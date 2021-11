Le previsioni zodiacali di martedì 9 novembre 2021 sono pronte a rivelare quali saranno i segni più fortunati e quelli costretti a fare i conti con una giornata probabilmente difficile da superare. Al vaglio, la parte della settimana appena iniziata, impostata sui simboli astrali compresi nella seconda sestina dello zodiaco. In primissimo piano dunque, come sempre, le effemeridi relative a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Alla ribalta, secondo quanto analizzato dall'Astrologia di martedì, tre fortunatissimi segni: Bilancia, Scorpione e Capricorno, designati all'unanimità in giornata a cinque stelle.

Periodo leggermente "sottotono" invece per coloro nativi del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 9 novembre

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrali per la giornata di martedì saranno ben gradite a voi nativi del segno, grazie soprattutto alle buone effemeridi presenti nel cielo del periodo. Al top l'amore: potrebbe essere davvero il momento giusto per dare spazio ai sentimenti più sinceri (era ora, aggiungiamo noi!). Se siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, rilassatevi: entro domani sera o al massimo entro la fine di questo weekend, potreste ricevere più di quanto sperato.

Single, l'umore riprenderà quota e gli eventi si collegheranno tra loro, scivolando via come per magia. Entrerete spontaneamente in sintonia con chi vi vive intorno oppure un'amicizia potrebbe essere il tramite per un incontro in grado di coinvolgervi davvero molto. Nel comparto lavoro, non lasciatevi travolgere dagli eventi: cogliete l’occasione per dire a qualche collega, piuttosto che a qualcuno dei vostri superiori, cosa pensate e desiderate veramente.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì prospettano a voi nativi un giorno davvero buono. Soprattutto in relazione agli affetti. Le stelle saranno amiche, pronte a dare un apporto significativo nel caso si avesse a che fare con vicissitudini di stampo sentimentale. In amore infatti, stelle creative e sagge promuoveranno occasioni da vivere serenamente in ogni rapporto: consigliato ritrovare un po' di fantasia senza però trascurare di dare spazio alla concretezza.

In coppia, complice una favolosa Luna in Capricorno, saranno favorite profonde trasformazioni sia in ambito famigliare che negli affari di cuore in generale. Single, in ambito sentimentale sentirai sempre più forte il desiderio di evasione dalla solita noiosa routine: aria di cambiamento in vista? Se così fosse, un plauso, vorrebbe significare un ritorno alla vita. Nel lavoro, per chiudere, gli influssi favorevoli della Luna si faranno sentire anche qua: sarete concentrati, sicuri di voi stessi e delle vostre qualità.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 9 novembre al Sagittario preannunciano un martedì decisamente al ribasso. Purtroppo il periodo è stato valutato con la sigla del "sottotono", pertanto iniziate fin da adesso ad essere concentrati e ben svegli: eventuali errori difficilmente saranno perdonati.

In amore, il cielo sopra di voi consiglia di frenare, eventualmente anche di tirare i remi in barca o aspettare che la corrente vi porti in acque più calme. In coppia, più vi agiterete con il partner e più rischierete di fare danno, e questo non farà bene al rapporto. Per i single, evitate in ogni maniera possibile di forzare la mano in approcci non desiderati. Sappiate che l'attuale situazione astrologica è molto instabile, generica e priva di connessioni planetarie favorevoli: aspettatevi novità ma non subito, senz'altro prossimamente. La parte riguardante il lavoro prevede più di qualche intoppo, qualcuno in grado di portare una certa preoccupazione. Attenti a ciò che avevate nascosto sotto il tappeto: presto riemergerà e prenderà sempre più campo tra i vostri pensieri.

Oroscopo e stelle del giorno 9 novembre

Capricorno: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano l'arrivo di uno splendido martedì. In molti sarete al top in amore, quasi tutto all'insegna del generoso trio Venere-Luna-Plutone. In merito agli affetti, un gradevole incontro potrebbe dare nuovo impulso alla vostra giornata: ammettetelo, a volte le coincidenze esistono, arrivando puntuali e ben disposte a cambiare il corso agli eventi. Parlando più in generale, l'oroscopo indica che sarete pappa e ciccia con i familiari e sereni con gli amici; se poi avete figli, godetevi la loro crescita da attenti e buoni genitori. Single, siete in cerca d'affetto? Bene, se appartenente ai nati in terza decade avrete buone possibilità di centrare i vostri obbiettivi.

Un'amicizia di vecchia data potrebbe presto diventare qualcosa di importante. La fortuna infatti è pronta a sorridervi. Nel lavoro, non si presenteranno troppe difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l'idea giusta o la mossa migliore per superarle.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un periodo nella media positività, senza troppi affanni e nemmeno troppa euforia. In generale, potrebbe risultare una giornata tutta all'insegna dell’irrequietezza (positiva) o del voler cambiare a tutti i costi. In campo sentimentale, conoscete bene le problematiche a cui dovete tener testa ogni santo giorno, per questo vi diciamo di non illudervi troppo. In coppia il momento invita alla calma e alla riflessione: sappiate dribblare con intelligenza eventuali scontri dialettici, vedrete che la giornata non mancherà di regalare, se non soddisfazioni, almeno abbastanza tranquillità.

Single, consentitevi di esplorare altri aspetti della vostra vita, magari concedendovi qualche piccola trasgressione innocente: non potrà di certo nuocere. Nel lavoro, se vi impegnerete a fondo, potreste realizzare qualcosa d'importante. Qualche disguido non mancherà: tranquilli, perché saprete sicuramente cosa fare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 9 novembre annuncia un periodo abbastanza benevolo nei vostri confronti. Anche se molti di voi sono abituati a sperare sempre il massimo dalla vita, in questa giornata dovrete essere quanto più umili possibile. In amore vivrete in un ambiente famigliare sereno e complice, ed è bello vedere i vostri cari tutti riuniti attorno al tavolo imbandito.

Atmosfera quotidiana dove voi, faro luminoso pregno d'amore, insieme al cibo ammannite verso tutti buona energia e calore. Per coloro ancora single non lasciate le buone abitudini con altre poco conosciute, ok? Se saprete sfruttare al massimo le vostre qualità, specialmente quelle legate alla fantasia, tutto potrebbe volgere a vostro tornaconto. Nel lavoro, intrecci astrali benevoli saranno forieri di fortuna e spirito frizzante: potrete contare su una giornata molto favorevole alla buona forma fisica. Risposta affermativa in caso di colloqui o esami. Prestate attenzione ai sogni: la giusta interpretazione vi potrà offrire un piccolo colpo di fortuna.

Classifica oroscopo del 9 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

