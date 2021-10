Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Anche a novembre, dal punto di vista astrologico, non mancheranno novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Di seguito le previsioni di lunedì 1° novembre.

Previsioni e oroscopo dell'1 novembre 2021: la giornata dei segni

Ariete: in amore l'inizio del mese porterà possibili contrasti, c'è la necessità di vivere la giornata in maniera più tranquilla. Nel lavoro, da qui alla fine del mese, potrebbero arrivare soluzioni.

Toro: per i sentimenti giornata promettente, ci sarà un momento di recupero soprattutto dopo i problemi delle ultime settimane.

Nel lavoro le scelte che farete saranno importanti, attenzione soltanto a Saturno contrario.

Gemelli: a livello sentimentale le coppie che hanno vissuto delle discussioni potranno recuperare. Nel lavoro ci sono delle questioni di tipo economico da dover rivedere, fortunatamente qualcosa riparte.

Cancro: in amore se ci sono stati dei problemi meglio confrontarsi. Per i single del segno le nuove storie sono da vivere con tranquillità. A livello lavorativo, se c'è la necessità di fare qualcosa di nuovo, potrete partire adesso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è la necessità di rivedere alcune scelte e di superare diversi conflitti. Nel lavoro, ultimamente, alcuni hanno cambiato ruolo o attività, ma da ora arriva un momento migliore.

Vergine: a livello sentimentale le stelle tornano favorevoli e le nuove storie sono importanti. Nel lavoro pensate a qualcosa di interessante, questo è il momento giusto per agire.

Bilancia: per i sentimenti la settimana non parte in modo esaltante, per questo motivo fate attenzione. Nel lavoro si potranno risolvere alcune questioni non andate bene durante lo scorso mese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: in amore Venere porta buone notizie, in particolare a chi è alla ricerca di una risposta. A livello lavorativo non mancano nuove opportunità.

Sagittario: per i sentimenti giornata interessante, si potrà affrontare un discorso importante. Nel lavoro attenzione a qualche momento di stanchezza che vi trascinate dietro da troppo tempo.

Capricorno: a livello amoroso con Venere nel segno inizia un periodo positivo. Le sensazioni che vivrete in questa giornata saranno importanti. Nel lavoro momento interessante e più passeranno le ore, più le cose andranno meglio.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento interessante, soprattutto se una relazione è nata da poco. Nel lavoro se ci sono dei progetti da portare avanti agite adesso.

Pesci: in amore una situazione complicata andrà a districarsi a partire dalla fine di questa settimana. La Luna in opposizione consiglia di non fare troppe cose. Nel lavoro non mancherà qualche imprevisto, ma fortunatamente siete in ripresa.