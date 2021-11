Si sta avvicinando a grandi passi l'ultimo weekend del mese di novembre. Approfondiamo intanto le previsioni e l'Oroscopo del 26 novembre 2021 per tutti e 12 i segni zodiacali, con le novità e i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro.

Oroscopo della prima sestina

Ariete: in amore per i single del segno in questa giornata potrebbe arrivare un colpo di fortuna. Guardatevi bene attorno. Nel lavoro nel non mancano delle nuove idee, in questo momento vi sentite più forti.

Toro: per i sentimenti ci sarà un chiarimento da portare avanti, anche perché non vi sentite tranquilli anche con voi stessi.

Nel lavoro c'è la necessità di far presente e portare avanti le vostre idee.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna favorevole aiuta gli incontri, attenzione solo a qualche momento di agitazione. Nel lavoro è meglio evitare azzardi, agite solo se necessario e state lontani dalle provocazioni.

Cancro: in amore, se siete alla ricerca di una nuova storia, questo è il momento di agire. A livello lavorativo c'è chi è alla ricerca di un cambiamento, in particolare se state vivendo una fase di monotonia.

Leone: in amore la Luna è favorevole, per questo motivo i nuovi incontri sono interessanti. Nel lavoro dovrete controllare meglio le questioni di tipo economico in questa giornata.

Vergine: per i sentimenti la Luna nel segno porta maggiore forza, per questo motivo se ci sono state discussioni ora potrete recuperare.

Nel lavoro alcuni potrebbero voler cambiare, non mancano novità in arrivo.

Previsioni e l'oroscopo del 26 novembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso sarà facile perdere la pazienza in questa giornata, anche a causa di una maggiore stanchezza. A livello lavorativo meglio agire con calma, anche perché ci sono più cose da dover tenere sotto controllo.

Sagittario: in amore se una persona vi interessa fatevi avanti, la giornata sarà della vostra parte. Nel lavoro non mancano nuove idee, ma se volete ottenere di più dovrete agire.

Capricorno: per i sentimenti ci sono diverse cose da fare, ma il fine settimana comunque aiuterà a concludere tutto. Nel lavoro ci sono delle scelte da non rimandare, questo è il momento giusto per agire.

Acquario: a livello sentimentale la giornata porterà qualche contrasto a causa della Luna in opposizione, vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro i progetti vanno avanti, ma meglio non azzardare.

Pesci: in amore le coppie che hanno discusso ora potranno recuperare, ma attenzione a diversi pianeti in opposizione che renderanno difficile il momento. Nel lavoro prima di prendere una decisione sarebbe meglio pensarci bene.