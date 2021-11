L'Oroscopo di dicembre annuncia a che l'ultimo mese dell'anno sarà piuttosto intenso per molti segni zodiacali. Si verificheranno degli eventi memorabili e a garantirlo sono proprio le previsioni astrologiche. Dopo undici mesi di alti e bassi, per molti giungerà il fatidico momento di riposare. Nella prima parte di dicembre ferveranno i preparativi del Natale e del Capodanno, con inviti, partenze e tanto altro ancora. La seconda parte de mese sarà quella più emozionante e dolce: non mancheranno le sorprese.

Relativamente ad amore, feste, famiglia, amicizie, eventi, soldi, benessere e lavoro, passiamo in rassegna le previsioni delle stelle per l'ultimo mese dell'anno.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Preparatevi a trascorrere un fortunato dicembre, in special modo le ultime due settimane. La prima quindicina di giorni sarà un po' lenta, fredda e con diverse incombenze da sbrigare. Le stelle parlano di impegni casalinghi ma anche professionali. Qualcuno sarà impegnato tra decorazioni, shopping natalizio e novità inattese. In casa ci sarà un grosso trambusto, specie per chi ha una famiglia numerosa. Sarà il mese ideale per fare qualche gita fuori porta, mentre rimangono sconsigliati i viaggi all'estero. I più intraprendenti si sentiranno ispirati e questo favorirà grosse entrate finanziarie. Dal 13 dicembre cercate di rallentare e di fermare alcuni impegni, non accollatevi ulteriori responsabilità.

Un film natalizio al giorno vi aiuterà a distendere i nervi, il tutto accompagnato da un dolcetto o qualcosa di ghiotto. Il vostro sarà una Natale colorato, ma qualcuno sceglierà di non festeggiarlo a causa di una vicenda triste. Per l'anno nuovo sarà quasi d'obbligo brindare in quanto porta fortuna. Tempo di bilanci e dei buoni propositi per l'anno venturo.

Toro - A dicembre ogni cosa tornerà al suo posto e potrete prendervi una meritata pausa. Avrete modo di pensare agli eventi vissuti nell'arco dell'anno, che si è susseguito tra alti e bassi. Sono previsti dei cambiamenti entro la fine del mese. Arriverà la svolta per i più volenterosi e positivi. Dopo mesi e mesi di lavoro e problemi di ogni tipologia, potrete ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Godetevi il clima festivo e non tenete il broncio. Chi ha dei figli cercherà di regalare loro dei momenti indimenticabili. La vostra dieta andrà in frantumi e prenderete diversi chili. Farete le ore piccole e vi divertirete in compagnia di persone care. Non mancheranno uscite e chiacchiere. Rivedrete dei parenti e le loro domande vi tormenteranno come al solito, ma siccome l' anno scorso non è stato possibile festeggiare insieme, allora cercherete di sopportare il tutto con il sorriso sulle labbra. Qualcuno vi farà arrabbiare, ma passateci sopra! Il lavoro e lo studio rallenteranno, ma chi è nel commercio avrà un bel flusso di cassa. Capodanno scintillante e senza freni.

Gemelli - Le coppie trascorreranno un dicembre sognante.

Sarete propositivi e pieni di invenzione. Rivedrete alcune persone che non vedevate da un sacco di tempo e sarete sommersi dai gossip e domande invadenti. Rideteci sopra e portate molta pazienza perché è Natale una volta l'anno! Non mancheranno i consueti auguri, ma durante il cenone della vigilia di Natale o del veglione di San Silvestro dovrete fare molta attenzione a tavola! Nella prima parte di dicembre dovrete sudare le fatidiche sette camice per chiudere dei contratti, ultimare dei progetti oppure assolvere un pagamento. Rimandate gli investimenti all'anno nuovo. Vi sentirete utili e pieni di vita, adorate dicembre anche se spesso fingete il contrario. Ci sarà modo di ridere e conoscere gente nuova, quindi chi è single vivrà dei flirt emozionanti.

Le giovani coppie avranno a che fare con un mese fertile. La famiglia potrebbe allargarsi. Il cenone sarà a dir poco fiabesco e vi divertirete, dimenticando per qualche ora le avversità della vita. Informazioni importanti in arrivo.

Cancro - Le vostre previsioni risultano scoppiettanti. Dicembre è uno dei mesi più faticosi dell'anno, ma è anche il vostro preferito. Avrete dei pomeriggi intensi, da trascorrere davanti alla televisione e in compagnia di vari film natalizi. Le vostre mattinate saranno tutte impegnate, in quanto saranno occupate tra casa, famiglia, lavoro e vari progetti che avete in cantiere da tempo. Il giorno 8 sarà speciale: in tale data vivrete tante emozioni e in molti vi penseranno.

Avrete modo di scaldare il vostro cuore grazie all'affetto dei vostri cari. Non mancheranno dimostrazioni di affetto, sorprese, passione e novità, soprattutto lavorative. Sfruttate questo mese per chiudere i conti in sospeso e per tracciare la strada alle cose nuove che desiderate. Rivedrete delle persone e qualcuna di loro potrebbe anche fare breccia nel vostro cuore. Le coppie innamorate vivranno dei momenti profondi. Il Natale dei cancerini sarà entusiasmante e ristoratore. La vigilia di Capodanno, invece, trascorrerà tra musica e brindisi, ma qualcuno sarà troppo stanco per attendere la mezzanotte.

L'oroscopo dicembrino dal Leone allo Scorpione

Leone - Sarà un dicembre ricco di vicende destinato a rimanere impressionato nella mente dei nativi di questo segno zodiacale.

I più grandicelli ritroveranno lo sprint e la voglia di darsi da fare. Non tutti amano le ricorrenze, ma quelle di quest'anno saranno essere apprezzate. Trascorrerete del tempo di qualità con coloro che amate. Una persona che prova un certo sentimento per voi potrebbe anche decidere di dichiararsi. Cercate di non eccedere a tavola, tra Natale e Capodanno rischierete di avere dei fastidiosi problemi alla pancia. Sono previsti spostamenti e movimenti di denaro. Evitate di esagerare con i brindisi, cercate piuttosto di restare lucidi e di mantenere il controllo. Problemi in pausa, finalmente. Le coppie sposate da tantissimi anni potrebbero avere difficoltà di comunicazione e qualcuno potrebbe essere incline a tradimenti, cercate di non sbagliare altrimenti inizierete l'anno nuovo con molte più problematiche del consueto.

Dopo tanto tempo di silenzio e lontananza, una certa persona si rifarà sentire. Tenetevi alla larga dalle malelingue di certi parenti.

Vergine - A dicembre accadranno svariate cose. Le feste di Natale e Capodanno contribuiranno a movimentare le giornate. Ci saranno delle notizie che daranno speranza per quanto riguarda la situazione generale. Cercate di non ammalarvi e mantenetevi sempre composti. Per le coppie si prospetta un mese appagante ed emozionante. Non mancheranno risate e divertimento. Qualcuno vi farà un gradito regalo. Ci sarà più tempo per pensare alla propria persona, quindi via libera ai trattamenti di benessere e bellezza. Mettete da parte il lavoro oppure, se ciò non vi sarà possibile, diminuite i vostri impegni.

Meritate di rilassarvi e vivere spensieratamente, proprio come facevate in gioventù. Possibili acciacchi per gli over 30, specie dopo i bagordi di Natale e Capodanno. Soldi in entrata.

Bilancia - Tra faccende domestiche e professionali, la prima parte di dicembre riserverà molto affanno. Dovrete fare del vostro meglio per rimanere concentrati e combatterete contro una certa sensazione di spossatezza e apatia. La tensione, inoltre, si aggirerà nella vostra cerchia di conoscenze e non saranno da escludersi dei litigi. A partire dal 13 dicembre la situazione migliorerà e risulterete in netta ripresa. Sia fisicamente che mentalmente ritroverete un certo vigore che vi consentirà di essere più slanciati e indirizzati verso i vostri progetti.

Trarrete il tradizionale bilancio di fine anno e stilerete la lista dei propositi per il 2022: non esagerate come al solito. La voglia di essere altrove rischierà di rovinare le feste degli innamorati a distanza. Lasciatevi un pochino andare e smettetela di farvi troppe paranoie. Godetevi il natale, il presente e i vostri affetti. Qualcuno vi saprà emozionare e sorprendere, vi sentirete speciali. Attendetevi un San Silvestro di fuoco e fiamme.

Scorpione - La magia e i colori di dicembre risulteranno un po' meno brillanti degli anni passati, specie se avete subito una dolorosa perdita e dovete metabolizzare l'accaduto. Cercate di non farvi trascinare a fondo dai rimpianti. Altri nati dello Scorpione si sentiranno perfettamente sereni, anche se qualche problema fisico sarà da mettere in conto soprattutto il giorno dopo le abbuffate e i brindisi.

Nelle notti di Natale e Capodanno guardatevi bene dal freddo, non ammalatevi. Sarete un po' combattuti tra la voglia di fare progetti per il 2022 e il voler essere prudenti. Avete imparato a vostre spese che illudersi fa male. Uscite, svagatevi e rimandate ogni preoccupazione a gennaio. In linea di massima sarà un dicembre importante e soprattutto riflessivo.

Previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'oroscopo del mese di dicembre annuncia cambiamenti e svolte. Sarete al centro di eventi che non potrete controllare e che non vi dimenticherete mai. Nelle prime due settimane sarete impegnati tra casa, famiglia, lavoro e partner. Qualcuno dovrà occuparsi di un familiare ammalato mentre altri dovranno sbrigarsi a chiudere un certo affare oppure sostenere un'operazione.

Riuscirete a mettervi in pari, specie se finirete per rimanere indietro. Una persona si rivolgerà a voi per un favore o una consulenza. Cercate di tenere occhi e orecchie bene aperti perché saranno in arrivo delle imperdibili occasioni. C'è chi avrà modo di recarsi ad una festa e chi invece sceglierà di trascorrere il Natale e il Capodanno al sicuro, a casa. L'ultima settimana di dicembre riserverà sorprese, sorrisi e chiamate. I single effettueranno incontri passionali, ma sarà bene cautelarsi. L'anno nuovo porterà una ventata di freschezza nella vostra quotidianità.

Capricorno - Sarete impegnati nella preparazione delle feste, ma se la sola idea di cucinare vi spaventa, allora ordinate al ristorante. Chi lavora sarà molto affaccendato e non potrà distrarsi, altrimenti il rischio sarà quello di ritrovarsi impegnati anche nella settimana natalizia. Una persona si metterà in contatto con voi. Potreste rivedere qualcuno facente parte del vostro passato, ma se si tratta di un ex allora evitatelo/a. Le minestre riscaldate nn sono buone, inoltre rimanere invischiati nel passato vi farà ripetere i vecchi errori. Se tra il mattino e il pomeriggio sarete occupati, sul far della sera avrete modo e tempo per rilassarvi. Vedrete dei bei film natalizi e vi coccolerete davanti al camino e ad una tazza di cioccolata fumante. L'ultima notte del 2021 sarà magica e scoppiettante.

Acquario - La prima fetta del mese sarà perfetta per cercare un impiego a part-time, specie se necessitate di arrotondare. Non è facile sbarcare il lunario, specie a dicembre con tasse e bollette salate. Il vostro conto piangerà, ma grazie alla vostra tenacia riuscirete a scovare una soluzione che potrebbe rivelarsi efficace anche per il futuro. Entro l'8 dicembre vi occuperete degli addobbi. In famiglia si avrà modo di trascorrere del tempo assieme e di divertirsi. Nella settimana natalizia cercate di rilassarvi, smettetela di prendere le cose troppo sul serio e lasciatevi andare. Con il partner ci sarà maggiore comprensione e soprattutto intimità. Chi è solo si divertirà a modo suo, l'importante è stare bene con la propria persona. Non mancheranno le uscite, magari in giro per il paese. Occhio alle intossicazioni alimentari e ai mal di testa da stress. Qualcuno vi darà un consiglio che vi tornerà utile in futuro, prestateli attenzione.

Pesci - Finalmente l'anno è finito e come al solito trarrete le opportune conclusioni. Qualche pesciolino si sentirà soddisfatto per l'impegno profuso, ma qualcun altro sarà piuttosto demoralizzato. Cercate di gustarvi in santa pace questo mese, senza fare troppi viaggi mentali. Se non vorrete trascorrere le festività tra uno starnuto e un altro, allora cercate di prendervi cura di voi stessi e di non esporvi troppo a correnti fredde. Un po' di sano movimento vi aiuterà a non perdere la linea. L'amore risulterà compatto. Coloro che si erano allontananti avranno l'occasione di riavvicinarsi e di riaccendere la fiamma dell'amore. Per i single non sarà facile approcciare qualcuno per due ragioni, la timidezza e il fatto che cercate l'impossibile. Se trascorrerete molto tempo fuori casa, copritevi a dovere. Siete dei grandi sognatori, continuate così. Sul finire dell'anno non mancheranno novità e le opportunità.