Per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede la presenza del pianeta Mercurio nella costellazione del Sagittario e tante novità interessanti e fortunate per i nati sotto il segno del Leone, che si trova in testa alla classifica. Venere invece sarà l’artefice della settimana positiva per il segno della Vergine, specie in campo amoroso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Leone in testa alla classifica

1° Leone: avrete dalla vostra parte energia e fortuna, una combinazione di due elementi che saranno più che utili sul lavoro e che potrebbero anche incentivare affari e guadagni.

Rinnovare il vostro look e fare acquisti in vista delle festività potrebbe essere non solamente un buon espediente per rilassarvi, ma pure un incentivo a rafforzare la comunicazione all’interno della coppia.

2° Vergine: Venere vi darà gli influssi giusti per poter vivere la vostra storia d’amore senza alcun intoppo e con tanta passionalità. Il romanticismo potrebbe essere stimolato a favore di un passo avanti che nella vostra relazione potrebbe dare a piacevoli novità. L’oroscopo prevede anche dei guadagni molto promettenti nel corso del fine settimana.

3° Ariete: avrete a disposizione un’ottima capacità comunicativa sul lavoro e dunque anche delle prospettive eccellenti per un eventuale mansione futura o un avanzamento di carriera.

Anche l’ottimismo in amore potrebbe essere incentivato dal buonumore. L’oroscopo prevede un fine settimana molto passionale e molto affiatato all’interno del contesto domestico.

4° Scorpione: i rinnovamenti - che in questa settimana potrebbero farsi sentire più forti che mai - riguarderanno molti ambiti della vostra quotidianità, partendo con la sfera domestica e familiare per proseguire con dei successi professionali che consolideranno la vostra posizione sul posto di lavoro.

Darvi da fare sarà anche fonte di creatività inaspettata.

Sagittario innamorato

5° Sagittario: ci sarà tanto amore all’interno della vostra relazione di stampo sentimentale, soprattutto se avrete a disposizione la volontà di fare sorprese al partner. Con l’incedere delle giornate, riuscirete a collezionare successi e a rafforzare i vostri affari.

Riuscirete ance ad avere sempre più idee per i vostri progetti personali, secondo l’oroscopo.

6° Toro: ci sarà qualche piccolo cambiamento sul lavoro che però non costituirà una sorta di impegno troppo gravoso, mentre in amore ci saranno delle novità che proporranno non soltanto incontri per i single, ma anche un rinnovamento nelle coppie già datate che potrebbero fare la differenza sul piano passionale.

7° Acquario: se nelle prime giornate della settimana vi sentirete più carichi che mai, con il trascorrere dei giorni l’affaticamento potrebbe farsi sentire sempre di più. A ogni modo i vostri potrebbero essere progetti molto ambiziosi e che richiederanno del tempo. In amore ci sarà del dialogo ma nulla che faccia supporre molto romanticismo.

8° Bilancia: avrete degli attimi di incertezza in amore e dei periodi di silenzio all’interno della cerchia domestica, però farete del vostro meglio affinché la comunicazione venga incentivata almeno sul piano professionale. Qualche soddisfazione lavorativa arriverà in men che non si dica, perciò sarà facile immergervi nelle vostre mansioni quotidiane.

Impegni per Gemelli

9° Gemelli: sicuramente gli impegni saranno molto pesanti, dunque questa settimana sarà indicato riposare il più possibile e non eccedere con le serate fuori porta o i divertimenti in generale. Purtroppo avrete anche la tendenza alla nostalgia di cose passate e alla tristezza. In tal caso le amicizie saranno un ottimo toccasana per le vostre chiacchierate spensierate.

10° Cancro: la prima metà della settimana potrebbe presentarsi molto impegnativa a causa di qualche discussione all’interno del contesto domestico. Chiarire ed essere imparziali sarà molto utile, ma solamente nella seconda parte della settimana. Nel weekend il lavoro potrebbe intensificarsi, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: probabilmente qualche pensiero vi sta preoccupando molto nell’ultimo periodo, quindi potreste risultare alquanto scarsi di concentrazione fin dalle prime giornate della settimana. Probabilmente le faccende amorose stanno “assorbendo” troppe energie e troppo tempo, cercate di calibrare bene le vostre emozioni.

12° Pesci: le vostre giornate potrebbero darvi molta stanchezza e farvi sentire spossati prima del termine delle ore lavorative.

Purtroppo anche in amore avvertirete una certa noia, ma secondo l’oroscopo il fine settimana potrebbe portare a una piccola novità che farà contente tutte le parti coinvolte, nonostante ci siano ancora dei malintesi da chiarire.