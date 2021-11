L'Oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 è pronto a fare chiarezza su come evolverà il periodo a cavallo tra la parte terminale di novembre e il mese entrante di dicembre. A fare da bilancino tra i segni considerati positivi e quelli valutati negativamente le effemeridi, interpretate dall'Astrologia ed espressa di conseguenza nelle previsioni zodiacali nonché nella classifica settimanale.

In evidenza nel contesto i soli segni rientranti nella prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che tra i sei simboli appena citati, ad avere massima compatibilità con il periodo sarà il Cancro (voto 8), a questo giro considerato al primo posto in classifica provvisoria.

A seguire in buon periodo Gemelli (voto 7) e Leone (voto 7). Al limite della risicata sufficienza sia il Toro (voto 6) che la Vergine (voto 6).

Invece le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono troppo positivo il frangente in analisi per coloro nativi dell'Ariete, purtroppo valutati in coda al gruppo a causa di turbolenze astrali di difficile gestione. A seguire i dettagli segno per segno, ovviamente dopo aver dato un'occhiata ai prossimi transiti lunari previsti in calendario.

Luna nei segni: transiti della settimana

È ormai prassi consolidata in questo frangente dare spicco ai prossimi transiti lunari programmati nel periodo da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre e poi proseguire con le previsioni dell'oroscopo della settimana.

Nel corso dei prossimi sette giorni vedremo l'Astro d'Argento cambiare settore per ben quattro volte, logicamente in altrettanti segni. A destare curiosità e molto interesse sarà senz'altro l'ingresso della Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria lunedì 29 novembre. A seguire mercoledì 1° dicembre, alle ore 12:56, il transito della Luna in Scorpione al quale farà seguito una nuova fermata, quella relativa alla Luna in Sagittario programmata per venerdì 3 dicembre.

La settimana sarà da ritenersi chiusa, logicamente in termini di transiti lunari, con l'entrata della Luna in Capricorno segnata in calendario per domenica 5 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Questa nuova settimana che sta per arrivare vi vedrà un tantino sfiduciati. In alcuni casi vi sentirete quasi appesantiti e abbastanza stanchi fisicamente a causa di un lavoro infruttuoso: in questi casi - potendo - è sempre meglio mollare tutto e dedicarsi immediatamente al riposo.

Ormai i giochi sono fatti, quindi non può andare peggio di così sul fronte lavorativo, però potete recuperare almeno sul fronte sentimentale o personale. Vedrete che se questo lunedì giocherete le carte giuste, l'appagamento personale vi porterà ottime soddisfazioni non solo in campo sentimentale.

La scaletta con le stelle di competenza dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 29 novembre;

★★★★ martedì 30, mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★ domenica 5 dicembre.

♉ Toro: voto 6. Settimana un po' così, vissuta tra alti e bassi con la quotidianità spesso senza risposte adeguate. Se ci sono delle questioni sospese in famiglia o con il partner non trascuratele proprio in questo periodo, poiché potreste non trovare soluzione migliore restando in attesa degli eventi.

Avete a disposizione tutto ciò che vi serve per non dover chiedere conto a nessuno, perciò sforzatevi di risolvere tutto in poco tempo. Coloro che si dovessero offrire per un aiuto, quasi sicuramente lo faranno con sincerità. Scegliendo le giornate di lunedì e martedì potreste sbrigarvela in men che non si dica con pochissimo sforzo. Evitate di impelagarvi in qualsivoglia situazione nelle giornate di giovedì o venerdì!

La scaletta con le stelle della settimana per il Toro:

★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 dicembre;

★★ venerdì 3 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Questa che si appresta a cominciare potrebbe essere una settimana molto interessante, visto che siete quasi sempre alla ricerca di nuovi stimoli creativi e non.

Potreste fare dei nuovi incontri se siete single: le stelle di martedì vi apriranno le porte a un nuovo modo di vedere persone, cose e situazioni che ruotano costantemente intorno a voi. Mercoledì e giovedì, considerate le vostre ottime capacità, potrebbe essere utile mettere in campo qualcosa di nuovo, sia riguardo gli affetti che nell'ambito lavorativo. Forse eventuali idee dovreste metterle a frutto in modo diverso dal solito, magari optando per altre strade, anche più semplici di quella che state già percorrendo, ma più sicura. Lasciatevi trasportare dall'entusiasmo, pensate positivo sempre!

Le stelline per i Gemelli, da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 30 novembre;

martedì 30 novembre; ★★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 29 e venerdì 3;

★★★ domenica 5 dicembre;

★★ sabato 4 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

L'oroscopo della settimana preannuncia a molti del segno sette giornate nella media più che positive. La giornata che senz'altro sarà molto fortunata, più di qualsiasi altra, è quella di giovedì 2 dicembre. Specialmente coloro che sono single e che sperano da tempo di incontrare il principe azzurro o la principessa dei loro sogni troveranno finalmente qualcuno che li ama come vorrebbero. Un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita nelle giornate di lunedì, venerdì, sabato o domenica e farvi entrare in un vortice pieno di emozioni, come non le provavate da tempo. Tutta la positività di queste quattro giornate si riverserà anche in tutte le vostre attività, dal lavoro, allo studio, fino agli amici.

La scaletta settimanale a uso e consumo dei nativi del Cancro:

Top del giorno giovedì 2 dicembre;

giovedì 2 dicembre; ★★★★★ venerdì 3, sabato 4 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1°dicembre;

★★★ lunedì 29 novembre;

★★ martedì 30 novembre.

♌ Leone: voto 7. I prossimi sette giorni in calendario saranno da considerare, in linea di massima, buoni. Ovviamente escludendo i soli martedì e mercoledì, per ovvie ragioni. Questa che sta per entrare potrebbe essere una settimana perfetta per fare un po' di pulizia in tutti i sensi. Se avete trascurato la vostra casa o la vostra stanza, è giunto il momento di fare un po' di ordine. Allo stesso modo dovreste fare ordine nella vostra testa e nei vostri sentimenti se avete qualche relazione in sospeso.

Non è bello tenere le persone sul filo del rasoio, soprattutto se non meritano la vostra indecisione. Siate più altruisti e meno ansiosi.

La classifica delle stelle per i nativi del Leone:

Top del giorno sabato 4 dicembre;

sabato 4 dicembre; ★★★★★ venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ lunedì 29 e giovedì 2;

★★★ martedì 30 novembre;

★★ mercoledì 1°dicembre.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo della settimana 29 novembre-5 dicembre predice a voi nativi un periodo sufficientemente positivo, ma con riserva per sabato e domenica. Ultimamente avete sacrificato troppo del vostro tempo per aiutare le persone che ne avevano bisogno, spesso senza pensare a voi stessi. Ora è giunto il momento però di riprendere in mano la situazione e forse adesso siete voi a dover chiedere qualcosa a coloro che vi hanno prosciugato tutte le energie.

Non c'è niente di male a chiedere che venga restituito il dovuto, in un certo senso, altrimenti che razza di persone sarebbero quelle per le quali vi siete tanto sacrificati? Meditate.

I giorni "sì" e "no" interessanti il simbolo astrale della Vergine:

★★★★★ martedì 30 e mercoledì 1° dicembre;

★★★★ lunedì 29, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 dicembre;

★★ domenica 5 dicembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale completa per tutti i segni.