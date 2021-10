Ultima giornata nel weekend per tutti i segni zodiacali e ultima giornata di ottobre 2021. Scopriamo come andrà a livello lavorativo, salutare e sentimentale domenica 31 ottobre.

Ariete: con Venere favorevole in questa giornata potrebbero succedere delle belle cose, attenzione alle situazioni che si presentano. In ambito lavorativo con Giove e Saturno favorevoli potrete pensare a nuovi progetti.

Toro: in ambito sentimentale dopo dei giorni difficili potrete pensare di passare una giornata serena. In ambito lavorativo sarà meglio riflettere prima di concordare un qualcosa che vi disturba.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale bisognerà fare attenzione alle discussioni. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio affrontare le situazioni con maggiore calma.

Cancro: giornata caratterizzata da nervosismo per i segni, sarà meglio non stancarsi troppo. A livello amoroso potreste affrontare delle polemiche con il partner, mentre per quel che riguarda l'ambito lavorativo attenzione perché potrebbero presentarsi delle buone occasioni.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da possibili agitazioni e nervosismi in ambito sentimentale, questo anche per la presenza di di Marte nel segno. In amore è un momento di ripresa soprattutto per chi negli ultimi tempi ha vissuto una crisi con il partner.

Vergine: per i nati sotto questo segno sarà meglio non sottovalutare nuovi incontri professionali, sarà così possibile riscattarvi. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale la giornata sarà importante.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nella giornata di domenica 31 ottobre 2021 la luna sarà nel segno e potrete vivere con serenità i vostri rapporti amorosi.

Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio valutare le nuove proposte.

Scorpione: con la luna dissonante che ormai non c'è più potrete recuperare in ambito sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo sarà meglio mantenere la calma e la pazienza in questa giornata.

Sagittario: momento di stanchezza, ma questo non fate che sia una scusa per allontanare le persone che amate.

Situazione agitata anche per quel che riguarda il lato lavorativo, riflettete bene prima di agire.

Capricorno: potrete vivere delle emozioni positive in questo periodo, date più spazio ai vostri sentimenti. Nel lavoro con la luna favorevole potrete superare delle problematiche.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale con la luna non più contraria ci saranno delle situazioni favorevoli in amore, lasciatevi le situazioni difficili alle spalle. Per quel che riguarda il lavoro possibili dubbi riguardo a nuove collaborazioni.

Pesci: possibile svolta in amore soprattutto per chi di recente ha vissuto delle problematiche. A livello lavorativo con il sole favorevole potrete ottenere dei buoni risultati con l'inizio del nuovo mese.