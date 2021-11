Nella settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: la Luna si sposterà dal domicilio dei Gemelli al segno della Vergine, mentre il Sole (il 23) e Mercurio (il 25) viaggeranno dai gradi dello Scorpione (dove risiede Marte) al Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Martedì partirà il mese del compleanno e due giorni più tardi il Sole sui loro gradi verrà raggiunto anche da Mercurio, coi nati Sagittario che sembreranno notare come alcune intricate faccende professionali riusciranno finalmente ad incastrarsi a dovere e a divenire, come piacevole conseguenza, estremamente produttive in termini economici.

2° posto Acquario: equilibrio interiore. Con lo sgretolarsi dello Stellium in quadratura e l'avvento del Messaggero degli Dei nell'amico Sagittario, il quarto segno Fisso avrà ottime possibilità, nella seconda parte di questa settimana, di ritrovare il proprio equilibrio interiore. Sebbene ansie e preoccupazioni rimarranno sullo sfondo, i nativi saranno maggiormente propensi a dedicare maggiori attenzioni alla cura del corpo e al benessere cerebrale.

3° posto Leone: responsabilità. Il groviglio di ostilità planetarie, da giovedì, comincerà a districarsi ma il quartetto Marte-Giove-Urano-Saturno rimarrà guardingo nei confronti dei felini, e potrebbe intimare a prima e seconda decade di prendersi maggiori responsabilità nelle questioni famigliari.

Non sarà più possibile, quindi, delegare i propri impegni alle persone care, in quanto i nati Leone dovranno agire in prima persona, così da evolversi ulteriormente affrontando nuove situazioni e realtà.

I mezzani

4° posto Ariete: weekend top. Eccezion fatta per le controverse prime tre giornate, i nati Ariete potranno presumibilmente godere di una seconda parte settimanale di un certo spessore, in particolar modo per quanto riguarderà le faccende amorose.

Le arti amatorie, inoltre, torneranno ad essere protagoniste delle notti infuocate in coppia della terza decade, soprattutto nella giornata di domenica.

5° posto Bilancia: risalita finanziaria. Da segnare sul calendario di casa Bilancia ci saranno, c'è da scommetterci, le giornate di martedì e giovedì, durante le quali sarà probabile che i nativi vedano rimpinguarsi il proprio bottino economico, grazie al rientro di una somma prestata o un bonus legato all'operatività professionale.

6° posto Capricorno: inizio smart. Il 22 e 23 novembre avranno buone chance di essere le giornate migliori della settimana autunnale, in quanto saranno quarantotto ore dove il segno Cardinale potrà far ancora affidamento su buoni doti comunicative e ottime capacitò di persuasione. Venerdì e sabato, invece, sarebbe bene che i nativi facessero attenzione al proprio linguaggio del corpo, perché i più attenti potrebbero carpire le loro reali emozioni.

7° posto Toro: un passo per volta. Il peggio, in termini di ostilità planetarie, è passato e, da questa settimana, il primo segno Fisso sarà probabilmente chiamato a ricostruire tassello dopo tassello la sua quotidianità, rendendola quanto più possibile adatta al momento attuale.

Non potendo costruire la sua 'casa' giornaliera dal tetto, sarà bene che i nativi comincino col porre solide fondamenta e, soprattutto, non pecchino d'impazienza.

8° posto Scorpione: indecisi. Un barlume d'incertezza riguardante le vicende lavorative, specialmente da venerdì in poi, potrebbe invadere le menti dei nati Scorpione, i quali metteranno in discussione le scelte operate a metà mese, valutandole meno valide di come apparivano ai loro occhi inizialmente. Decisamente più favorevoli, invece, le effemeridi per ciò che concernerà armonia e affetto nel focolare domestico, dove il segno d'Acqua si sentirà coccolato più che mai.

9° posto Pesci: sfuggenti. Un po' per timore di far entrare una nuova persona nella loro vita e un po' per la voglia di mantenere intatte le proprie abitudini quotidiane, i single nativi potrebbero assumere, sino a giovedì, un mood sfuggente nei confronti delle nuove conoscenze affettive.

Più rosee, invece, le previsioni astrali per coloro che vivono una storia d'amore consolidata, i quali mediteranno di proporre al partner uno step successivo del loro rapporto amoroso, come l'inizio di una convivenza o convolare a nozze.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pessimisti. La positività potrebbe non far parte delle peculiarità native nel corso di questa settimana di fine novembre, col segno di Terra che non potrà fare a meno di notare come alcune persone care o figure di spicco lavorative non facciano più parte della loro vita, lasciandoli sconfortati e profondamente destabilizzati. Questi sette giorni, però, non saranno presumibilmente il periodo ideale per trovare una soluzione congeniale ad ovviare a tali mancanze o stringere nuove alleanze.

11° posto Gemelli: lavoro flop. Quando martedì il mese dell'anti-compleanno entrerà nel vivo, i nati Gemelli saranno, con ogni probabilità, pervasi da un senso di frustrazione legato alle vicende professionali del momento, ancor più per coloro che sono a capo di un team lavorativo. Lo spazio di manovra parrà limitato e il segno Mobile, malgrado un buon 'cuscino' economico accumulato, si troverà costretto a rimandare pubblicizzazioni, investimenti e ammodernamenti dei locali.

12° posto Cancro: illusioni. Semaforo acceso sul rosso nelle giornate di giovedì, sabato e domenica per il fronte economico di casa Cancro, coi nativi che potrebbero prendere un abbaglio e fidarsi della persona sbagliata, col rischio di veder dilapidati i risparmi delle ultime settimane. Meglio, invece, evitare come la peste bubbonica qualsiasi uscita economica che non sia strettamente necessaria.