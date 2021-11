L'Oroscopo di venerdì 26 novembre è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. In merito al giorno in analisi, l'Astrologia conferma la buona posizione del Capricorno, sorretto dalle positive performance del pianeta Venere, attualmente in trigono a Urano ed in sestile a Marte. Nella postazione dell'Acquario ritroviamo Giove e Saturno, mentre il Toro avrà direttamente a che fare con l'opposizione diretta di Marte e la quadratura da Saturno, entrambi verso Urano nel segno. La Luna viaggia veloce negli spazi infiniti in imminente cambio di settore dal segno del Leone verso quello della Vergine.

Dal canto suo, Pesci continua a stare sotto i costanti buoni flussi del Pianeta Nettuno, preziosa risorsa per i nativi del segno da sfruttare soprattutto a livello sentimentale e lavorativo.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 26 novembre.

Previsioni zodiacali di domani 26 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questa giornata dovreste cercare di non sottovalutare la tensione che si aggira intorno a voi, altrimenti non riuscirete a combinare nulla durante tutto l'arco delle mattinata almeno. Se qualcuno cercherà di intimidirvi con le parole, potreste non essere in grado di rispondere a tono se prima non vi farete una idea di cosa dire. Preparatevi ad affrontare ciò che vi riserva il futuro, a testa alta e con orgoglio.

Toro - L’oroscopo del 26 novembre al segno del Toro pronostica "audacia" in campo sentimentale. In questa giornata in ambito di coppia cercate di spingervi oltre la solita routine: basta un po' di inventiva in più e il gioco è fatto. Osare per voi non è un problema, ma ultimamente vi siete seduti sugli allori e non pensate più al futuro come prima.

Avete perso interesse? Ebbene, in questa giornata vi converrà ritrovarlo questo interesse perché potrebbe esserci belle soddisfazioni per voi o per qualcuno del segno ancora single.

Gemelli - Questo venerdì supererete una crisi emotiva, contando sull’appoggio di una persona amica, ma la Luna che bisticcia con Giove rischia di rovinarvi la giornata.

Scegliete un posto tranquillo dove vi potrete rilassare, lontano dal centro caotico e inquinato. Forse qualcuno di voi si trova in un vicolo cieco e si scoraggia, temendo di non poter proseguire. Non vi abbattete: la soluzione è a portata di mano. Prendetevi il tempo necessario per stare da soli, riflettendo sui vostri punti di forza. Troverete una fonte d’inesauribile benessere.

Cancro - Nella giornata di domani cercate di pensare solo a voi stessi, poiché gli altri non daranno molta importanza alle vostre azioni, quindi fareste bene a fare altrettanto. Cercate soprattutto di analizzare la vostra situazione attuale e fate un programma per il futuro, che dovrebbe esservi utile per arrivare ad un punto di arrivo senza intoppi e interferenze da parte di altre persone.

Fate di testa vostra, siete abbastanza giudiziosi per farlo: evitate comunque di chiedere consiglio a persone sbagliate.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Si prevede un fine settimana davvero splendido. Già da questo venerdì tutto procede secondo i piani e nulla potrà mettervi di malumore. Anche perché, molto probabilmente, c’è un imminente viaggetto rilassante che vi aspetta. Successi sul lavoro con contatti numerosi, molti dei quali probabilmente con colleghi o soci stranieri. Fase intensa e ricca di soddisfazioni in amore: se assorbiti dal troppo lavoro potreste trascurare il partner e la vita di coppia ne risentirà. In tanti vi sentite rilassati per un piccolo fastidio risolto.

Vergine - Vi aspetta una giornata tranquilla, che trascorrerà senza scosse e intoppi: l’ideale per questo venerdì prima del weekend. La situazione è in perfetto ordine e avete finalmente sbrigato gli arretrati. Potete godervi in tranquillità la giornata. Tra tanta tranquillità, un po’ d’agitazione c'è sempre: colpa di qualche piccola tensione e di alcuni attriti tra voi e il vostro partner. Se sul posto di lavoro ci fosse una montagna di compiti che reclama la vostra attenzione, considerate il tutto come "ordinaria amministrazione", perciò rinviabile tranquillamente al prossimo lunedì.

Bilancia - Giornata di alti e bassi. I momenti più piacevoli sono destinati soprattutto alla vita privata, mentre gli aspetti più delicati riguardano in particolar modo il settore professionale, dove oggi Mercurio dà il via alla sua frenante e fastidiosa ostilità.

Possibili attriti con un collega, il che potrebbe causare inopinati rallentamenti sul vostro personale ruolino di marcia. Il campo sentimentale continua a godere dell’invincibile protezione di Venere, Marte e Luna: meglio di così... Date sempre il massimo e ogni tanto capita anche a voi di sentirvi stanchi. Niente di grave, solo una breve battuta d’arresto.

Scorpione - La Luna in Leone si appresta a cambiare segno e subito ne risentite positivamente: finalmente tornate ad essere voi stessi. Infatti, recuperati dinamismo, energia e voglia di fare, siete di nuovo un ciclone d’iniziative e di propositi: niente e nessuno riusciranno a frenarvi. Probabili proficui contatti con l’estero potrebbero dischiudervi nuovi orizzonti.

In amore, sarebbe bene che adoperaste un po’ della vostra voglia di darvi da fare per rimettere in sesto lo zoppicante rapporto con il partner. Per ciò che riguarda le vostre condizioni fisiche, godete di uno stato davvero invidiabile.

Astrologia di venerdì 26 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Davvero un’ottima giornata questa di venerdì, ricca di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Venere accentuerà le vostre capacità pratiche e creative. I risultati supereranno le aspettative. In amore svagatevi, uscite insieme al partner.

Una gita, anche breve, sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa del vostro rapporto. L’umore è alto, siete ottimisti e guardate con fiducia al futuro. Eventuali disturbi fisici saranno presto risolti.

Capricorno - In questa giornata potreste incontrare una persona proveniente dal vostro passato, che avrà molto da raccontarvi e da condividere con voi. Poi dipende dalla vostra predisposizione verso questa persona, il tempo che potrete condividere insieme, magari ricordando i vecchi tempi. Se sapete infatti, che il vostro attuale partner è geloso, fareste bene ad evitare di intrattenervi troppo se non volete rovinarvi la serata. Nella vostra vita molte cose sono cambiate ultimamente, ma nulla nell'assetto familiare, poiché quello resta immutato e potete sempre contarci.

Acquario - Cercate di sorprendere la vostra dolce metà, in questa giornata, con qualcosa di davvero speciale, in modo tale che possa dire di voi che siete attenti e premurosi nei suoi confronti. Questo venerdì soprattutto sarà importante fare bella figura in coppia, in quanto l'umore della persona che vi è accanto dipende in massima parte dal vostro comportamento. Non ponetevi alcun limite, poiché potrete superarli tutti, con molta capacità. Siete in una fase della vostra vita molto produttiva e questo vi rende anche molto più espansivi e determinati nell'ottenere quello che volete.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 26 novembre sottolinea il fatto che sarete allettatati da una proposta vantaggiosa, ma che non nasconde difficoltà.

Tranquilli, dimostrerete comunque di essere all’altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni e chiarire un malinteso con un amico/a. Potreste trovarvi al centro dell’attenzione per le vostre buone idee. Riflettete bene sulle conseguenze delle decisioni che prenderete. In amore, non ci sono ostacoli ai vostri piani sentimentali, anche se al momento sembrate più presi dagli affari di lavoro che da quelli di cuore. La forma fisica appare in netta ripresa.