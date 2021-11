L'oroscopo della giornata di lunedì 8 novembre vede piacevoli e inaspettate sorprese per i nativi Scorpione, aiutati da Luna e Venere in buon aspetto, mentre per i nativi Pesci sarà una bella giornata se affrontata con il sorriso sulle labbra. Ariete potrebbe non essere più così convincente in amore, mentre Mercurio in sestile per la Vergine metterà a proprio agio i nativi del segno al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 8 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 8 novembre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno.

Luna e Venere saranno negative e dal punto di vista sentimentale sarà meglio non avere grosse pretese. Per quanto riguarda i single non sarà così facile trovare l'intesa giusta con le persone che amate, forse sarà meglio rimandare certi impegni. Per quanto riguarda il lavoro qualche notizia interessante potrebbe farvi raddrizzare le antenne e farvi mettere all'opera su un nuovo progetto. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che in questa giornata darà il meglio di sé. L'oroscopo di lunedì 8 novembre, infatti, vede un cielo sereno da questo punto di vista, dunque sfruttate tutto il tempo che avete a disposizione per far felice la vostra anima gemella. Se siete single piccoli segnali potrebbero farvi comprendere che la stagione degli amori è arrivata.

In ambito lavorativo fate attenzione, perché potrebbero esserci alcuni intoppi da affrontare. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì 8 novembre ottimo per voi nativi del segno. Avrete l'opportunità di far valere i vostri sentimenti ora che la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no questo è il vostro momento e non dovrete lasciarvelo sfuggire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro gli impegni non vi mancano e vi sentirete abbastanza determinati da fare tutto al meglio grazie a Giove in trigono. Voto - 8️⃣

Cancro: non inizierà al meglio questa nuova settimana. Secondo l'oroscopo dovrete fare i conti con la Luna e con Venere in cattivo aspetto, che dal punto di vista sentimentale potrebbero portare la vostra relazione in fase di stallo.

Se siete single i sentimenti sono per voi un campo minato, meglio preoccuparsi di altro. Nel lavoro per fortuna saprete dove mettere le mani con i vostri progetti, in particolare i nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Leone: una giornata nel complesso discreta, anche se potreste fare di meglio. Nulla da dire al momento per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo è piuttosto anonimo nei vostri confronti, dunque il vostro rapporto sarà piuttosto stabile, ma senza momenti particolarmente esaltanti. Se siete single forse qualcosa o qualcuno potrebbe distrarvi positivamente. Nel lavoro dovrete fare attenzione a come gestire le vostre finanze, perché non state ottenendo risultati eccellenti dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vede il pianeta Mercurio in sestile per voi nativi del segno. In ambito lavorativo sarete un pozzo di idee originali e che non vedrete l'ora di sfruttarle. Per quanto riguarda i sentimenti ci penseranno Luna e Venere, in trigono dal segno del Capricorno, a rendere magica la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: qualche incomprensione di troppo potrebbe turbare il vostro animo. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 8 novembre le cose tra voi e il partner potrebbero mettersi male con questo cielo così cupo. Se siete single non sempre fare di testa vostra potrebbe essere la migliore soluzione.

Nel lavoro riuscirete ancora a dire la vostra grazie a Giove, ciò nonostante meglio agire con cautela. Voto - 6️⃣

Scorpione: un quadro astrale davvero ottimo nel corso di questa giornata. Vi attendono piacevoli e inaspettate sorprese per quanto riguarda sentimenti e vita sociale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Dal punto di vista professionale state spingendo sull'acceleratore e state ottenendo giorno dopo giorno risultati migliori, merito di Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo piuttosto convincente dal punto di vista sentimentale. Anche se questo cielo non è così splendente, i rapporti con il partner rimangono piuttosto affiatati. Se siete single avere molti incontri rende la vostra vita sociale davvero piacevole.

Nel lavoro dimostrerete di essere in grado di fare tutto grazie alla costanza e l'impegno. Giove in posizione favorevole. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale eccellente nel corso di questa giornata. La settimana inizierà con la Luna nel segno, che insieme a Venere vi permetterà di vivere dolci emozioni. Se siete single sarete in grado di dimostrare quanto davvero ci tenete a una persona. In ambito lavorativo Mercurio e Marte renderanno più semplice ogni questione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: oroscopo di lunedì nel complesso discreto per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia convince, anche se un po’ di romanticismo in più non guasta.

Se siete single dovrete essere in grado di capire al lavoro certi segnali. In ambito lavorativo comincerete a sentire la pressione di Marte e Mercurio nei vostri progetti, meglio fare attenzione. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una giornata davvero soddisfacente se affrontata con un bel sorriso sulle labbra. Secondo l'oroscopo potrete contare su un buon cielo e dal punto di vista sentimentale le persone intorno a voi potrebbero apprezzare quello che siete o che fate. Nel lavoro ci terrete a fare sempre una buona impressione e Mercurio e Marte vi aiuteranno nel vostro intento. Voto - 8️⃣