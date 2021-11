L'oroscopo del fine settimana 20 e 21 novembre 2021 è pronto a dispensare consigli e raccomandazioni ai 12 segni zodiacali. Che cosa accadrà nel terzo weekend di novembre? A quanto pare, le stelle consigliano ai nativi dell’Ariete di non trarre conclusioni in maniera frettolosa. Per i nati in Sagittario è arrivato il momento di smettere con i discorsi negativi e di iniziare a guardare se stessi e il mondo con più positività. Per saperne di più, consultate le previsioni astrologiche dedicate alle giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre. I segni zodiacali presi in considerazione in questo speciale Oroscopo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo per il terzo weekend di novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Non siate così veloci nel saltare alle conclusioni. Le cose potrebbero mettersi male sotto il cielo astrologico di questo fine settimana. Potrebbe essere necessario andare fino in fondo per portare a galla la verità. Riservate il vostro giudizio fino a quando non avrete unito tutti i pezzi del puzzle. Potreste trovare qualcosa di inaspettato durante le vostre indagini. Evitate di usare un tono accusatorio quando parlate con una determinata persona. Ricordate: tutti sono innocenti fino a prova contraria. Inoltre, saranno più propensi a collaborare se iniziate le cose con il piede giusto.

Toro – Spingere le persone fuori dalle loro zone di comfort in questo weekend potrebbe ritorcersi contro, quindi resistete alla tentazione di applicare una forza extra a una situazione già delicata.

L'oroscopo consiglia di giocare la carta della tenerezza con queste persone. Approfondite i rapporti con le persone che sono necessarie per la vostra vita. Saranno molto più propensi a battersi per voi se sentono che voi due condividete un’affinità genuina l’uno per l’altro.

Gemelli – Manca poco al traguardo! Le stelle vi danno una dose in più di energia per completare il progetto a cui state lavorando come dannati.

Date la spinta finale, il progetto completato potrebbe farvi guadagnare lodi e successo. Sotto queste stelle empatiche, assicuratevi di guidare con amore e comprensione per tirare fuori il meglio della vostra squadra. Se è il tuo nome a partecipare a questo progetto, assicuratevi che tutto sia all’altezza dei vostri standard prima di svelare i vostri sforzi.

Cancro – Questo weekend invita a esprimere voi stessi con molta sicurezza, poiché le stelle di questo cielo astrologico vi incoraggiano ad affrontare la vostra verità, anche se diventa un po’ disordinata o sgargiante. Aprite il vostro guardaroba, indossate qualcosa di particolare e scattate un bel po’ di selfie. L’ispirazione e la passione stanno fluendo, quindi ritagliatevi del tempo per il brainstorming creativo. Potreste sfornare anche un’idea brillante e geniale e magari condividerla con le persone che collaborano con voi. I vostri livelli di carisma sono fuori scala, quindi non meravigliatevi se verrete trascinati in una nuova situazione romantica, mettendo in risalto la vostra vera personalità.

Saranno sinceramente colpiti dalla vostra unicità.

Previsioni segno per segno del weekend 20-21 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Non avete voglia di impegnarvi con un grande gruppo di lavoro, preferite trascorrere un weekend di qualità con un caro amico, parente o collega. E non abbiate paura di lasciarvi travolgere da emozioni profonde. In amore, organizzate una serata intima a casa con la persona che amate, sia che ordinate da asporto dal vostro locale preferito o che saltiate la cena e andate dritti in camera da letto.

Vergine – Provate un’innegabile attrazione verso una persona a voi molto cara. Anche se alcuni pianeti offuscano i confini tra amore e amicizia, voi e il vostro partner di lavoro state considerando di intraprendere una relazione amorosa.

Oppure qualcosa vi ha fatto vedere il vostro migliore amico o la vostra migliore amica con un’ottica diversa e più romantica. In questo caso l'oroscopo raccomanda di riflettere attentamente prima di fare la vostra mossa. Non significa che non dovete tuffarvi in questa avventura, ma ricordate che una volta che uscite dalla zona amici è difficile tornare indietro.

Bilancia – Il fascino è solo una piccola parte di voi. È importante essere coerenti, far camminare a braccetto lo charme e le azioni. Le persone rimarranno deluse se non manterrete tutte quelle promesse che avete fatto durante la vostra presentazione. Se siete in ritardo su una certa scadenza, non cercate di sorvolare sul problema con battute evasive.

Siate sinceri sulla vostra necessità di estendere la data di scadenza. Prima affrontate l’argomento, prima l’altra persona può modificare il proprio calendario. La comunicazione è la chiave per mantenere la fiducia reciproca.

Scorpione – Potreste avere ancora molta strada da fare prima di raggiungere quel grande obiettivo della vita. Questo, però, non vuol dire che dovreste ignorare tutti i progressi che avete fatto fino ad adesso. Festeggiate ogni traguardo raggiunto e allo stesso tempo cercate di godervi il viaggio. Portate fuori i vostri collaboratori per una sessione di happy hour per commemorare una piccola vittoria. Oppure fate un regalo a voi stessi per tutto il lavoro duro svolto di recente.

Apprezzare i progressi darà la giusta carica per inseguire un altro sogno.

Oroscopo per le giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Niente più discorsi negativi. Il vostro monologo interiore può avere un profondo effetto sullo stato del vostro animo. Ricordate di praticare l’arte della gentilezza in questo fine settimana di novembre. Aggiustare il vostro atteggiamento può avere un grande impatto positivo sul vostro umore. Scegliete di celebrare il vostro corpo invece di fissarvi sui difetti, datevi una pacca sulla spalla per affrontare un compito impossibile al lavoro e non dimenticate che amico incredibile siete per gli altri. Dopo un weekend trascorso ad assorbire questa positività, affronterete la nuova settimana riposati e rivitalizzati.

Capricorno – Le stelle vi ricordano di rilassarvi in questo fine settimana di novembre. Il vostro impegno per la vostra carriera è davvero meritevole. Ritagliatevi un po’ di spazio durante la giornata e trovate dei modi per portare gioia nella vostra quotidianità. Pianificate i vostri progetti di lavoro con i vostri collaboratori preferiti e fate correre la vostra immaginazione. Se le persone si sentono libere di esprimersi, non c’è limite alle idee che vi verranno in mente.

Acquario – Andate avanti per la vostra strada. Le stelle di questo weekend vi incoraggiano a spendere qualcosa in più per voi stessi. Se la vostra follia va a beneficio della vostra salute e ricchezza, tanto meglio. Avete visto qualcosa di stimolante oppure siete passati davanti a un nuovo locale chic e siete tentati di entrarci?

A volte, vale la pena mettere da parte i soldi e usarli per un investimento che vi migliora la vita.

Pesci – Non siate timidi. Non lasciate che gli altri mettano un freno ai vostri punti di vista. Siate audaci quando esprimete le vostre idee e rifiutate qualsiasi cosa che possa compromettere la vostra integrità. In amore, l’universo vi fornisce una spinta di empatia. Usate questa sensibilità quando avete a che fare con gli altri, specialmente se state navigando in un territorio controverso. Siate diplomatici, perché la diplomazia fa la differenza.