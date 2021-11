Prosegue il mese di novembre per tutti i segni zodiacali. Come andrà sul piano astrologico la giornata di venerdì 5 novembre? Approfondiamo ciò che dicono le stelle per quel che riguarda il lato amoroso, la sfera lavorativa e salutare dei singoli segni.

La prima sestina

Ariete: Venere inizia un transito che potrebbe causare alcune polemiche nella vita coppia. Chi ha iniziato una relazione da poco può però pensare a nuovi progetti. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrete ottenere i successi sperati.

Toro: la giornata di venerdì 5 novembre sarà caratterizzata da situazioni interessanti per quel che riguarda il lato amoroso.

Nel lavoro sarà meglio tenere sotto controllo i progetti che più vi interessano.

Gemelli: sarà meglio cercare di evitare delle complicazioni in questa giornata di inizio novembre, non perdete di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Nel lavoro non mancano le idee, nel complesso la giornata sarà favorevole.

Cancro: possibili discussioni potrebbero nascere in amore, attenzione a quelli che potrebbero essere dei disagi con il partner. In ambito lavorativo bel cielo per poter pensare a nuovi progetti.

Leone: mantenete la calma a livello sentimentale, in questo modo eviterete di complicare alcune situazioni con il partner. A livello lavorativo vi sentite stanchi, ma nelle prossime giornate del weekend la situazione sarà migliore.

Vergine: rimandate ai prossimi giorni alcune questioni decisive che riguardano il vostro rapporto. Alcune questioni non sono andate come pensavate. A livello lavorativo vi sentite propositivi.

Previsioni giornaliere per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in campo sentimentale Venere inizia un transito che potrebbe creare delle complicazioni con il partner, non mancheranno polemiche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro se una situazione non procede, guardate oltre.

Scorpione: la giornata sarà caratterizzata dalla Luna nel segno, quindi con dei miglioramenti in campo amoroso. Per quel che riguarda il lavoro è possibile che troviate delle nuove strade da percorrere, nuovi incarichi.

Sagittario: possibili incontri, presto la Luna sarà nel segno e potrete vivere delle belle emozioni.

In ambito lavorativo alcune situazioni non vi soddisfano.

Capricorno: Venere inizia un transito importante e questo vi dà maggiore energia riguardo alcune questioni sentimentali. Per quel che riguarda invece il lato lavorativo possibili cambiamenti in vista.

Acquario: in ambito sentimentale con la luna in opposizione potrebbero esserci dei disagi da affrontare nella coppia. A livello lavorativo - con Saturno nel segno - sarà meglio essere prudenti riguardo le varie situazioni che si presenteranno.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da serenità amorosa. Nel lavoro vi sentite ispirati.