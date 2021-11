Arriva dicembre e l'Oroscopo annuncia una settimana colorata dal 29 novembre al 5 dicembre 2021. Dopo un periodo piatto e grigio, finalmente la situazione generale incomincerà a mostrare segni di miglioramento. Fino al prossimo 5 dicembre si avrà a disposizione un magnifico cielo astrale che porterà stimoli, movimento e anche amore. Le attese culmineranno e giungeranno anche delle entrate. Qualche segno zodiacale programmerà un viaggio oppure le festività di Natale e Capodanno. Amore, lavoro, soldi, amicizie e benessere: scopriamo l'oroscopo della settimana segno per segno.

Oroscopo della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - C'è un progetto che vi sta particolarmente a cuore, ma ultimamente qualcosa o qualcuno vi sta mettendo il bastone tra le ruote. Cercate di lasciarvi alle spalle le vicende di novembre e fate del vostro meglio per svegliarvi, perché siete scivolati in un periodo fiacco e demotivante. Rispetto al passato, state avvertendo un po' meno lo spirito natalizio. La vostra razionalità potrebbe anche cominciare a vacillare, mettendo a rischio le relazioni o il percorso di studi/lavoro scelto. In ogni caso cercate di non sforzarvi troppo e accettate il vostro stato d'animo. Remare controcorrente sfianca.

Toro - Da tempo state pensando di cambiare casa o auto, ma i soldi scarseggiano.

Siete un po' stanchi della situazione generale che sembra aver messo a dura prova anche il vostro spirito natalizio. In settimana sarà bene fare il bilancio della vostra vita e di come sono andate le cose durante questo 2021. Occorrerà chiudere i conti con tutte quelle persone e situazioni tossiche, che vi stanno solo succhiando l'energia.

Le stelle parlano dli obblighi familiari o morali a cui non riuscite a sottrarvi (o forse non potete). Chiedetevi come siete finiti in questa situazione e come potete venirne a capo.

Gemelli - Ultimamente vi sentite un po' messi da parte e desiderate darvi da fare. Dicembre sarà un mese determinante, in quanto sarete chiamati a fare riflessione introspettiva.

Dal 2022 cambieranno molte cose, ma per partire con il piede giusto sarà bene godersi le festività dicembrine senza sensi di colpa e recriminazioni. Focalizzate i pensieri sugli aspetti positivi e cercate di bandire dalla vostra quotidianità le abitudini deleterie e improficue. Un certo lavoro volgerà a conclusione e finalmente vedrete la luce in fondo al tunnel.

Cancro - Pur amando molto le tradizioni, in questo periodo siete spenti e privi di stimoli. Ad andarci di mezzo saranno le festività imminenti, il lavoro ed anche l'amore. A causa di questo stato d'animo, recentemente sono nati dei disguidi in famiglia. Dicembre porterà con sé la voglia di ripartire e di sognare. Vi rialzerete in piedi e sprizzerete fascino da tutti i pori.

Sarà una settimana piena di faccende e uscite, cercate solamente di coprirvi per bene. Sarete irresistibili, qualcuno ha perso la testa per voi e vorrebbe vedervi di più.

Previsioni settimanali, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Da tempo state combattendo una battaglia interiore, ma in questa prima settimana di dicembre vi rimetterete in sesto. Sarà un mese un po' meno colorato rispetto al passato, sentirete nostalgia e tanta voglia di tornare alla vostra infanzia. Incontrerete una persona che vi offrirà un consiglio oppure vi informerà su un certo pettegolezzo. Qualche coppia sembra essere stufa del proprio partner e vorrebbe essere libera. Dei progetti potrebbero andare in fumo.

Vergine - Il lavoro vi succhierà tutte le energie e quindi non avrete voglia di vedere nessuno.

In famiglia si prevedono disagi e incomprensioni. Nel fine settimana aiuterà un po' recarsi al centro commerciale oppure mangiare la pizza in un locale nuovo. Avete bisogno di novità! Per quanto riguarda il punto di vista economico, arriveranno dei soldi che vi permetteranno di respirare.

Bilancia - Avrete a che fare con una settimana indaffarata. Trascorrerete del tempo fuori casa e dovrete correre per stare al passo su una certa questione. Sarete in attesa dei soldi, ma gran parte di essi usciranno dalle vostre casse per via delle grosse spese che dicembre vi porterà a sostenere. Tuffatevi nello spirito di questo periodo e non fate i guastafeste. Il vostro cuore è occupato da una persona molto importante, forse un figlio, un nipote o qualcuno che vi piace da tanto tempo.

Scorpione - Non dovrete tirarla per le lunghe in questa settimana che sarà parecchio affaccendata. Rivedrete una persona appartenente al vostro passato e vi renderete conto di quanto sia cambiata. Il tempo vola, ma non lasciatevi schiacciare dalla malinconia. Guardata sempre al futuro. Forse in questo periodo avete il morale sotto ai tacchi, ma è la mancanza di uno scopo a farvi sentire in quel modo. In casa avrete molto da fare, soprattutto se avete dei figli minorenni.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Non sempre le cose vanno come sperato, ma in questa settimana avrete un cielo parecchio promettente. Tornerete in carreggiata e vi sbarazzerete di quel grigiore e senso di vuoto che vi ha sommerso recentemente.

Chi single farà bene ad aprire gli occhi, in quanto c'è qualche amicizia che sta sottovalutando e che potrebbe diventare qualcosa di più. Chi convive o è sposato, vorrebbe progettare un viaggio, un figlio, un trasloco: le stelle si fanno promettenti.

Capricorno - Il lavoro o delle faccende casalinghe vi terranno occupatissimi durante questa prima settimana di dicembre. Avrete voglia di luci, colori e soprattutto di dolci natalizi. Coloro che si sono messi a dieta in vista della vigilia o del veglione, cederanno alle tentazioni. Per quanto riguarda l'amore di coppia, si prevedono incomprensioni. Uno dei due partner sembra distante e vorrebbe delle novità. Chi ha famiglia, vivrà dei momenti memorabili.

Acquario - State facendo un po' troppo, portando il vostro cervello allo stremo. In quest'ultimo mese dell'anno rallentare e cercate di prendervela comoda. Spegnete i dispositivi elettronici e guardatevi attorno. Chi è single potrebbe avere un incontro, ma sarà bene sforzarsi di uscire e sorridere. Arriveranno dei soldi e questo contribuirà a farvi sentire meglio. Ci sono state (e ci saranno ancora) tasse e spese di un certo spessore. Un parente o un amico si metterà in contatto con voi.

Pesci - Dicembre porterà calma nella vostra quotidianità. Si parla di una settimana ricca di cambiamenti e notizie esplosive. In famiglia ci saranno dei progetti da realizzare. Il lavoro comincerà ad alleggerirsi già nella prima parte della settimana, ma avrete altre cose di cui occuparvi. Shopping in vista, ma attenzione a non esagerare perché ultimamente avete consumato troppo denaro. Possibili mal di pancia o mal di testa, ma riuscirete a cavarvela. Accettate un invito.