Una nuova settimana è appena iniziata e con essa ci si prepara ad accogliere il nuovo mese, con tutta la magia e la positività che questo porta. I presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni lascia prevedere delle giornate faticose per i Gemelli, agitati dagli influssi contrastanti della Luna Nuova. Al contrario è un momento di recupero per i Pesci, che in amore possono provare a ritrovare la serenità compiendo un passo importante verso il partner. Ariete romantico e passionale, Scorpione energico e determinato nel lavoro.

Di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo della settimana, dal 28 al 5 dicembre 2021

Ariete: la settimana inizia con un nuovo e ritrovato equilibrio per il segno, più consapevole e determinato. E' il momento di mettersi in gioco, si può tentare la sorte. In amore gli influssi della Luna Nuova riaccendono la passione e spianano il terreno per coloro i quali intendono fare dei progetti per il futuro. Nel lavoro si può ottenere molto, sono giornate positive per avanzare richieste e allargare la propria rete di contatti.

Toro: l'ansia delle giornate precedenti va diminuendo e soprattutto per quanto riguarda l'amore si possono vivere i sentimenti senza incertezza e con positività.

In ambito lavorativo al contrario occorre muoversi con i piedi di piombo, potrebbero infatti presentarsi delle insidie, qualcuno potrebbe tentare di rubarvi il posto per cui avete a lungo sudato e che siete vicini a raggiungere. Tenete gli occhi ben aperti.

Gemelli: la nuova settimana entra subito nel vivo per quanto riguarda la sfera professionale, dove potrebbero esserci questioni arretrate da risolvere.

L'incombenza di queste nuove scadenze, unita agli influssi pesanti del Novilunio, potrebbe portare stress e confusione. Per fortuna l'amore aiuta a distrarsi, c'è grande intesa e armonia con il partner.

Cancro: l'oroscopo della settimana consiglia di muoversi con cautela, in particolare per quanto riguarda la sfera finanziaria occorre fare un attento bilancio.

Queste giornate sono animate da grandi sogni d'amore, qualcuno potrebbe finalmente dichiararsi alla persona amata. Il Novilunio porta risposte alle vostre domande. Ottima la forma fisica.

Leone: è un momento di grande ottimismo, nonostante il cielo non sia sgombro di nuvole nere, siete determinati ad inseguire i vostri obiettivi, senza cedere, senza distrazioni. La vostra determinazione verrà presto ricompensata. In amore dopo un momento molto complicato si riaccende la speranza e sotto gli influssi del Novilunio arde la passione. Cautela per il fisico.

Vergine: le prime giornate della nuova settimana portano l'urgenza di rivedere alcuni progetti o ritrattare accordi precedentemente presi. La Luna Nuova potrebbe dimostrarsi pesante per il fisico e qualcuno potrebbe risentire di fastidi alle articolazioni.

L'amore al contrario vi ripaga, aiuta a ritrovare serenità e ottimismo.

Bilancia: avete fatto centro! La settimana inizia con una grande notizia che riguarda la sfera lavorativa. Le vostre doti vengono accentuate dagli influssi della Luna Nuova e il raggiungimento degli obiettivi predisposti non è mai stato più vicino. Venere si cura dell'amore, proteggendo tanto le coppie quanto i single alla ricerca dell'anima gemella.

Scorpione: è una settimana che inizia con grande forza ed energia. In ambito lavorativo si potrebbero presentare opportunità da prendere al volo. Non dubitate di voi stessi, avete tutte le carte in regola per fare bene. L'amore c'è, animato da un grande desiderio, che aiuta a sistemare le cose all'interno della coppia e che favorisce la nascita di nuove relazioni.

Sagittario: insieme ad un team capace e con un dettagliato piano d'attacco, iniziate questa settimana con grandi obiettivi da raggiungere. La vostra determinazione verrà ben ricompensata ed entro il weekend potrete festeggiare il traguardo raggiunto. Per l'amore avete poco tempo, apparite distratti e disinteressati, questo potrebbe avere delle ripercussioni sul vostro rapporto di coppia.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio dinamico e incentrato sul lavoro. E' il momento di rischiare, gli astri favoriscono coloro i quali intendono migliorare la propria posizione all'interno di un'azienda, avviare un'attività o proporsi per un nuovo impiego. L'inizio di dicembre porta un nuovo amore nell'aria, sotto la magia del Natale anche i cuori più duri si sciolgono.

Acquario: è una settimana di recupero per il fisico, chi ha precedentemente iniziato delle cure o dei trattamenti inizia a vederne i risultati auspicati. Il lavoro vi stressa, ma non siete intenzionati a mollare. L'amore cura le ferite e aiuta a ritrovare la serenità. Il weekend si accende di passione e anche gli incontri sono favoriti dalle stelle.

Pesci: l'oroscopo della settimana consiglia al segno di porgere un ramoscello d'ulivo, è il momento di capirsi e di ricominciare. Questo consiglio si rivolge soprattutto all'amore, che nei giorni precedenti è stato disturbato da certezze e bugie. Il Novilunio aiuta i progetti lavorativi e vi aiuta a credere di più in voi e nelle vostre capacità.