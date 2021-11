Nel mese di dicembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: il Sole e Mercurio viaggeranno dai gradi del Sagittario al Capricorno (dove risiedono Venere e Plutone), mentre Marte si sposterà dallo Scorpione al segno del Sagittario.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: progetti a due. Le giornate dal 14 al 19 dicembre avranno buone chance di essere le più proficue in casa Toro per cominciare a porre le basi di un progetto di coppia a lungo desiderato, come mettere in cantiere un erede o acquistare un'abitazione.

Dal 20 al 29, invece, qualche perplessità in merito potrebbe rendere titubanti i nativi, mentre il 30 e 31, con l'uscita dalla quadratura del Grande Benefico, le idee si faranno finalmente più chiare.

2° posto Capricorno: passionali. Eccezion fatta per la terza decade ancora alle prese con scartoffie burocratiche, i nati Capricorno godranno, con ogni probabilità, a piene mani di una carica passionale non indifferente nel corso di questo ultimo mese dell'anno. Effemeridi eccelse anche per i nativi in cerca di un amore, i quali saranno un bersaglio facile per Cupido il 6, 7, 23 e 26 del mese.

3° posto Sagittario: batticuori. Scivolato nelle retrovie da inizio estate in poi, l'amore tornerà probabilmente protagonista in queste giornate dicembrine per il terzo segno di Fuoco.

Sentimenti che, a prescindere dall'età nativa, potrebbero essere vissuti con spirito adolescenziale, nell'accezione più benevola del termine, ovvero con grande trasporto emotivo e una viscerale voglia di dedicarsi alle arti amatorie che mancava da tanti anni.

I mezzani

4° posto Acquario: coinvolgenti. Separare nettamente la sfera sentimentale da quella professionale e ciò che, per corredo astrologico, riesce più che bene ai segni Fissi, Acquario compreso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il trend in tal senso, nel corso di dicembre, potrebbe però cambiare, coi nativi che decideranno di rendere partecipe il partner, o la persona frequentata al momento, di un'informale uscita di lavoro ma anche dei pettegolezzi che girano tra i loro colleghi.

5° posto Ariete: comprensivi. Le settimane centrali del mese, col Sole dalla loro e gli avvicendamenti favorevoli di Marte e Mercurio, potrebbero indurre i nati Ariete ad assumere un mood decisamente più comprensivo del solito nel nucleo famigliare.

Irruenza e impulsività, quindi, verranno probabilmente accantonate, per lasciar spazio a un atteggiamento conciliante che favorirà riconciliazioni con fratelli e/o chiarimenti doverosi coi genitori.

6° posto Bilancia: inizio mese top. Dicembre partirà, c'è da scommetterci, con buoni propositi sentimentali per i nati Bilancia, i quali però andranno dissolvendosi col trascorrere delle giornate e con le difficoltà comunicative che riscontreranno nel nido domestico. Se, difatti, sino al 9 nel ménage amoroso sarà un tripudio di coccole e piacevolezze, dal 10 l'atmosfera comincerà leggermente a mutare sino a giungere alla complicata retrogradazione venusiana che avrà luogo 20 dicembre in poi.

7° posto Pesci: di fiore in fiore.

I single del dodicesimo segno zodiacale avranno buone possibilità di divertirsi non poco questo mese in fattore di nuove conoscenze, sebbene queste ultime parranno non spassarsela allo stesso modo. I nativi, difatti, potrebbero essere lì lì per instaurare un nuovo flirt in diverse occasioni, salvo poi fare retromarcia e virare verso un altro corteggiatore.

8° posto Scorpione: sfuggenti. Immersi sovente nei loro pensieri, in particolar modo dal 20 dicembre, i nati sotto il segno dello Scorpione risulteranno presumibilmente agli occhi della dolce metà meno presenti del solito. Tale comportamento sfuggente sarà soltanto una mera illusione, per colpa della quale però il segno Fisso potrebbe beccarsi qualche tirata d'orecchi dal partner.

9° posto Leone: dimenticanze. La data di un anniversario o del compleanno del partner potrebbe essere colpevolmente dimenticata dai felini durante questo mese conclusivo dell'anno, coi nativi che tenteranno invano di arrampicarsi sugli specchi per far sbollire la rabbia del partner. Il clima gelido in coppia, fortunatamente, comincerà a divenire più tiepido nella notte di San Silvestro.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: gelosi. I nati Gemelli affronteranno, con ogni probabilità, dicembre portandosi dietro la pesantezza degli ultimi accadimenti professionali e, nel caso della terza decade, monetari. Tali malmostosi pensieri affolleranno le menti del segno d'Aria in diverse giornate del mese, specialmente nella seconda parte, facendo vedere il marcio ovunque, anche in coppia, ambito in cui i nativi risulteranno immotivatamente gelosi.

11° posto Cancro: rotture sentimentali. Periodo di conclusioni affettive quello che potrebbero trascorrere i nati Cancro a dicembre. Sarà un mese in cui alcune falle mai sanate del rapporto sentimentale saranno più evidenti che mai e le ruggini pregresse nella cerchia amicale riemergeranno come un salvagente dal mare. Facile intuire come il segno Cardinale penserà bene di porre fine ad alcuni di questi rapporti relazionali, così da far spazio a nuove persone che lo accompagneranno nelle prossime tappe evolutive.

12° posto Vergine: check-point. Il 2021 terminerà con un mese che, per i nati sotto il segno della Vergine, avrà presumibilmente il sapore della revisione esistenziale, sia per quanto riguarderà il nucleo familiare che per le storie d'amore durature. In entrambi i casi, difatti il segno di Terra sarà chiamato a valutare se le persone care abbiano o meno, al momento, un impatto favorevole sulla loro serenità interiore.