A dicembre troviamo sul piano astrologico tre cambiamenti planetari degni di nota: Marte cambierà domicilio passando dall'orbita dello Scorpione al Sagittario, nel frattempo Mercurio e il Sole viaggeranno dai gradi del Sagittario al Capricorno (dove sostano Plutone e Venere).

Oroscopo mensile su lavoro e fortuna favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Il mese di dicembre sembrerà dividersi in due per i nati Leone, dove sino al 12 riceveranno il sostegno del duetto Sole-Mercurio e, dal 13 in poi, Marte li favorirà sbarcando nell'amico Sagittario.

Nella prima parte, quindi, i felini saranno presumibilmente chiamati a mettere a punto alcuni dettagli se in fase progettuale ben avviata, mentre nella seconda parte potranno premere il pedale sull'acceleratore e ricevere i primi sostanziosi frutti economici. Giorni fortunati: 4, 5 e 14.

2° posto Ariete: finanze top. Il denaro potrebbe essere al centro dei pensieri di casa Ariete nel corso dell'ultimo mese dell'anno, non tanto perché i nativi peccheranno di venalità quanto per la precarietà economica che, in diverse occasioni, ha costellato gli ultimi mesi. Il primo segno di Fuoco, a fronte di ciò, avrà buone chance di sfruttare la seconda parte del mese (dal 16 dicembre in poi) per rimpinguare il proprio bottino finanziario, grazie a straordinari nel luogo dove operano e/o piccoli lavoretti extra per arrotondare lo stipendio.

Giorni fortunati: 18, 23 e 31.

3° posto Capricorno: focus sulle priorità. Lo scenario astrale del segno Cardinale potrebbe mutare considerevolmente dal 20 dicembre, quando l'anello di sosta venusiano diverrà retrogrado e verrà stimolato sia dal Luminare giallo che dal Messaggero degli Dei sui loro gradi. Tali cambiamenti planetari, considerando anche Urano di Terra in caduta, spingeranno presumibilmente i nati Capricorno ad analizzare con spirito critico le loro priorità lavorative del momento, decidendo se preferire una professione che adorano ma poco pagata o un lavoro ben retribuito ma tutt'altro che stimolante.

Giorni fortunati: 7, 15 e 19.

I mezzani

4° posto Sagittario: individualisti. Discostarsi da soci furbetti e alleanze poco proficue potrebbe essere ciò che, specialmente dal 4 al 19 dicembre, cercheranno di fare i nati Sagittario, allo scopo di perseguire i loro obiettivi lavorativi contando esclusivamente sulle loro forze. Certo, ci sarà anche il rovescio della medaglia legato ad una porzione clientelare che inevitabilmente verrà meno, ma ciò non dovrebbe scalfire minimamente l'istinto individualistico del segno Mobile.

Giorni fortunati: 5, 12 e 14.

5° posto Acquario: entusiasti. Solitamente il mese del compleanno del Sagittario è un periodo favorevole ai nati Acquario e quest'anno parrà esserlo ancor di più, considerando le paturnie astrali coi quali il segno Fisso ha dovuto confrontarsi da inizio estate in poi. Dicembre, almeno sino al 20, favorirà probabilmente il loro entusiasmo spingendo, inoltre, i nativi a godere dei piccoli piaceri quotidiani legati al versante pratico nonché lavorativo, come una gratifica morale o il raggiungimento di un piccolo risultato insperato. Giorni fortunati: 1, 8 e 17.

6° posto Bilancia: incontri. Il 2021 si chiuderà con un mese dove, c'è da scommetterci, i nati sotto il segno della Bilancia faranno delle conoscenze utili per il percorso lavorativo del prossimo futuro.

Ad essere baciati dal parterre planetario saranno probabilmente i liberi professionisti che, tramite tali incontri, troveranno le figure professionali idonee a cui affidare alcune mansioni di difficile gestione. Giorni fortunati: 4, 9 e 27.

7° posto Toro: scelte. La seconda parte di dicembre potrebbe spingere i nati Toro, in particolar modo la seconda decade, ad operare delle scelte per ciò che concerne la sfera lavorativa. Dal 18 del mese, difatti, il segno Fisso sarà chiamato a decidere se investire sui progetti in essere oppure, armarsi di coraggio, e stravolgere le carte in tavola. Lo scontro Urano-Saturno e la retrogradazione venusiana, però, gli intimeranno di continuare sul versante tracciato, perché un eventuale nuovo sentiero potrebbe nascondere troppe insidie.

Giorni fortunati: 6, 7 e 17.

8° posto Vergine: morigerati. In un periodo conclusivo dell'anno scevro da avversità astrali rilevanti, almeno sino al 29, i nati Vergine potrebbero dover soltanto porre attenzione alle questioni economiche. Non vi sarà bisogno di serrare i cordoni della borsa, quanto di limitare le pulsioni di shopping frenetico, quelle atte a compensare un ammanco affettivo o un'insofferenza legata al lavoro. Quando mancheranno due giornate allo scoccare del 2022, inoltre, il segno di Terra comincerà il proprio periodo di revisione come esigerà Giove in Pesci. Giorni fortunati: 14, 16 e 22.

9° posto Pesci: sfiduciati. Le preoccupazioni rimediate sul fronte sentimentale a inizio anno sommate agli alti e bassi economici dalla tarda primavera in poi indurranno, con tutta probabilità, i nati Pesci ad affrontare dicembre con un mood sfiduciato e tendente al pessimismo.

Sebbene la stabilità professionale verrà presumibilmente meno in questo mese, soprattutto per seconda e terza decade, il dodicesimo segno zodiacale dovrà portare pazienza sino al 30 dicembre, quando il Grande Benefico farà la sua trionfale ma repentina capatina sui loro gradi. Giorni fortunati: 10, 30 e 31.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: cocciuti. Ciò che andava bene sino a qualche tempo fa, professionalmente parlando, potrebbe non essere più adatto alle circostanze attuali e ciò i nati Scorpione, in particolar modo nelle settimane centrali di dicembre, avranno qualche difficoltà a comprenderlo appieno. La cocciutaggine andrebbe, quindi, messa al bando e, invece, sarebbe da favorire una certa malleabilità nella professione, così da accorgersi con semplicità di eventuali falle nei progetti in essere.

Giorni fortunati: 2, 19 e 31.

11° posto Gemelli: focus sugli impegni. Il celebre detto "Chi troppo vuole nulla stringe" andrebbe preso ad esempio dai nati Gemelli nel corso di questo mese, in quanto il segno d'Aria si prodigherà nel stringere accordi lavorativi a destra e manca non accorgendosi, però, di non riuscire ad adempierli nella loro totalità. Al fine di evitare brutte figure e/o di perdere una parte della clientela, difatti, il segno Mobile dovrebbe focalizzarsi sugli impegni più importanti, ovvero quelli che sino ad adesso gli hanno permesso delle entrate economiche continuative, ed abbandonare senza remore le altre attività. Giorni fortunati: 1, 8 e 18.

12° posto Cancro: sfide professionali.

Il segno d'Acqua che, almeno inizialmente, avvertirà meno i raggi benevoli di Giove dal 30 dicembre nel loro Elemento sarà presumibilmente il Cancro, il quale sarà chiamato a confrontarsi con alcune sfide lavorative di un certo spessore. Salire sul ring metaforico del lavoro con lo stesso piglio provocatorio del periodo da marzo a settembre, però, risulterebbe controproducente. I nativi, invece, dovrebbero tentare di smorzare i lati più arcigni del loro carattere sul luogo professionale, magari provando a divenire più concilianti e collaborativi con capi e parigrado. Giorni fortunati: 1, 11 e 30.