L'oroscopo della giornata di lunedì 22 novembre vedrà un irresistibile Scorpione illuminato da una splendida Luna favorevole, mentre l'Ariete dovrà essere particolarmente prudente in amore. Venere e Urano rendono la giornata dei nativi Vergine molto equilibrata, sia in amore che al lavoro, mentre un po’ di ottimismo in più al lavoro sarà necessario per il Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 22 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 22 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un lunedì difficile in quanto a sentimenti.

La Luna e Venere vi mettono in difficoltà con il vostro rapporto, e di certo stare sulle vostre non vi aiuterà a risolvere la situazione. In ogni caso, cercate di essere prudenti, e riflettete bene su quello che avete da dire. Se siete single non sarete dell'umore giusto per parlare dei vostri sentimenti, soprattutto con una persona che conoscete da poco. Meglio in ambito professionale, grazie a Giove e Saturno in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Toro: la lista degli impegni sul fronte professionale è ancora molto lunga, e secondo l'oroscopo di lunedì 22 novembre, un po’ di ottimismo in più è quello che ci vuole. In amore la Luna e Venere terranno piuttosto movimentato il vostro rapporto, con tanta voglia di trascorrere il vostro tempo insieme al partner, e fare ciò che più vi piace.

Per quanto riguarda i single, non mancheranno piacevoli emozioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali di lunedì in linea con le aspettative. La vostra relazione di coppia è stabile al momento, e voi avrete tante energie da sfruttare per la vostra anima gemella. Se siete single ogni tanto una giornata piena di frivolezze romantiche non guasta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro avrete tutto il tempo utile per mettere in fila idee e progetti di primo livello, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Cancro: questo periodo sicuramente non è dei migliori per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Ciò nonostante in questa giornata potrete contare sulla Luna in congiunzione per provare a recuperare terreno con il partner, soprattutto i nati nella prima decade.

Se sete single e state iniziando delle nuove conoscenze, meglio non bruciare le tappe. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte in buona posizione vi metteranno a vostro agio con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questo inizio di settimana. Questo cielo non sarà così influente in ambito sentimentale, dunque, se volete vivere qualche bella emozione, dovrete darvi da fare mettendo in mostra testa e cuore. Se siete single la vostra mente viaggia molto, sognando magici rapporti con la persona che vi piace. Ebbene, cercate di concretizzare tali sogni. In ambito lavorativo mancano energie e voglia di fare per colpa di Marte e Mercurio. Cercare sempre una scusa non vi aiuterà.

Voto - 7️⃣

Vergine: un quadro astrale che vedrà Venere e Urano in perfetto equilibrio tra loro. La giornata di lunedì si prospetta dunque molto equilibrata. In amore dunque approfittatene per regalare un’emozione in più alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non dubitate di voi stessi. Avete tante di quelle qualità che troverete quella giusta per voi. In ambito lavorativo avrete le idee ben chiare su come portare avanti i vostri progetti in questa giornata. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 22 novembre che purtroppo vedrà un cielo cupo in ambito amoroso. Non sarà facile trovare la giusta armonia all'interno del vostro rapporto, ma ciò non vorrà dire che la colpa sia solo del partner.

Se siete single non mancherà in voi questa sensazione di nostalgia, che dovrete essere in grado di dissipare al più presto. In ambito lavorativo Giove e Saturno sono ancora favorevoli. Cercate dunque di darvi da fare con i vostri progetti, senza temporeggiare. Voto - 5️⃣

Scorpione: giornata di lunedì positiva per voi nativi del segno. La Luna si troverà in trigono dal segno amico del Cancro, e vi renderà irresistibili agli occhi del partner o della persona che vi piace qualora siate single. Ciò nonostante non si tratterà solo di fascino: sarete anche in grado di dimostrare tutta la vostra bontà. Nel lavoro potrebbero esserci ottime novità che andranno sfruttate per ottenere risultati migliori.

Attenzione sempre a Giove in quadratura però, che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in risalita per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più in una posizione così scomoda per voi, e con il partner sarà il momento di recuperare un po’ d'intesa perduta. Se siete single le tentazioni in questa giornata non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le buone opportunità non mancheranno grazie a Giove e Saturno entrambi in sestile. Con intraprendenza e determinazione, riuscirete a andare lontano. Voto - 8️⃣

Capricorno: una giornata no può capitare a tutti, e in questa giornata dovrete vedervela con la Luna in opposizione.

Dal punto di vista sentimentale dunque, meglio non correre troppo, ma soprattutto, attenti a non causare incomprensioni. Se siete single non cercate sempre una scusa per alzare la voce. In ambito lavorativo sarete molto impegnati, ma anche ben organizzati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: un oroscopo più che soddisfacente per questo lunedì. In ambito sentimentale la vostra espansività nei confronti del partner non passerà dicerto inosservata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I cuori solitari potrebbero sentirsi particolarmente attratti da una persona. Fatevi coraggio, e cercate di conoscerla meglio. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni, merito di Giove in buon aspetto che vi dà una mano con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo fatto di bei momenti e forti emozioni dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono e Venere in sestile. Il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato dalla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single una nuova conoscenza che state portando avanti sta per diventare qualcosa di più. Nel lavoro Mercurio e Marte vi tengono sull'attenti, sempre con un’idea pronta per portare avanti i vostri progetti. Voto - 9️⃣