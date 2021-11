L'oroscopo della giornata di giovedì 11 novembre vedrà qualche piccolo problema di cuore per il Leone, che dovrà cercare di risolvere al più presto, mentre la Luna in trigono per la Bilancia sarà di grande aiuto per la propria storia d'amore. Un vivace Pesci vivrà la giornata sempre con il sorriso sulle labbra, mentre Gemelli potrebbe essere un po’ scontroso e permaloso in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 11 novembre.

Previsioni oroscopo di giovedì 11 novembre 2021 segno per segno

Ariete: le vostre prestazioni in ambito sentimentale ultimamente non sono un granché, e questa Luna in sestile non può fare tutto.

In amore dunque pretendere più del dovuto al momento è fuori portata. Meglio lavorare di più sulla stabilità del vostro rapporto. Se siete single vorreste qualche sicurezza in più nella vostra vita quotidiana, ma dovrete guadagnarvela. Settore professionale nel complesso discreto grazie a Giove, anche se potreste fare di più. Voto - 7️⃣

Toro: non è il momento migliore per prendere delle decisioni importanti sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo di giovedì 11 novembre sarà meglio limitarsi a fare il vostro, e senza uscire fuori dai binari. Per quanto riguarda i sentimenti l'amore non manca grazie a Venere, ma in questa giornata meglio non essere troppo estroversi. Se siete single, riuscirete a essere simpatici con tutto, anche se prima faticherete un po’ ad approcciarvi con la gente.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono vi aiuta come può, ma in questa giornata i sentimenti non saranno il vostro forte. Potreste mostrare infatti un atteggiamento a tratti scontroso o permaloso, e ciò non farà piacere alle persone che avete intorno. Imparate ad accettare la vostra situazione, e tutte le conseguenze che verranno, single oppure no.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di gestire bene i vostri progetti, ma attenzione alle finanze. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo difficile anche in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale infatti non sarà facile andare d'accordo con il partner, soprattutto quando si hanno opinioni completamente diverse.

Se siete single il sostegno di amici o parenti per voi sarà molto importante. Settore professionale nel complesso valido grazie a Marte e Mercurio che non vi faranno mancare idee e energie, anche se l'ambiente di lavoro non sarà proprio il massimo. Voto - 6️⃣

Leone: non sarà la giornata adatta per far valere i vostri sentimenti. Che siate single oppure no, prendetevi il vostro tempo per tornare dell'umore adatto, magari al momento c'è qualcosa di cui siete preoccupati e la vostra mente è rivolta altrove. Per quanto riguarda il lavoro dovrete cercare di essere ottimisti, e farvi venire in mente qualche idea originale per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo.

In ambito sentimentale godrete del sostegno di Venere, in trigono dal segno del Capricorno. Con il partner saprete sempre come comportarvi, e cosa fare affinché sia felice, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voi cuori solitari proverete belle emozioni, che vi faranno sentire semplicemente felici. Nel lavoro le vostre ambizioni si alzano, e la voglia di fare non vi manca grazie a questo cielo sereno. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi darà una mano con le faccende di cuore, ciò nonostante non vi sentite così romantici come un tempo, di conseguenza, non aspettatevi momenti al limite del romanticismo. In ogni caso però, sarà possibile cercare un po’ di stabilità tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single ci sono ancora tante incertezze nella vostra mente e nel vostro cuore. Settore professionale stabile, con risultati nel complesso discreti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale lievemente sottotono in questa giornata a causa della Luna quadrata, ma comunque buona grazie a Venere. Potrebbe mancare un po’ di passione tra voi e il partner, ma l'importante sarà poter contare sempre l'uno dell'altro. Se siete single ci sarà un bel Sole e rendervi allegri, felici della vostra situazione nonostante tutto. Per quanto riguarda il lavoro la giornata potrebbe rivelarsi pesante, dunque siate carichi e pronti a tutto. Voto - 7️⃣

Sagittario: non mancheranno emozioni e sentimenti nella vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo di giovedì 11 novembre.

Anche se in quantità minore, tra voi e il partner ci saranno comunque belle emozioni tutte da vivere grazie alla Luna in buon aspetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete piuttosto sciolti davanti a nuove conoscenze, insomma, sarete voi stessi. Nel lavoro concentratevi sui vostri obiettivi, soprattutto quelli che potete realizzare veramente. Voto - 8️⃣

Capricorno: con un cielo così stellato non potrete chiedere di meglio in questa giornata secondo l'oroscopo. In amore quella sicurezza di sentirsi amati dalla vostra anima gemella vi farà sentire così rilassati e tranquilli, ma soprattutto fieri, felici di quanto di buono si riesce a trovare in una persona.

Se siete single via libera a nuovi incontri e alle belle emozioni. Settore professionale che vi vedrà attivi e fiduciosi delle vostre capacità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata dominata dalla Luna nel segno secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale ci sarà un'atmosfera serena e piacevole, che vi permetterà di godere di un'ottima intesa di coppia e dare vita a nuove iniziative. Per quanto riguarda i single l'amore arriva nella vostra vita, e voi non potrete fare altro che accettarlo con tutto il vostro cuore. Sul fronte lavorativo se ci sono stati dei guadagni extra, meglio essere parsimoniosi e metterli da parte. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo piuttosto intrigante per quanto riguarda i sentimenti.

Con Venere che si trova in sestile, sarete carichi di energie positive e voglia di regalare al partner intense emozioni. Per quanto riguarda i single sarete piuttosto amichevoli e socievoli con tutti. In ambito lavorativo questo cielo vi invita ad agire e provare a fare qualcosa di unico, diverso dal solito, ma soprattutto produttivo. Voto - 8️⃣