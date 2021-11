L'oroscopo di sabato 6 novembre presenterà una giornata ricca di novità. I pianeti incideranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici segni zodiacali e li guideranno nelle loro scelte.

Stando alla configurazione astrale di domani, la Vergine e lo Scorpione daranno spazio all'amore, mentre i Pesci dovranno affrontare alcune discussioni con il partner. Il Toro vivrà una giornata lavorativa molto intensa, così come il Capricorno. Cancro e Bilancia si impegneranno per realizzare i loro sogni, al contrario dell'Ariete che verrà travolto dalla mancanza di fiducia.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 novembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle di sabato 6 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: perderete la fiducia nel vostro futuro. Verrete travolti da un'ondata di pessimismo che renderà difficile affrontare la giornata di domani. Le parole della famiglia e degli amici non vi saranno di grande aiuto. L'oroscopo consiglia di impegnarvi per far emergere la vostra forza interiore.

Toro: la giornata di domani sarà piuttosto impegnativa. Dovrete affrontare delle situazioni al lavoro che vi metteranno alla prova. Nonostante le difficoltà, sarete in grado di portare a termine gli incarichi che vi sono stati assegnati e di aiutare anche i vostri colleghi.

Gemelli: vi sentirete disorientati perché non saprete cosa fare del vostro futuro.

Avrete diverse idee a cui aggrapparvi, ma nessuna vi convincerà abbastanza. Per fortuna, avrete accanto persone che vi daranno consigli preziosi e che faranno di tutto per starvi accanto.

Cancro: avrete piena fiducia nei vostri sogni. Anche se la situazione non vi sembrerà delle migliori, sarete certi di poterli trasformare in realtà.

L'oroscopo di domani vi consiglia di stringere i denti e di non arrendervi. A breve, avrete modo di sfruttare una ghiotta occasione.

Previsioni zodiacali di domani 6 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non potrete fare a meno del vostro istinto. Agirete di impulso, senza pensare alle conseguenze e senza porvi troppe domande.

Questo atteggiamento potrebbe essere difficile da comprendere, ma continuerete ad andare dritti per la vostra strada. Inoltre, potrete contare su una grande autostima.

Vergine: proverete a sistemare le cose con il vostro partner. Vi impegnerete per rendere la giornata di domani straordinariamente romantica. I vostri sforzi porteranno a dei risultati concreti perché la persona amata si affiderà completamente a voi. Potrebbe essere il momento giusto per fortificare il feeling di coppia.

Bilancia: non avrete alcun timore di parlare a voce alta dei vostri sogni. Sarete pronti a lottare per realizzarli e a investire tutte le vostre forze. Avrete bisogno di ritrovare un saldo equilibrio interiore, in modo da non trovarvi in difficoltà nei prossimi giorni.

Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Scorpione: vi sentirete molto vicini al partner dal punto di vista emotivo. Prenderete insieme le decisioni per il futuro e non vi farete ostacolare da niente e da nessuno. Il dialogo sarà la vostra maggiore risorsa perché vi consentirà di confrontarvi e di accogliere l'uno i pensieri dell'altro.

Astrologia e profili zodiacali del 6 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata di domani sarà piuttosto positiva. Vi alzerete con il piede giusto e non vedrete l'ora di mostrare a tutti le vostre capacità. Non rinuncerete ai vostri saldi principi, anche davanti a situazioni di difficoltà. Potrebbe essere il momento giusto per trovare l'amore.

Capricorno: il lavoro vi metterà alla prova anche sotto il punto di vista personale. Dovrete fare delle scelte importanti che avranno delle conseguenze sul vostro futuro. Forse, non sarete pronti a prendere determinate decisioni, ma non potrete continuare a rimandare.

Acquario: deciderete di dedicare la giornata di domani solo a voi stessi. Avrete bisogno di un momento di pausa per ricaricare le batterie e per ritrovare il controllo della situazione. La compagnia degli amici vi aiuterà a rilassarvi, mentre quella del partner vi infonderà una fiducia in voi stessi del tutto nuova.

Pesci: la situazione sentimentale di domani non sarà affatto rosea. Dovrete gestire alcune discussioni con il partner legate a vecchie questioni irrisolte. Forse, sul momento, non riuscirete a trovare un accordo, ma con il tempo le cose cambieranno e avrete modo di tornare sui vostri passi.