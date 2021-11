Martedì 9 novembre troviamo sul piano astrale Plutone, Venere e la Luna risiedere nel segno del Capricorno mentre Saturno, insieme a Giove, sosterà sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, stazionerà in Toro, così come Nettuno continuerà il moto retrogrado in Pesci. Il Sole, Marte e Mercurio, infine, permarranno nel segno dello Scorpione. Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Vergine, meno entusiasmante per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Pesci: lucidi. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento del dodicesimo segno zodiacale nel corso di questo martedì novembrino, coi nativi che potrebbero risultare oltremodo lucidi nel valutare ogni accadimento quotidiano.

2° posto Vergine: finanze top. Il bottino economico di casa Vergine avrà buone chance di prendere una boccata d'ossigeno durante questa giornata autunnale, specialmente per chi, della prima e seconda decade nativa, non si è risparmiato in termini di fatiche fisiche nelle ultime tre settimane.

3° posto Scorpione: comunicazione top. Il terzo segno fisso sembrerà trascorrere questo martedì potendo contare su una comunicazione fluida e convincente che gli permetterà di avere la meglio anche sugli interlocutori più cocciuti.

I mezzani

4° posto Capricorno: scelte. Il segno Cardinale, nel corso di questa giornata di novembre, potrebbe essere chiamato a operare una scelta sentimentale che traccerà il sentiero del prossimo futuro del ménage amoroso, soprattutto per chi vive più relazioni contemporaneamente.

5° posto Toro: focus domestico. Martedì durante il quale il primo segno di Terra potrebbe doversi dedicare, volente o nolente, ad alcune faccende insolute legate al nido abitativo, come pulire la grondaia o fare il cambio di vestiario stagionale. Sebbene queste attività inizialmente non lo entusiasmeranno, una volta ultimate lo renderanno soddisfatto di averle portate a compimento.

6° posto Leone: solitari. La voglia di stare in mezzo agli altri potrebbe venir meno questo martedì in casa Leone, coi nativi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte, così da dedicare il loro tempo alle attività rigeneranti che prediligono.

7° posto Acquario: risultati blandi. I liberi professionisti nati sotto il segno dell'Acquario questo martedì noteranno, con ogni probabilità, di non riuscire a cavare un ragno dal buco, in termini di risultati e, di conseguenza, il loro entusiasmo vacillerà.

8° posto Sagittario: compromessi. Il terzo segno di Fuoco, durante questa giornata d'autunno, potrebbe dove scendere a qualche compromesso nel rapporto di coppia, così da dare dimostrazione al partner di maggiore flessibilità.

9° posto Bilancia: focus sentimentale. L'armonia nel nido domestico di casa Bilancia sarà, c'è da scommetterci, un lontano ricordo nel corso di questa giornata novembrina, coi nativi che parranno non capacitarsi dei motivi dietro all'irrequietezza della dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nostalgici. Un velo di malinconia potrebbe avvolgere le menti del primo segno zodiacale questo martedì, riportandolo indietro nel tempo quando alcuni rapporti relazionali viaggiavano ancora sui binari della tranquillità.

Probabili contrarietà affettive nelle prime ore mattutine.

11° posto Gemelli: pensierosi. Insoddisfatti della loro situazione attuale, perlopiù amorosa, i nati Gemelli potrebbero rimanere, per gran parte della giornata, immersi nei loro pensieri, rimuginando sui papabili comportamenti che hanno fatto naufragare le loro ultime relazioni sentimentali.

12° posto Cancro: routine. I nati sotto il segno del Cancro si sentiranno intrappolati nella routine quotidiana, così che anche le azioni che dovrebbero svolgere col sorriso sulle labbra, come accompagnare i figli alle attività extrascolastiche, risulteranno un peso.