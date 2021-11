Lunedì 22 novembre troviamo sul piano astrale la Luna nel segno del Cancro, mentre il Sole stazionerà sui gradi del Sagittario. Mercurio assieme a Marte, invece, sosterà nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Giove insieme a Saturno continueranno il domicilio in Acquario. Nettuno, infine, permarrà in Pesci, così come Urano resterà stabile in Toro e Venere assieme a Plutone rimarranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: percettivi. Il "messaggero degli Dei" è nella loro orbita e guarderà languidamente il Luminare femminile.

Ciò, con ogni probabilità, acuirà le doti percettive di casa Scorpione nella giornata inaugurale della settimana, specialmente quando l'argomento virerà sui rapporti relazionali.

2° posto Cancro: volitivi. La prima e seconda decade dei nati Cancro potrebbe avvertire un risveglio della forza di volontà, la quale era rimasta dormiente nei giorni scorsi, e il loro ritrovato mood volitivo sarà ben apprezzato anche dal coniuge.

3° posto Pesci: oltre le apparenze. Seppur in fase retrograda, Nettuno nel segno in trigono al pianeta dell'intelletto riuscirà, c'è da scommetterci, a far scorgere ai nativi cosa si nasconderà realmente dietro un gesto o una parola altrui, in particolar modo per ciò che concernerà la famiglia d'origine.

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. Dopo le mille peripezie astrali dell'anno, col Plenilunio quadrato del 19 novembre sul fotofinish, i nati sotto il segno del Leone sembreranno avvertire, nel corso di questa giornata novembrina, un'atmosfera leggermente più conciliante, che si farà via via più leggera sino al 13 dicembre.

5° posto Acquario: oculati. Il quarto segno Fisso potrebbe affrontare questo lunedì con grande oculatezza nelle faccende pratiche e professionali, ponderando con dovizia ogni mossa da mettere in atto, in questo periodo o in futuro, ed evitando di fare il passo più lungo della gamba.

6° posto Gemelli: mondani. Una parentesi mondana è ciò che probabilmente farà al caso dei nati Gemelli di terza decade questo lunedì, col segno d'Aria che avrà voglia di spensieratezza e di ridere di gusto con le amiche di sempre.

Amore in stand-by.

7° posto Toro: rigenerati. L'uscita del Luminare giallo dall'opposizione, malgrado ancora il duetto Marte-Mercurio li guarderà di sguincio, potrebbe donare al primo segno di Terra un atteggiamento meno critico e svogliato, così i nativi metteranno in campo una versione rigenerata di loro stessi.

8° posto Ariete: voglia di sport. Lo sgretolarsi dello Stellium in Scorpione e la conseguente entrata del Sole in Sagittario avrà buone chance di fomentare la voglia dei nati Ariete, specialmente della prima decade, di iniziare o riprendere una pratica sportiva che adorano.

9° posto Capricorno: puntigliosi. Lasciar correre potrebbe non essere un esercizio semplice da attuare per il segno Cardinale in questa giornata autunnale, coi nativi che risulteranno oltremodo puntigliosi nel focolare domestico, sia con la prole che con la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: umore flop. Musi lunghi e pensieri nostalgici condiranno, con ogni probabilità, il lunedì novembrino di casa Bilancia e il loro malmostoso tono umorale non verrà affatto apprezzato dalla cerchia amicale, abituata a vederli frizzanti e scanzonati.

11° posto Sagittario: lavoro sottotono. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto sul versante lavorativo per i nati Sagittario in questa giornata, in particolar modo per quanto riguarderà le finanze. Lunedì, difatti, il segno di Fuoco si accorgerà presumibilmente di aver speso più del previsto in uno degli ultimi acquisti, magari non sfruttando una ghiotta offerta.

12° posto Vergine: saccenti. Il secondo segno di Terra, nel corso di questa giornata di novembre, avrà buone possibilità di mettere in campo un mood saccente che farà storcere il naso ai più, soprattutto se incontreranno una persona che conosce meglio di loro l'argomento in questione.