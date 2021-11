L'oroscopo del fine settimana che va dal 27 al 28 novembre prevede un Gemelli timido e un po’ indeciso dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna in quadratura, mentre la Vergine vivrà un periodo sensazionale a fianco del partner. Sagittario dovrà lavorare un po’ di più sul suo carattere, mentre Cancro potrà sfruttare ancora una volta la buona posizione dell'astro argenteo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 27 al 28 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 novembre 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana ancora pallido dal punto di vista sentimentale.

Venere rimane in quadratura, e le prospettive di miglioramento si fanno sempre più dure e difficili. Molto meglio in ambito lavorativo, dove Mercurio si rivelerà un alleato in più per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna e Venere saranno in perfetto connubio tra loro, e vi permetteranno di godere di un’intesa di coppia sensazionale. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi concede un po’ di respiro, ma dovrete faticare ancora un po’ prima di raggiungere il successo che meritate. In ogni caso, sarà un buon passo in avanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: timidezza e indecisione caratterizzeranno il vostro fine settimana secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura vi metterà un po’ a disagio con il partner. Attenzione in particolare al vostro atteggiamento. Qualche difficoltà in arrivo anche in ambito professionale a causa di Mercurio ormai in opposizione. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un fine settimana tutto sommato tranquillo in ambito sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto, che porta un pizzico di serenità nel vostro rapporto.

Dal punto di vista professionale invece occorre essere più preparati del solito in quanto Mercurio non sarà più nella vostra orbita. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che potrebbe vedere una crescita nel prossimo weekend per voi nativi del segno, merito di Mercurio che si troverà in trigono dal segno amico del Sagittario.

Relazione di coppia stabile per voi, grazie a un cielo sgombro da nubi, che vi rende piuttosto liberi. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo del fine settimana ottimo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà nel vostro segno zodiacale, e insieme a Venere in trigono aspettatevi grandi cose dalla vostra vita amorosa. Nel lavoro purtroppo non si potrà dire la stessa cosa a causa di Mercurio quadrato, ciò nonostante ricordatevi che Marte è ancora favorevole. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che migliora dal punto di vista professionale grazie a Mercurio che si aggiunge ai tanti pianeti favorevoli per mettere a segno grandi successi. Ciò che non migliorano invece sono i sentimenti che provate per la vostra anima gemella, ancora un po’ confusi a causa di Venere in cattivo aspetto.

Voto - 6️⃣

Scorpione: fine settimana positivo in amore per voi. Non mancheranno incontri interessanti che si tradurranno in una vita sociale e sentimentale più movimentata, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio non è più dalla vostra parte, dunque attenzione a come andrete a gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non delle migliori in questo weekend per via della Luna in quadratura. Dovrete cercare di lavorare un po’ di più sul vostro carattere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Buone notizie per quanto riguarda il lavoro. Mercurio entra nel vostro cielo, e vi permetterà di massimizzare i vostri risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita di coppia che torna a dare il meglio in questo weekend.

Dopo una settimana un po’ sottotono, è arrivato il momento di riprendere la vostra leadership di romanticone. Settore professionale piuttosto intenso in questo fine settimana, ma ne rimarrete sicuramente soddisfatti dei risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia che procederà molto tranquilla nel prossimo fine settimana. Prendetevi del tempo in più da trascorrere con la vostra anima gemella e rafforzare il vostro legame. In ambito lavorativo Mercurio sarà un valido alleato in più per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale sottotono per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione, e v'impedirà di manifestare al meglio i vostri sentimenti, nonostante Venere sia favorevole. Cercate di gestire meglio le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi volta le spalle, dunque dovrete organizzare al meglio le vostre giornate per evitare imprevisti. Voto - 6️⃣