita routine quotidiana a cui siete abituati. La vostra vita non potrebbe andare meglio, perché sarete sotto protezione da un'ottima stella. Single, sarete pervasi dal desiderio di cambiare, di migliorare.

Serenità e ottimismo faciliteranno i contatti e promuoveranno nuove, stimolanti conoscenze. Proprio ciò che serve a chi ha ancora il cuore libero. Nel lavoro, la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati, ma alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ripagato. La soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Continuate così, avete fatto un ottimo lavoro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 3 novembre.