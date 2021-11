Si sta per concludere l'ultima settimana del mese di novembre 2021. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di sabato 27 novembre per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in questa giornata sarà meglio non agitarsi troppo, in particolare se si è in coppia da lungo tempo. Possibili contrasti potrebbero far perdere l'equilibrio. Per quel che riguarda il lavoro vi sentite più grintosi.

Toro: in ambito sentimentale delle possibili complicazioni potranno essere risolte, in particolare se desiderate un cambiamento reale nella coppia.

Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte.

Gemelli: in campo sentimentale è un momento sottotono per il segno, cercate di tenere a bada il vostro nervosismo. In ambito lavorativo sono possibili tensioni.

Cancro: nella giornata di sabato 27 novembre sarà possibile incorrere nelle incomprensioni d'amore. Attenzione alle discussioni che bisognerà affrontare con i collaboratori in ambito professionale, andate però verso una situazione di recupero.

Leone: possibili incontri per i single del segno, non sottovalutate le nuove conoscenze. Per la sfera lavorativa potrebbero esserci delle novità, è un momento favorevole.

Vergine: Luna e Venere sono dalla vostra parte e garantiscono incontri speciali a livello sentimentale.

Mettetevi in gioco e potrete vivere un nuovo amore. In campo lavorativo attenzione alle spese da riorganizzare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: sarà meglio cercare una nuova tranquillità per il segno, in particolare per quel che riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro le problematiche affrontate negli ultimi tempi potrebbero ottenere una soluzione.

Scorpione: per l'ottavo segno zodiacale la giornata sarà interessante per quel che riguarda l'amore. Con la Luna favorevole se ci sono state delle problematiche, queste verranno dimenticate. Nel lavoro attenzione a chi potrebbe approfittarsi della vostra bontà.

Sagittario: avete voglia di amare, fatevi avanti, il cielo è favorevole.

Nel lavoro c'è la Luna dissonante, cercate di gestire al meglio le difficoltà che si presenteranno.

Capricorno: con la Luna dalla vostra parte vi sentite più positivi e propositivi in amore. Per quel che riguarda il lato professionale con il giusto impegno potrete ottenere alcune risposte che da tempo stavate attendendo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato 27 novembre sarà caratterizzata da un lieve calo in particolare nel lavoro. Qui sarà possibile fare delle scelte, che però dovranno essere ben ponderate. In amore si recupera.

Pesci: la settimana per il segno si conclude in modo dubbioso per quel che riguarda l'amore. In ambito lavorativo possibili screzi con i collaboratori.