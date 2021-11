L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 dicembre spalanca alle porte ad una settimana tipicamente colorata e movimentata. Sarà dato ampio spazio alle emozioni interiori. Molti segni avranno tempo e modo di scavare a fondo e ottenere un po' di chiarezza introspettiva. Largo anche ai sentimenti e all'amore, sia per le coppie che per i single.

La settimana si aprirà con la Luna contraria, ma martedì l'astro argenteo lascerà il Capricorno e si soffermerà nella casa dell'Acquario fino all'ora di pranzo di giovedì. Dopodiché la Luna sarà nel Pesci fino a sabato mentre, domenica, sarà nell'Ariete.

Venerdì e sabato saranno due giornate più che importanti, in cui potrebbe anche succedere qualcosa di decisivo a livello generale. Potrebbero arrivare novità, notizie ed esserci delle scosse inattese. Amore, lavoro, soldi, salute, amicizie, sogni e speranze, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche della settimana.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Potrebbero esserci stati dei problemi all'interno del nucleo familiare o amoroso, ma questa sarà la settimana migliore per mettere le cose a posto. Le turbolenze affrontate di recente cominceranno ad essere un vecchio ricordo e respirerete un'aria più armonica. L'8 dicembre sarà una data da evidenziare, poiché vi ritroverete a fare l'albero, ultimare le decorazioni natalizie, eccetera.

Le stelle favoriscono gli incontri, che siano a stampo lavorativo o sentimentale, vi sentirete più realizzati e incanalati verso la strada giusta. L'anno sta volgendo a conclusione, per cui è giunto il momento di trarre le somme e riflettere sui progetti di cui occuparsi nei prossimi mesi del 2022. Non limitatevi a fare piani su lunga data, ma focalizzatevi anche sul breve termine.

Prendetevi cura di voi stessi, basta anche un pediluvio caldo e una bella tisana.

Toro - Complice il freddo sempre più pungente, i vostri tradizionali acciacchi potrebbero tornare a tormentarvi. Non mancheranno alti e bassi in questa settimana, ma il weekend porterà serenità e i conti potranno essere pareggiati. Tenetevi il più possibilmente alla larga dalle seccature, non avete assolutamente bisogno di altri guai o responsabilità.

C'è qualche nativo di questo segno detesta dicembre perché tende a sperperare troppo denaro e a demoralizzarsi, ma per quest'anno cercate di godervi le feste con i vostri cari e non fate l'errore di dare tutto per scontato. Attorno a mercoledì e a venerdì potrebbero succedere delle cose intense e memorabili. Chi ha dei figli piccoli, trascorrerà del tempo più che piacevole con loro.

Gemelli - Qualcuno a voi caro potrebbe non sentirsi bene. Vi ritroverete a passare in rassegna l'intero 2021 e non vi capaciterete di come sia volato l'anno. A volte avete la sensazione di correre sulla ruota del criceto, visto che non vedete alcuna novità. Avete bisogno di esplorare nuovi sbocchi e di ricominciare a lavorare su voi stessi, quindi mettete al bando i vecchi schemi.

Le coppie avranno modo di trascorrere del tempo speciale, magari passeggiando tra le stradine addobbate oppure gustandosi qualche pasticcino nel comfort di casa propria. Le famiglie con i bambini piccoli, invece, si ritroveranno ad uscire per centri commerciali e ad addobbare l'abitazione. Non saranno da escludersi progetti, viaggi e nuove iniziative.

Cancro - Dicembre è uno dei vostri mesi preferiti dell'anno. Adorate il Natale, i dolci e la vicinanza dei vostri cari, ma detestate particolarmente il freddo soprattutto se tendete a soffrire di dolori articolari. Non per tutti sarà una festività sentita ma sarà bene sforzarsi, perché nulla è eterno nella vita! Godetevi il tempo con quelle persone che sono ancora al vostro fianco e non fate l'errore di dare tutto per scontato.

Questa sarà una settimana scattante e affaccendata, specie per chi lavora o studia. Ci saranno delle giornate talmente intense in cui dovrete essere al meglio della vostra forma, quindi sarà bene non fare le ore piccole, mangiare più frutta e verdura e fare del movimento. Anche l'idratazione sarà importantissima. Trascorrerete del tempo immersi nella visione di film natalizi e ascolterete qualche brano che vi susciterà ricordi nostalgici. Immergetevi nell'atmosfera e stoppate i vostri impegni.

Previsioni astrali settimanali, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Le seconda settimana di dicembre vi vedrà meno concentrati sul lavoro, ma va bene così. Godetevi questo periodo natalizio immergendovi tra i suoi colori e i suoni.

Mercoledì sarete impegnati in un'attività emozionante e i sorrisi non mancheranno. Le coppie dovranno saper cogliere le giuste opportunità al fine di potenziare il legame e scongiurare le crisi. I single avranno modo di godersi dei flirt e fi approfondire nuove conoscenze anche sui social. Sarà una settimana propositiva. Non mancheranno le occasioni di farsi valere all'interno della sfera sociale, familiare e soprattutto lavorativa. Finalmente potrete prendervi una pausa dal solito tran-tran e lasciarvi andare.

Vergine - Avrete a che fare con una settimana piena di impegni. In famiglia, oppure all'interno della sfera lavorativa, qualcuno potrebbe muovervi un rimprovero e questo a causa della vostra disattenzione.

Il freddo vi congela le idee e vi scoraggia a muovervi. Cercate di impegnarvi di più, non lasciatevi assorbire completamente dalla sedentarietà. Il 2022 porrà fine a molte situazioni difficili e favorirà i cambiamenti, ma dovrete rimboccarvi le maniche perché niente piove dal cielo. Chiamate o messaggi importanti in arrivo. Qualcuno si ritroverà in coda all'ufficio postale o in banca oppure al centro commerciale, ma se possibile cercate di evitare i luoghi sovraffollati.

Bilancia - Siete diventati dei tipi chiusi e confusi. L'anno è volato via in un baleno e vi state ponendo delle domande sulla vostra vita e sul vostro futuro. L'aspetto astrale di questa settimana favorisce il dialogo e la chiarezza introspettiva.

Potrete ottenere delle risposte e tagliare i ponti con quelle situazioni, ma anche persone, che sono tossiche. Avrete delle giornate impegnate, in famiglia sarà richiesto il vostro aiuto. Vi dedicherete alla cucina, agli addobbi ma anche alle uscite. Qualcuno ripenserà al passato, alla gioventù e ad una certa persona che non c'è più. Scegliete con cura i vostri pensieri e bandite quelli tristi. Circondatevi di persone allegre, ottimiste e con una grande energia lavorativa. In questo particolare momento della vostra vita avete bisogno di motivazione, tuttavia qualcuno vi saprà ispirare. Fate un ultimo sforzo che nella successiva settimana sarete più liberi.

Scorpione - Si può affermare che è stato un anno poco proficuo, anche se durante l'estate qualche nativo di questo segno si è goduto le vacanze o un viaggio.

A ogni modo c'è qualcosa o qualcuno che volete dimenticare. Siete fin troppo presi dai vostri dolori che non vedete quello di buono che possedete. Così facendo non fate altro che scatenare una catena di rimpianti. Quando le cose non girano nel verso giusto, allora conviene cambiare il solito modus operandi. Dunque, provate a percorrere delle strade diverse e non preoccupatevi troppo di ciò che esiste solo nella vostra mente. A breve avrete modo di prendervi del tempo per voi stessi e lo trascorrerete anche con i vostri cari. I più anziani si sentono un pochino soli e sottovalutati, ma non è affatto così. Sbarazzatevi di tutte quelle cose vecchie che non funzionano più e allargate gli orizzonti.

Non è mai troppo tardi nella vita!

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le previsioni dell'oroscopo fino al 12 dicembre parlano di una settimana di rivalsa e piena di energia. L'autunno sta per uscire di scena e tante situazioni cominceranno letteralmente a congelarsi. Nel corso dell'anno ci sono stati molti alti e bassi, ma bene o male siete riusciti ad andare avanti. Sarà la settimana favorevole per trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia e gli amici più sinceri. In vista del 2022 fate un po' di conti e cercate di capire cosa eliminare e cosa migliorare. Alcune giornate saranno romantiche e passionali, in modo particolare per le giovani coppie e per coloro che hanno conosciuto qualcuno da poco.

Non mancheranno sorrisi, sorprese e festeggiamenti. Qualcuno sta per compiere gli anni!

Capricorno - Ultimamente state un po' arrancando. Si può dire che non state rendendo abbastanza. Cercate di staccarvi dai pensieri negativi e pessimisti. Guidate la vostra mente verso ciò che vi aiuterebbe a migliorare e crescere. Espandete gli orizzonti, perché sembrano esserci dei condizionamenti che vi inchiodano al punto di partenza. Cercate di porvi sempre un obiettivo, anche piccolo, perché sono proprio gli stimoli a fornire benzina alla mente. In settimana cercate di fare piazza pulita del vecchio e liberatevi dai condizionamenti. Volere è potere, perciò se volete potete vivere una vita migliore e puntare alle stelle.

Tutto quello che dovete fare è essere più competitivi e positivi. Cominciate a compiere un passo alla volta e se avete perso tutto, ricominciate da zero. Gli eventi capitano, ma le reazioni possono essere scelte!

Acquario - Non commettete l'errore di reprimere le vostre sensazioni perché farete soltanto danni sul lungo termine. I problemi non vanno evitati ma affrontati, le soluzioni si trovano! Apritevi a confidenze, perché parlare aiuta. Il vostro umore generale sarà un po' condizionato dalle vicende che avverranno nell'arco della settimana. Vi sentirete sballottati a destra e a manca, come una pallina da tennis. In molti vi chiederanno un favore o un consiglio. Cercate di non trascurarvi, anzi questo sarà il periodo migliore per pensare di più alla propria persona e a dire di no alle nuove responsabilità. Prendetevi cura del vostro organismo e della vostra pelle. Anche i libri saranno un vero e proprio balsamo per l'anima. Evitate di improvvisare con diete restrittive, piuttosto fate più movimento e mantenete un atteggiamento positivo e propositivo. Coinvolgete gli altri nelle attività natalizie, il vostro ingegno sarà esplosivo e in molti avranno piacere ad avervi accanto. Non rifiutate un invito, avete bisogno di trascorrere del tempo in maniera diversa. In famiglia e in amore tutto procederà serenamente, anche se qualcuno potrebbe mettere il broncio.

Pesci - Le tentazioni e il movimento non mancheranno in questa magica settimana in cui comincerete ad immergervi completamente nell'atmosfera natalizia. Adorate le feste, i colori e i profumi che questo periodo emanano. Anche se da un po' di anni il Natale non è più lo stesso di un tempo, non vi perdete d'animo e cercate sempre di movimentare le cose. In famiglia sarete voi il supporto maggiore. La vostra mente risulterà nutrita e piena di idee. Sarete più che concentrati, soprattutto tra venerdì e sabato con la Luna a vostro sostegno. Un progetto che avevate accantonato tornerà ad affacciarsi nella vostra mente. Sarete più aperti e quindi esplorerete nuove idee e abitudini da adottare nel quotidiano. In vista del 2022 avete voglia di ricominciare a vivere senza più paura e preoccupazioni. Movimento, idratazione e alimentazione sana vi saranno di aiuto, ma qualche trasgressione dolciaria male non farà. Serate magiche, dormirete sonni sereni.