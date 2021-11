Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come continua la settimana e in particolare l'Oroscopo e le stelle di mercoledì 24 novembre 2021. Di seguito l'oroscopo e le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata il sole transita nel segno, dovrete credere di più nelle vostre capacità. A livello lavorativo sarà meglio portare avanti le proprie idee, avete voglia di ottenere risultati.

Toro: possibile agitazione al livello sentimentale, cercate di tenere le situazioni sotto controllo.

Per quel che riguarda il lavoro siete agitati, non fate azzardi.

Gemelli: in ambito sentimentale in questa giornata con Mercurio in opposizione alcune questioni non saranno semplici da gestire. Siete infatti particolarmente polemici. Nel lavoro sarà meglio gestire le situazioni che si presentano con maggior calma.

Cancro: possibili discussioni in ambito sentimentale, le coppie che stanno insieme da tempo potranno però pensare di chiarire situazioni in sospeso. Siate più prudenti a livello lavorativo.

Leone: con la luna che entra nel segno potrete riscoprire la passionalità. Nel lavoro attenzione a delle scelte sbagliate che potrebbero innervosirvi.

Vergine: nella giornata di mercoledì 24 novembre potrete riscontrare dei miglioramenti a livello sentimentale.

Con Mercurio in un transito difficile sarà meglio vivere le questioni lavorative con più attenzione.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro in questa giornata ci sono alcune questioni economiche che vanno tenute sotto controllo, evitate discussioni con i collaboratori. In amore potrete recuperare se avete vissuto delle giornate complesse negli ultimi tempi.

Scorpione: presto arriveranno delle rivincite a livello sentimentale, in particolare se avete vissuto una situazione complessa in passato. In ambito lavorativo possibili cambiamenti, si respira aria di ripresa.

Sagittario: situazione astrologica migliore rispetto alle giornate precedenti, in particolare in campo amoroso. Nel lavoro attenzione a possibili discussioni a causa di progetti rimasti in sospeso nell'ultimo periodo.

Capricorno: momento di recupero a livello sentimentale, con la luna nel segno che porta energia. In ambito lavorativo potreste farvi carico di maggiori responsabilità.

Acquario: con la luna in opposizione attenzione a possibile nervosismo in ambito sentimentale, gli ultimi tempi hanno però portato soddisfazioni nelle coppie. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio non fare affidamento sugli altri.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 24 novembre sarà caratterizzata da Venere attiva, i single potrebbero cercare dei nuovi amori. Per quel che riguarda il lavoro avrete la possibilità di emergere.