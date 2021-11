Sta per concludersi il mese per i 12 segni zodiacali. Vediamo come andrà la giornata di giovedì 25 novembre con le previsioni sul lavoro, l'amore e la salute dell'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 25 novembre

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potreste vivere un momento di tensione con il partner, attenzione alle agitazioni. Nel lavoro non manca la grinta in questa giornata.

Toro: con la luna contraria non è un buon momento a livello sentimentale, non vi sentite particolarmente energici. In campo lavorativo attenzione alle spese di troppo.

Gemelli: siate cauti se dovete affrontare una discussione importante con il partner. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste ottenere dei buoni risultati, attenzione a possibili tensioni.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di giovedì 25 novembre sarà caratterizzata da situazioni complicate in ambito sentimentale. Sarà meglio non agitarsi troppo. Per quel che riguarda la situazione professionale possibili tensioni da gestire con i collaboratori.

Leone: con la luna nel segno è un buon momento, potrete vivere delle belle emozioni. Vi sentite tranquilli nonostante la stanchezza. In ambito lavorativo potete portare avanti dei buoni progetti.

Vergine: possibili soluzioni in arrivo in questa giornata, cercate di non polemizzare in ambito lavorativo.

Per quel che riguarda l'amore le relazioni nate in questo periodo possono sperare in un buon futuro.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata stancante per il segno, in campo sentimentale non riuscite a organizzare il vostro rapporto come meglio credete. Per la sfera riguardante il lavoro sarà meglio trovare un giusto equilibrio ed essere in particolare prudenti nei nuovi progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: a livello sentimentale cercate di non essere polemici in questa giornata, il periodo è sottotono per voi. Per quel che riguarda il lavoro sentite l'esigenza di un cambiamento.

Sagittario: con diversi pianeti dalla vostra parte potete portare avanti con successo i vostri rapporti amorosi. A livello lavorativo alcune questioni non sono semplici da gestire, non dimenticate di tenere sotto controllo le finanze.

Capricorno: sarà meglio non esagerare in questa giornata per quel che riguarda la situazione amorosa, se non siete d'accordo con qualcuno cercate di dirlo con un certo tatto. Nel lavoro potreste ottenere successo con i vostri progetti.

Acquario: con la luna in opposizione potrebbero esserci delle problematiche riguardanti la situazione sentimentale. In ambito professionale non vi sentite sereni.

Pesci: Mercurio inizia un transito, potrete vivere il vostro rapporto senza troppe ansie. A livello lavorativo cercate di tenere sotto controllo lo stress.