Martedì 30 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Plutone insieme a Venere stazioneranno nel segno del Capricorno. Mercurio e il Sole, invece, rimarranno stabili in Sagittario, così come Urano permarrà in Toro e Nettuno resterà nel segno dei Pesci. Marte, infine, continuerà la sosta in Scorpione come il Nodo Lunare Nord proseguirà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: perspicaci. Il secondo segno d'Aria, nel corso di questa giornata finale di novembre, potrebbe godere a piene mani di un intuito particolarmente acuto, il quale gli permetterà di essere sempre un passo avanti alla concorrenza sul fronte professionale.

2° posto Gemelli: passionali. Le controversie amorose di casa Gemelli dei giorni scorsi parranno sciogliersi come neve al sole in questo martedì e tale riassesto armonico sarà figlio anche della ritrovata passionalità che i nativi metteranno in campo nell'alcova.

3° posto Leone: attendisti. L'osticità del parterre planetario, nonostante i Luminari e il Messaggero degli Dei a favore in questa giornata, è ancora più che mai presente e i felini, prendendone atto, potrebbero preferire assumere un mood attendista sia nelle vicende pratiche che lavorative. Le idee, quindi, si rincorreranno nelle menti native ma il tempo di attuarle non sarà ancora maturo.

I mezzani

4° posto Acquario: tenaci. Il turno professionale, specialmente per seconda e terza decade, non sarà presumibilmente una passeggiata in questo giorno d'autunno, coi nativi che dovranno barcamenarsi tra maldicenze dei nuovi colleghi e qualche colpo basso dei superiori.

Nonostante ciò, il sostegno dei pianeti generazionali sommato al sestile Luna-Mercurio indurranno il segno Fisso a dare dimostrazione di tenacia, evitando di rispondere a tono a eventuali provocazioni così da dedicarsi esclusivamente alle mansioni assegnategli.

5° posto Sagittario: viaggi. Staccare la spina dal tran tran quotidiano potrebbe essere il desiderio principe di questo martedì novembrino per gli arcieri, in quanto avvertiranno la spasmodica voglia di concedersi una breve gita fuori porta o prenotare un viaggio in prospettiva delle prossime ferie professionali.

6° posto Scorpione: dispersione energetica. Sebbene la dinamicità e l'atteggiamento volitivo non dovrebbero mancare per il secondo segno d'Acqua in questa giornata, a venir meno potrebbe essere la lucidità di indirizzare le loro energie nelle direzioni maggiormente proficue.

7° posto Cancro: routine. Martedì senza troppe novità o scossoni di sorta per i nati sotto il segno del Cancro, i quali avranno buone chance di trascorrere una giornata all'insegna della routine condita, però, da una serata scanzonata con le amiche di sempre.

8° posto Capricorno: al di sotto delle aspettative. Giornata lavorativa che potrebbe lasciare l'amaro in bocca ai nati Capricorno, in particolar modo alla terza decade, in quanto i risultati ai quali anelavano risulteranno al di sotto delle loro aspettative iniziali. Sarà bene, però, bandire l'impazienza e, soprattutto, non accantonare qui progetti in fase embrionale che ancora stentano a decollare.

9° posto Vergine: cambio look. Un rinnovamento dell'immagine personale sarà quello che, con ogni probabilità, ricercheranno i nati Vergine nel corso di questo martedì, col segno di Terra che deciderà di cambiare taglio di capelli oppure, per i più giovani, meditare se farsi un tatuaggio o meno. Tale cambio look, però, non sarà probabilmente apprezzato a primo impatto da qualche persona cara e i nati Vergine potrebbero soffrirne un po'.

Ultime posizioni

10° posto Toro: ingenui. Il terzetto Nettuno-Luna-Mercurio tenderà, c'è da scommetterci, ad offuscare la lucidità mentale di casa Toro rendendo i nativi creduloni, specialmente nel ménage amoroso dove il partner riuscirà a fargli credere qualsiasi cosa. In giornate come questa, dove l'ingenuità potrebbe farla da padrona, sarebbe meglio che il segno Fisso eviti di firmare contratti o sostenere colloqui di lavoro.

11° posto Ariete: vecchie dinamiche. Con la Luna opposta e la controversa posizione del pianeta dell'armonia, i nati Ariete avranno buone possibilità di tirare fuori dal cilindro vecchie dinamiche relazionali che li avevano fatti soffrire parecchio nel recente passato.

Le persone tirate in ballo, però, non si tireranno indietro e risponderanno a tono al segno di Fuoco, facendo aumentare il nervosismo di quest'ultimo.

12° posto Pesci: lavoro flop. Giornata da prendere con le pinze sotto il profilo professionale per il dodicesimo segno zodiacale, in quanto sarà probabile che gli inoccupati restino tali, vista la penuria di occasioni, e chi dovrà affrontare un turno lavorativo dovrà fare i conti con qualche imprevisto di troppo.