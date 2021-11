Si conclude il mese di novembre 2021. Come andrà la giornata di martedì 30 novembre? Approfondiamo l'Oroscopo e le stelle per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale sentite la necessità di migliorare il vostro rapporto con il partner. Possibili dubbi e riguardano invece il lato professionale, dove comunque delle situazioni si sbloccheranno entro la fine dell'anno.

Toro: con la Luna favorevole è un momento di ripresa a livello sentimentale, sarà comunque meglio non mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro la situazione sembra essere migliore rispetto le settimane precedenti.

Gemelli: il mese si conclude con la luna favorevole, ma le polemiche potrebbero comunque riguardare la sfera amorosa. In ambito professionale sarà meglio dimenticare gli screzi, se si desidera proseguire nei progetti importanti.

Cancro: momento di recupero per il segno, in particolare a livello salutare. Nel lavoro prima di prendere una decisione importante meglio riflettere. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale con Luna e Venere contrarie, fate attenzione alle provocazioni.

Leone: diversi pianeti sono dalla vostra parte, è un buon momento per quel che riguarda l'amore. Nel lavoro ci sono delle occasioni che potrete sfruttare.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di martedì 30 novembre sarà caratterizzata da agitazione a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo ci sono possibili tensioni da dover gestire.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna ancora in opposizione alcune questioni sentimentali potrebbero infastidirvi, sono possibili controversie con il partner.

Nel lavoro sarà meglio programmare alcuni progetti per il nuovo anno.

Scorpione: possibili incontri per i single del segno, attenzione a non riportare le preoccupazioni lavorative nella sfera amorosa. A livello professionale potreste ricevere delle proposte.

Sagittario: la Luna torna favorevole, possibile ripresa a livello amoroso.

Qualcuno sarà chiamato a fare delle scelte. A livello lavorativo, possibili momenti di stanchezza, presto ci sarà però un miglioramento.

Capricorno: vi sentite più forti in amore rispetto all'inizio del mese, avete anche maggiore pazienza. In ambito lavorativo attenzione a non fare passi falsi.

Acquario: con la Luna favorevole è un buon momento per l'amore, i single o chi ha concluso una relazione da poco può pensare a guardare avanti. Nel lavoro alcuni progetti non vi danno soddisfazione quanto vorreste.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di martedì 30 novembre sarà caratterizzata da possibili agitazioni d'amore, sarà meglio trovare del tempo per rilassarsi. Nel lavoro lasciate alcune questioni in stand-by.