L'oroscopo della giornata di domenica 28 novembre prevede un ottimo Mercurio in trigono per l'Ariete, che raggiungerà ottime prestazioni al lavoro, mentre Scorpione sarà piuttosto reattivo al lavoro. Un po’ di coraggio in più in amore farà sicuramente bene ai nativi Leone, mentre Bilancia dovrà evitare gli attacchi di gelosia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 28 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 28 novembre 2021 segno per segno

Ariete: settimana che si chiuderà molto bene dal punto di vista professionale per voi.

La buona posizione di Mercurio e di Giove vi permetterà di raggiungere ottime prestazioni al lavoro, in particolare per i nati nella terza decade. In amore non è ancora un ottimo cielo, ma se volete provare a cercare un po’ di stabilità, allora fatevi coraggio e provateci. Se siete single sarà il momento di voltare pagina e cercare qualcosa di nuovo nella vostra vita. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere garantiranno momenti d'oro per la vostra relazione di coppia, ma potrebbe anche essere l'ora di avere una conversazione importante insieme. Se siete single sarete particolarmente amichevoli in questa giornata. In ambito lavorativo prenderete le nuove mansioni con un atteggiamento diverso, cercando di essere più ottimisti, ma soprattutto, convinti delle vostre capacità.

Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 28 novembre non eccezionale per voi nativi del segno. In amore essere scontrosi con il partner solo perché avete la luna storta non vi farà affatto bene. Se siete single un rapporto d'amicizia potrebbe farsi teso. Nel lavoro meglio evitare situazioni dove siete poco ferrati.

Con Mercurio opposto meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continua a non essere niente di che a causa di Venere in opposizione. Ciò nonostante in questa giornata ci sarà Luna a darvi una mano, ma in ogni caso non aspettatevi nulla di che dalla vostra relazione di coppia. Se siete single e l'amore non arriva, ricordatevi che avete sempre i vostri amici per divertirvi e sentirvi felici.

Nel lavoro Marte rimane in trigono dal segno del Cancro, e vi darà tutte le forze necessarie per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: giornata tutto sommato stabile per voi nativi del segno, anche se potreste ottenere di più con un po’ d'impegno. In ambito sentimentale infatti un po’ di coraggio in più potrebbe permettervi di avvicinarvi ulteriormente alla persona che amate, che siate il partner o la vostra fiamma qualora siate single. In ambito lavorativo Mercurio in buon aspetto vi aiuta a valutare bene tutti i pro e i contro dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima Luna nel segno che insieme a Venere in trigono promette momenti indimenticabili in amore. Che siate single oppure no, questo è il vostro momento, dunque fate in modo che niente e nessuno possa mettersi tra voi e la vostra felicità.

In ambito lavorativo Marte rimane in buon aspetto, e sarete in grado di reagire se qualcosa non dovesse andare come previsto. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale sfavorevole secondo l'oroscopo della giornata di domenica 28 novembre. Sarà meglio evitare gli attacchi di gelosia in amore, con il partner o con la persona che vi piace se siete single. In questo modo, rischierete di causare litigi proprio con la persona a cui più tenete. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove e Mercurio, anche se i risultati potrebbero essere un po’ sottotono. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima in quest'ultima giornata della settimana per voi nativi del segno. Per voi cuori solitari ci sarà la possibilità di rivedere vecchi amici o conoscenze.

Se avete una relazione stabile sarete di ottimo umore e con una grande voglia di condividere la vostra felicità con la vostra anima gemella. Nel lavoro Mercurio non è più nel segno, ciò nonostante con Marte ancora favorevole riuscirete a essere piuttosto reattivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: non un fine settimana eccezionale per voi a causa di questa Luna. Ultimamente vi fate troppi problemi in amore. Con un atteggiamento così assillante e eccessivamente premuroso sperare in buon rapporto è quasi impossibile. Se siete single fare il piacione ma senza avere intenzioni serie non vi porterà molto lontano. Nel lavoro vi sentirete più coinvolti nei vostri progetti professionali, merito di Mercurio nel vostro cielo.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo promettente dal punto di vista sentimentale grazie a una romantica Venere e una luminosa Luna in ottimo aspetto. Con il partner non mancheranno momenti di passione, ma anche di crescita, di maturità. Se siete single un amico o una persona in particolare potrebbe significare molto per voi in questo momento. Nel lavoro il giusto atteggiamento potrebbe rivelarsi di grande aiuto per ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali nel complesso positive per voi nativi del segno, ma in ogni caso meglio non avere chissà quali aspettative. In amore dunque prendetevi cura del partner senza però essere troppo invasivi. Se siete single potrebbe essere la giornata adatta per fare un po’ d'ordine nella vostra vita.

In ambito lavorativo avrete un ottimo quadro astrale dietro per riuscire a proporre progetti di successo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Pesci: la settimana si chiuderà in modo non molto convincente per voi nativi del segno. Purtroppo la Luna mette i bastoni tra le ruote tra voi e la vostra anima gemella. Per fortuna però la situazione tornerà a migliorare già da domani. Per quanto riguarda i single il vostro umore non sarà dei migliori in questa giornata. In ambito lavorativo Mercurio renderà difficili certi tipi di incarichi, per questo motivo sarà importante tenere alta la concentrazione. Voto - 6️⃣