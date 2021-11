L'Oroscopo di giovedì 11 novembre è pronto a rivelare come andrà il periodo interessante questa parte centrale della settimana. In primissimo piano, come sempre, le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i simboli astrali favoriti dall'astrologia del giorno? A livello sentimentale, in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie. Per altri simboli astrali, parlando di lavoro, sarà possibile ottenere maggiori risultati con l'impegno e tanta buona volontà.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere in che modo gli influssi astrali incidono sulla quotidiana esistenza, è necessario mettere in chiaro i principali aspetti planetari, tra i quali a spiccare maggiormente sarà il Sole in trigono a Nettuno ed in sestile a Plutone in Capricorno, con la Luna in congiunzione a Giove, entrambi nel segno dell'Aquario. Il pianeta dell'amore e del buon dialogo, Venere, sarà in ottimo trigono astrale con Urano in Toro. In Pesci continua il lento incedere del pianeta Nettuno, in attesa dell'arrivo della Luna, prossimamente presente nel settore. Saturno in Acquario risulterà invece sotto dura quadratura da Marte in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 11 novembre .

Previsioni zodiacali del giorno 11 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Le tensioni si sciolgono e qualche grana si risolve. Finalmente potete concedervi un po’ di riposo: avete un gran bisogno di rilassarvi. Regalatevi un po’ di tempo libero e fatevi venire un’idea per trascorrerlo come più desiderate. In amore dovreste programmare tutto con grande precisione per evitare un eccessivo stress.

Se avete la possibilità di agire in ambito finanziario, la giornata risulta essere favorevole, a patto di saper approfittare delle occasioni che vi si presenteranno. Nel lavoro, se dovete fare o parlare di cose importanti, cercate di farlo entro la giornata di giovedì, perché venerdì è possibile che possiate risentire di una certa stanchezza.

Toro - L’oroscopo del 11 novembre al segno del Toro guarda con occhi positivi, quindi è tutto dalla vostra parte. Procedendo con il vento in poppa, vista la troppa sicurezza, potreste comunque non calcolare bene eventuali rischi. Restano costanti l’impegno e la serietà. Fidatevi degli amici, ma solo di quelli "fidati". Per i sentimenti, una parte di voi esige chiarezza, mentre l’altra sguazza tra misteri e chiaroscuri evocati dalla Luna. Conflitto a tutto campo, ma è dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove. Potreste scoprire i lati positivi della routine di coppia. Nel lavoro, questa parte di novembre invoglia a concedersi una piccola tregua da dedicare a un diverso modo di guardare le cose.

Gemelli - Il transito della Luna nel segno dell'Acquario, al momento in ottima congiunzione a Giove, favorisce il buon umore alleviando in parte eventuali stress o turbamenti. La visita inaspettata di un amico (o amica) di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’. A livello amoroso, se siete single in cerca di avventure, in questa giornata vi tornerà utile tenere a mente il proverbio secondo il quale "tanto va la gatta al lardo...". In generale, desideri o programmi in agenda vissuti con troppa faciloneria sono sconsigliati. Nel lavoro, al momento l’equilibrio non è il vostro forte. Mercurio favorevole è un bel detonatore in quanto ad ambizione e voglia di realizzarsi.

Cancro - Giornata top!

Man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, crescono le aspettative per una positiva riuscita: tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa in più. Le acque sono calme, siete pacati e disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante. In amore, chi ha vissuto ultimamente una crisi potrà recuperare alla grande, se non in questa giornata, certamente entro la fine della presente settimana. Entro fine anno o inizio 2022, ci saranno grandi novità che potrebbero cambiare la vostra vita, come la decisione di convolare a nozze. A livello lavorativo, si suggerisce di fare le cose con calma: le relazioni con i colleghi sono positive, anche se fino a un certo punto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 11 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - In questi giorni la Luna torna a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite fuori programma o passeggiate romantiche: tutto ci può stare. Amici, colleghi e parenti vi danno fiducia e sicurezza. In amore, questo periodo è il migliore per i sentimenti. Avete bisogno di fare ricorso alla vostra intelligenza per capire al volo un cambiamento positivo a livello di coppia. I nuovi incontri sono favoriti da qui alla fine del mese di novembre. Nel lavoro, all’orizzonte s’intravede un’apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare. Intanto, pianificate pure nel dettaglio i vostri programmi.

Per i prossimi due o tre giorni fate tutto con assoluta calma.

Vergine - Un giovedì di mezza settimana davvero radioso, tutto all’insegna della felicità estrema. Vi saprete muovere con scioltezza in diverse circostanze. La simpatia sarà il vostro lasciapassare: via libera a incontri o nuove amicizie. Avrete il piacere di avvicinare persone che troverete molto interessanti. A livello sentimentale, una gentilezza in più è sempre meglio che una in meno. Certo, a volte vi costa un po’ di fatica, ma alla fine ne sarà valsa la pena. Qualche tensione in famiglia deve essere evitata per tempo, incontri con un Sagittario. Nel lavoro, spesso chi vi circonda non capisce le vostre esigenze, ma da dopodomani le cose andranno sicuramente meglio.

Date però spazio anche agli altri.

Bilancia - Questo giovedì ci sono novità: le premesse per iniziare quel cammino che conduce alla vera libertà saranno ala vostra portata. Intanto, dedicatevi a quelle attività che vi rilassano. Se escludete il perdurare di un po' di nervosismo, le energie e l'umore saranno più che eccellenti. In ambito affettivo, anche se è un momento difficile per i sentimenti, dovrete cercare di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare le tensioni. Nelle attività lavorative, concentrate la vostra energia. Provate a non disperderla facendovi distrarre da progetti, proposte e imprese pressoché campate per aria. Saltare un’oretta di sonno non sarà un problema: cercate di non esagerare.

Scorpione - Un’ottima proposta, da cogliere al volo e senza farsi impensierire da un possibile bisogno di spostarsi, sarà portata da Nettuno in trigono al vostro Sole nel segno. Maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare ciò che volete in qualsiasi ambito. In amore, una relazione agli inizi potrebbe incontrare ostacoli indipendenti dalla vostra volontà. In ogni caso, sarà bene parlare chiaro sin da subito. I pianeti vi guardano con favore, ma non consigliano di fare passi azzardati. Nel lavoro, cercate di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare il faticoso lavoro svolto finora. Scegliete con cura le parole per esprimere giudizi e opinioni.

Astrologia di giovedì 11 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Con la Luna in Acquario le circostanze affettive prenderanno la piega giusta. La vostra sensibilità verrà compresa da chi vi vuole bene. Non fatevi scrupoli nei confronti di una persona che ha dimostrato di non meritare la vostra stima. Per i sentimenti, giornata serena e piacevole punteggiata, forse, anche da qualche inaspettata quanto gradevole sorpresa. Se sentite che "quella" è la persona che fa per voi, mettete immediatamente da parte ogni esitazione e abbandonatevi all'amore... A livello lavorativo, mollate tutto, se potete: ci penserete la prossima settimana. Nel frattempo, rinviate le questioni più impegnative e limitatevi alla sola routine.

Capricorno - Messi da parte i dubbi, i tentennamenti grazie ad una bella Venere in trigono a Urano, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative, grandi idee. Perfetta per una escursione al mare, una serata per le strade della movida oppure un'attività sportiva per sfogare le tensioni residue. A livello amoroso, pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile, capace di affascinare chiunque vi avvicini. Chi ha il cuore libero si prepari a “soccombere” a un’attrazione improvvisa, senza comunque affrettare le prevedibili conclusioni. Nel lavoro, tutti pendono dalle vostre labbra: è ora di mettere le carte in tavola!

Acquario - L’eccitazione della Luna in congiunzione a Giove, entrambi nel vostro segno, si riverserà sul periodo favorendo questo giovedì, certamente rendendo piacevole questa parte della settimana.

Ogni cosa, purché colorata con un pizzico di fantasia, può diventare un trampolino di lancio verso un domani migliore. In ambito affettivo non è detto che uno più uno faccia per forza due. Può darsi che non siate del tutto sicuri di una scelta, quindi ragionateci un po' sopra. Nel lavoro, spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 11 novembre vi supplica di allontanate una persona che ha la capacità di farvi perdere la calma ogni volta che accennate ad un discorso. Evitate se potete l’affaticamento e la stanchezza, magari con un ritmo regolare e la giusta quantità di sonno. In amore, se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una piega inaspettata. Nel lavoro, giornata positiva che ben si presta a smaltire il lavoro arretrato, all’introspezione e alla compagnia di persone poco chiassose. Difficile, ma non impossibile, distrarsi dalle proprie incombenze o dai problemi legati alla famiglia per guardare oltre.