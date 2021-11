Martedì 23 novembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Plutone assieme a Venere stazioneranno sui gradi del Capricorno. Il Sole, invece, risiederà nel domicilio del Sagittario, nel frattempo Marte e Mercurio resteranno stabili in Scorpione. Nettuno, infine, permarrà in Pesci come Urano continuerà il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Acquario, meno roseo per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Acquario: risalita finanziaria. Martedì potrebbe segnare per i nati Acquario l'inizio di una lenta ma inesorabile risalita economica, soprattutto tra coloro che non si sono risparmiati in termini di fatiche fisiche e mentali negli ultimi cinque mesi.

2° posto Sagittario: briosi. Sebbene qualche dissonanza sarà ancora presente nel parterre planetario, il terzo segno di Fuoco potrà presumibilmente godere dei benevoli influssi del Luminare maschile appena sbarcato sui loro gradi, il quale donerà alla prima decade un tono umorale eccelso.

3° posto Leone: stanchi ma soddisfatti. L'ombra della quadratura marziale e mercuriale sta per dissolversi ma, prima che ciò accada, i felini dovranno fare i conti, con tutta probabilità, con un martedì colmo di attività da portare a compimento. Col Sole nel loro Elemento, però, riusciranno ad ultimare ogni pendenza, arrivando a sera esausti ma soddisfatti del lavoro svolto.

I mezzani

4° posto Cancro: focus professionale.

La prima e seconda decade di casa Cancro dovrà probabilmente fare i conti con qualche attrito sentimentale che aleggiava nell'aria da qualche giorno, mentre la terza decade potrà focalizzarsi sugli obiettivi lavorativi da perseguire nelle prossime due settimane.

5° posto Capricorno: schietti. La vena comunicativa del segno Cardinale, nel corso di questa giornata di fine mese, avrà buone chance di risultare oltremodo diretta, coi nativi che non avranno peli sulla lingua, in particolar modo quando si parlerà di affetti.

Probabili perplessità lavorative nella tarda mattinata.

6° posto Ariete: in cerca di soluzioni. Qualcosa che riguarderà le relazioni interpersonali, come l'improvviso cambiamento di rapporto con un'amica o un attrito con un genitore, potrebbe angosciare non poco i nati Ariete questo martedì. Anziché nascondere la polvere sotto al tappeto, però, il primo segno zodiacale si metterà pazientemente alla ricerca di una soluzione o un chiarimento per appianare la faccenda al più presto.

7° posto Vergine: lavoro sottotono. Una faccenda burocratica o un cliente particolarmente esigente rallenteranno, c'è da scommetterci, la conclusione di una pratica professionale in essere per i nati sotto il segno della Vergine. Malgrado ciò, nulla sarà perduto e, nel mentre, avranno anche l'occasione di modificare in meglio tale progetto.

8° posto Gemelli: affaccendati. Ogni tanto, come probabilmente accadrà ai nati Gemelli questa giornata autunnale, bisognerebbe delegare a terzi alcune faccende pendenti o procrastinarle ai giorni seguenti. Così facendo, questo martedì il segno d'Aria scongiurerebbe lo stress e, al contempo, avrebbe più tempo da dedicare alle persone care.

9° posto Scorpione: sfiduciati.

Il Luminare giallo rivitalizzava non poco gli influssi mercuriali e adesso che è sbarcato nel segno successivo, i nati Scorpione potrebbero peccare di sfiducia nei riguardi del prossimo futuro. Nessuna paura, però, perché tale velato pessimismo svanirà già tra qualche giorno.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: rancorosi. La Luna in Cancro e Nettuno retrogrado nel segno si alleeranno per far riaffiorare vecchie questioni irrisolte nelle menti del dodicesimo segno zodiacale, fomentando probabilmente il rancore di quest'ultimo nei confronti di una persona o una situazione.

11° posto Toro: titubanti. Insicurezza e confusione sul da farsi, soprattutto per le vicende pratiche e lavorative, potrebbero essere le protagoniste di casa Toro questo martedì, coi nativi che avranno qualche remora sia a mettersi in gioco che a vedere di buon occhio soci o capi.

12° posto Bilancia: amore flop. Nel ménage amoroso del secondo segno d'Aria parrà respirarsi un'atmosfera gelida, quasi anaffettiva, che darà parecchio da pensare ai nativi sul perché si siano raffreddati a tal punto i rapporti con l'amato bene.