Continua la prima settimana del mese di novembre 2021. Scopriamo come andrà in particolare mercoledì 3 novembre, per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci dei disagi da dover affrontare. Presto Venere inizierà un transito che costringerà il segno e mettere in discussione alcuni rapporti. A livello lavorativo alcune collaborazioni potrebbero rilevarsi interessanti.

Toro: per il secondo segno zodiacale possibili problematiche d'amore potrebbero riguardare il lato economico.

Presto Mercurio non sarà più in opposizione e potrebbero arrivare delle novità anche lavorative.

Gemelli: sarà meglio mettersi in gioco a livello sentimentale in questa giornata, non mancheranno occasioni per farlo. Per quel che riguarda il lavoro pensate a nuovi progetti.

Cancro: in campo sentimentale, con Luna e Mercurio contrari, alcuni impegni potrebbero pesarvi. Per quel che riguarda il lavoro presto si presenterà una situazione di recupero e delle giornate interessanti.

Leone: possibili discussioni in campo amoroso, sarà meglio prestare attenzione ai problemi delle coppie nate in particolare da poco tempo. A livello lavorativo è possibile che riceviate delle offerte, fermatevi per valutarle.

Vergine: possibile calo fisico per il segno, attenzione a non dimenticare gli impegni importanti d'amore. A livello lavorativo ci sono delle questioni economiche da controllare.

Bilancia: sarà meglio non fare tardi in queste giornate, potreste avvertire stanchezza in particolare nel lavoro. In campo amoroso qualcuno potrebbe non ricambiare il vostro affetto.

Scorpione: a livello sentimentale nella giornata di mercoledì 3 novembre possibili cambiamenti, le stelle sono dalla vostra parte. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio non programmare troppi impegni.

Sagittario: con la Luna nel segno vi sentite più forti e coraggiosi, in particolare potrete sfruttare queste sensazioni in campo amoroso per quel che riguarda il lavoro, se avete in mente delle attività questo è il momento giusto per farle.

Capricorno: con la Luna contraria a livello amoroso possibili polemiche da affrontare. Cercate di essere calmi anche per quel che riguarda le questioni lavorative.

Acquario: possibili discussioni da dover affrontare in amore, potrebbero esserci dei ripensamenti in questo periodo. In campo lavorativo attenzione a eventuali spese.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 3 novembre sarà caratterizzata dalla necessità di recuperare nuova energia, in particolare nel lavoro cercate di limitare lo stress.