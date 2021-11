Imperdibile appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 novembre 2021. È la quarta e ultima settimana di novembre, che cosa hanno in mente le stelle per ciascun simbolo dello zodiaco? Si prospettano giornate effervescenti oppure nevrotiche? Quali novità e consigli porta il settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Quali segni zodiacali sono baciati dalla fortuna e quali devono sopportare ancora gli eventi avversi? Scopriamolo leggendo le previsioni astrali dedicate alla settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre.

La settimana dal 22 al 28 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Per molti di voi potrebbe essere un periodo di svolta ma dovete credere di più nell’amore. Le coppie innamorate devono affrontare alcune questioni rimaste in sospeso. Le coppie in crisi, invece, devono darci un taglio e pensare alla propria felicità. I single che cercano un colpo di fulmine o una storia piena di emozioni positive, potrebbero essere ben serviti in questo periodo. In campo lavorativo, è il periodo adatto per investire nella vostra attività o per migliorare l’immagine professionale. In salute, a parte il nervosismo, vi sentirete bene.

Toro – Si prospetta una settimana nervosa per l’amore. Pensieri incontrollabili ed emozioni contraddittorie vi fanno compagnia nell’ultima settimana del mese corrente.

Le coppie si ritrovano a discutere, sicuramente lo farete a modo vostro e senza sentire ragioni. Difficile dire chi tra voi due sia il partner più cocciuto. Se i sentimenti sono autentici, lasciate perdere le puntualizzazioni. I cuori solitari del segno dovrebbero cercare di non volare troppo con la fantasia e di compiere le scelte giuste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul fronte lavoro, nonostante la fatica, lo stress e i continui fastidi, fiuterete l’odore del successo. Meditate bene sugli investimenti. In salute, dovete prendervi cura di voi stessi con i classici rimedi: riposo, alimentazione sana ed equilibrata, attività fisica.

Gemelli – In amore siete pieni di grinta e di energia. Anche se siete dei tipi poco romantici, scoprirete di avere una vena passionale, vi farete travolgere da mille emozioni e di sicuro non vi annoierete.

Anche i single del segno, soprattutto quelli pronti ad amare, troveranno la persona giusta. In campo lavorativo, siete decisi a dare il meglio di voi stessi e di ottenere grandi soddisfazioni. Peccato, però, che tante belle parole non seguiranno i fatti. Il punto debole sono le finanze, ci sono troppe spese da sostenere. In salute, anche se non è un periodo facile, cercate di curare di più l’alimentazione e di ritrovare la serenità interiore.

Cancro – Periodo vantaggioso per l’amore. I rapporti affettivi colpiti da una tensione tagliente devono affrontare la situazione con massima cautela. Impegni familiari e lavorativi potrebbero creare lontananza fra voi e il partner. Le coppie più giovani potrebbero essere prese da gelosie o dal desiderio di fare esperienze insolite.

A tal proposito, l’Oroscopo consiglia un pizzico di prudenza in più. La settimana parte in maniera noiosa per i single, ma non mancheranno nuovi incontri. Se volete migliorare la vostra posizione lavorativa, dovete essere costanti e intraprendenti. In salute, a metà settimana potreste avvertire un calo di energia, che potrebbe trasformarsi in stanchezza, svogliatezza e pigrizia. Attenzione agli eccessi.

Previsioni astrologiche da lunedì 22 a domenica 28 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, si prospetta una settimana variopinta soprattutto per i sentimenti e le emozioni. Le neo-coppie possono iniziare a dare vita ai progetti di vita comune. I single che hanno intenzione di gettare la spugna non devono arrendersi proprio adesso: l’amore è proprio dietro l’angolo.

La situazione lavorativa appare solida e fortunata, ma dovete fare attenzione ad alcuni fastidi. Per evitare distrazioni ed equivoci, è sufficiente aumentare il livello di concentrazione ed essere forti, chiari e concisi. In salute, bellezza e forma fisica saranno su ottimi livelli per tutta la settimana.

Vergine – In campo amoroso, la settimana non parte in maniera brillante, quindi, sarà meglio non fare delle scelte importanti. Un periodo di stanchezza e di nervosismo capita a chiunque, quindi, dovete avere pazienza e aspettare pazientemente il mese di dicembre dove la passione tornerà a fare capolino. Per i single sicuri di sé si prospetta una settimana eccellente per innamorarsi. Il periodo non è al massimo per il lavoro e i soldi, ma grazie alla volontà, impegno e tanta riflessione riuscirete a cogliere al volo qualche ghiotta occasione.

In salute, le vostre energie migliorano, ma attenzione a non sovraccaricarvi di impegni, altrimenti avrete problemi di insonnia.

Bilancia – In amore, per buona parte della settimana è meglio non cedere al pessimismo cosmico. Dovete assolutamente chiarire tutto quello che vi tormenta l’animo, vedrete che vi sentirete meglio. Attenzione alle interferenze familiari, soprattutto se in casa ci sono discussioni che riguardano i soldi. I single potrebbero vivere flirt contorti e contraddittori, è meglio aspettare la fine del mese per vivere un amore serio e importante. In campo lavorativo, le spese da sostenere sono troppe e questo manda in tilt il settore economico. Non mollate proprio adesso, stringete ancora i denti e portate avanti i vostri progetti.

In salute, la vostra vitalità si mantiene su livelli discreti, ma il vero problema di questa settimana sarà l’umore, perché dentro di voi regnano l’insoddisfazione e le preoccupazioni.

Scorpione – Per l’amore si prospetta una settimana buona, ma le stelle avvertono che a fine novembre il vento non girerà a favore. Se avete dei desideri nascosti, tirateli fuori e permettete al destino di concretizzare tutto ciò che sognate. I cuori solitari del segno potrebbero fare incontri rivelatori, innamorarsi perdutamente. In campo lavorativo, se avete voglia di espandere i vostri progetti e migliorare il lato economico, questo periodo potrebbe avere in serbo per voi bellissime sorprese. In salute, affrontate un vecchio disturbo fisico, facendo esami approfonditi o perfino interventi.

Un po’ di malumore in vista.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 22-28 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana in punta di piedi per l’amore e i sentimenti. L’unica cosa che potete fare è sfruttate queste giornate novembrine per riflettere, prendere decisioni importanti in vista del futuro. È anche un buon momento per parlare con la persona che vi piace tanto, imparare a conoscervi meglio e approfondire i reciproci progetti e piani per il futuro. Ai single l'oroscopo consiglia di godersi pienamente il tempo libero, le amicizie, le uscite rilassanti e non pensare sempre agli amori passati e futuri. In campo lavorativo, non vi fate mai cogliere impreparati, siete sempre due passi in avanti rispetto alla concorrenza.

Siete abili a gestire i rapporti professionali. In salute, avete abbastanza energie e forze per affrontare gli impegni quotidiani, non per tirare la corda. Basta poco, infatti, per mettervi fuori gioco.

Capricorno – In amore, vi aspetta una settimana ricca di entusiasmo e di sentimenti. Potrebbe capitarvi di sentirvi felici anche senza un motivo preciso. I nuovi incontri lasciano ricordi indelebili, ma a fine mese le temperature si raffredderanno, come tutte le cose belle, anche la passione potrebbe avere vita breve. Per i cuori solitari del segno si prospetta un periodo speciale, dai nuovi incontri potrebbe nascere un amore sincero, leale, duraturo. Se svolgete un lavoro che richiede massima concentrazione e precisione, fate attenzione a non farvi distrarre da qualcosa o da qualcuno.

Se, invece, il vostro lavoro richiede creatività, sarete le persone più frizzanti in ufficio. In salute, attenzione ai peccati di gola e alla pigrizia.

Acquario – In campo amoroso, buona parte della settimana potreste vivere tra contraddizioni e noia, o tra rabbia e nervosismo. In questo periodo avete difficoltà ad aprire il vostro cuore e a raggiungere la serenità. Il motivo andrà rintracciato in faccende esterne che vi fanno trascurare l’amore e gli affetti, alcuni di voi vedono nero perché sono corrosi dalla gelosia. Ciò che dovete fare è reagire, fare chiarezza, dissipare tutti i dubbi. Amore in sospeso per i cuori solitari. In campo lavorativo, dovete affrontare le questioni complicate con calma e sangue freddo, usate il potere della persuasione e non della forza.

Ancora un piccolo sforzo e finalmente potrete ottenere quello che volevate. In salute, attenzione al nervosismo e alle contratture muscolari.

Pesci – In campo amore, si prospetta una settimana tra battibecchi e discussioni, forse dovete fare delle scelte che riguardano il futuro di coppia. Se il partner ha un atteggiamento ostile, dovete chiedervi come mai dovete sopportare tutto, subire le sue prepotenze. A fine mese, se non vivrete quelle piacevoli sensazioni promesse dalle stelle, potreste decidere di rompere il rapporto e di voltare pagina. I single potrebbero trovare l’anima gemella in questi giorni. In campo lavorativo, se lavorate a contatto con il pubblico, serve la massima attenzione.

Un errore potrebbe costarvi caro. Una mano amica potrebbe intervenire e tirarvi fuori dai guai. In salute, attenzione al nervosismo e ai colpi d’aria. Rinforzate le difese immunitarie e fate lunghe passeggiate.