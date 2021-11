L' oroscopo di lunedì 8 novembre sarà caratterizzato da tante novità e sorprese. I pianeti, grazie alla loro influenza, definiranno gli elementi principali della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei dodici segni zodiacali.

Stando alla configurazione astrale di domani, l'Ariete e lo Scorpione saranno molto sicuri di loro stessi, mentre l'Acquario avrà bisogno di tempo per pensare. Il Cancro non vedrà l'ora di accomodarsi alla prova con nuove sfide, al contrario della Bilancia e dei Pesci che dovranno affrontare una situazione complessa.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'8 novembre .

Oroscopo e consigli dalle stelle di lunedì 8 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: possibilità di affidamento sulla vostra autostima. Non avrete paura di offrire le idee sul posto di lavoro perché voi certi di poter dare un valido contributo. I vostri colleghi rimarranno sorpresi.

Toro: l'amore farà da padrone nella giornata di domani. Vi dedicherete al partner e proverete a dare vita a una dolce atmosfera romantica. Non sarà necessario spendere soldi, ma vi basterà essere sinceri e parlare a cuore aperto dei vostri sentimenti.

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita. Non avrete paura dei cambiamenti perché sarete in grado di affrontarli a testa alta.

Le persone care vi resteranno accanto e faranno di tutto per supportarvi. Anche il partner vi ricoprirà d'affetto.

Cancro: la giornata inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete pieni di energia e saranno pronti a dare il massimo sul posto di lavoro. Agirete in modo relazionale, senza farvi sopraffare dall'ansia o dal nervosismo.

L'oroscopo vi consiglia, però, di non trascurare gli altri aspetti della vostra vita.

Previsioni zodiacali di domani 8 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: prestate molta attenzione alla vostra situazione economica. Nei prossimi giorni, infatti, avrete di fronte spese importanti. Non sarà facile da accettare, ma sarete pronti a fare delle rinunce pur di conservare la vostra serenità.

Il partner condividerà le decisioni prese.

Vergine: non farete a meno di stare accanto alla persona amata. Adorerete approfondire il vostro rapporto e cercherete, in tutti i modi, di conoscere i sentimenti dell'altro. Importante accettare un eventuale rifiuto, ma le previsioni zodiacali vi consigliano di non perdere le speranze.

Bilancia: Cupido non sarà dalla vostra parte. La relazione con il partner continuerà a presentare alcune criticità che il semplice dialogo non riuscirà a risolvere. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a non alimentare sentimenti negativi come la rabbia e la gelosia.

Scorpione: tenderete a fidarvi poco del prossimo. Preferirete andare avanti con le vostre sole forze.

Non avrete dubbi sui prossimi obiettivi da raggiungere e proverete a concretizzarli nel minor tempo possibile. Il rapporto di coppia sarà influenzato da fattori esterni.

Astrologia dell'8 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata di domani vi riserverà molte sorprese. Avrete modo di recuperare con una persona che non contattate da tempo. Si tratterà di un bel momento, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non cantare subito vittoria. Sarà importante prestare attenzione alle reazioni del vostro interlocutore.

Capricorno: sarà importante migliorare la gestione del tempo. Avrete così tanti impegni da non riuscire a conciliare la vita privata con quella lavorativa. Il partner potrebbe apparire molto infastidito da questa situazione e chiedervi di essere più presente.

Gli amici, al contrario, vi dimostreranno maggiore comprensione.

Acquario: nonostante l'inizio di una nuova settimana, non sarete ancora pronti a riprendere i frenetici ritmi quotidiani. Avrete bisogno di riflettere su voi stessi e sul ruolo delle persone che vi sono accanto. Dovrete prendere delle decisioni non facili, che metteranno alla prova le vostre emozioni.

Pesci: avrete paura di non essere all'altezza dei vostri compiti. Ci saranno delle situazioni che vi metteranno sotto pressione e che non vi consentiranno di far emergere la parte migliore di voi. Tenderete ad allontanare i vostri cari perché non saranno ancora pronti a parlare dei dubbi che vi tormentano.