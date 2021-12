Le previsioni zodiacali di giovedì 9 dicembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata numero quattro dell'attuale settimana.

Passiamo celermente ad analizzare uno ad uno i singoli segni attraverso l'Oroscopo del giorno 9 dicembre, come sempre partendo dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Il passaggio della Luna in Pesci interferisce sul vostro umore e causa qualche contrasto nella coppia. Tenete sotto controllo le finanze. Una questione relativa ad un’eredità o ad una spartizione di denaro continua a darvi filo da torcere.

Nel lavoro, per riuscire a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischia di rimanere affossato, dovrete fare un passo indietro. In amore invece, un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame così solido. Recuperato il buon senso, ritroverete anche la complicità. Da controllare la fame nervosa: la voracità aumentata può farvi ingrassare, soprattutto i nati nella seconda decade.

Toro - Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante. In ambito lavorativo, nonostante questo sia un periodo un po’ duro per il lavoro o lo studio, quasi sicuramente riuscirete ad impiegare bene le vostre energie.

In amore, un gesto affettuoso può dire più di mille parole, specialmente quando il dialogo, anziché chiarire, dà adito a nuovi equivoci e malintesi. A tavola in alcuni casi rischiate di esagerare. Per evitare di dover correre ai ripari quando è troppo tardi, seguite una dieta bilanciata.

Gemelli - Con la Luna in Pesci ve la spassate alla grande.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Movimento, comunicazione e un look tutto nuovo da sfoggiare in vista di un evento importante. Forniti del giusto mix di simpatia e comunicativa, fascino e autorevolezza, farete furore. Nel lavoro, grossi cambiamenti nell’aria, ma non è ancora arrivato il momento di scoprire le vostre carte: mettete a punto gli ultimi dettagli.

In amore, attualmente c’è un clima di scontento, ma la passione che vi unisce resta intatta. Una miccia che si può riaccendere in qualunque momento. Consiglio salutare: per mantenere una pelle sana, bevete molta acqua, consumate frutta, limitate il fumo e usate detergenti a base naturale.

Cancro - Il buonumore questo giovedì è garantito dal transito della Luna in un segno d'Acqua come il vostro: Pesci. Tuttavia lavoro e finanze richiedono la vostra attenzione. Vito il periodo così efficiente e preciso, datevi da fare per rimettere un po’ in sesto i conti che non tornano. Nel lavoro non è il momento adatto per inoltrare richieste o reclami, anche se legittimi. Rischiereste di fare un buco nell’acqua, temporeggiate.

In amore intanto, se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Riguardo il fisico, un aumento dell’appetito andrà assecondato, giusto per aiutare il corpo ad adattarsi alla rigida stagione invernale.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 9 dicembre indicano che vi aspetta un giovedì denso di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa fosse andato storto nei vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. In ambito lavorativo cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

Riguardo i sentimenti, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate, dovreste fare un po’ di ordine e chiarezza. Il fisico intanto reclama un buon programma alimentare, magari correlato ad una adeguata attività fisica o sportiva: vi farà affrontare l’inverno in piena forma.

Vergine - Una giornata perfetta per promuovere la vostra immagine, per averla vinta su un rivale, per un approccio che richieda coraggio e faccia tosta. Un incontro casuale potrebbe avere sviluppi inattesi; forse deciderete di avviare una collaborazione. Nel lavoro, uno spirito audace e innovatore è quello che ci vuole se avete deciso di ampliare la vostra attività. Occhio però alle conseguenze, non sempre previste.

In amore, se siete alla ricerca di una storia importante, mettetevi in marcia, ma ricordate che andrete più spediti viaggiando senza zavorre pregresse. Riguardo il fisico, al momento avete a disposizione una scorta inesauribile di energie, ma questo non è un buon motivo per concedersi di tutto: calma!

Bilancia - Carica di positività in arrivo, portata dalla Luna in Pesci. L'Astro d'Argento vi regala buone occasioni e le capacità per approfittarne. L’ideale per arginare gli effetti della dissonanza di Marte. Via libera all’iniziativa: originalità e fantasia faranno da contorno ad un’ottima abilità negli affari. In ambito lavorativo, più che di un’azione di forza c’è bisogno di chiarezza nei rapporti con i collaboratori, stabilendo i ruoli a scanso di equivoci.

In amore, il desiderio di stabilità incoraggia una decisione importante: il vostro rapporto di coppia è ormai pronto ad un passo significativo. Per la salute, un supplemento di vitamine e pochi grassi per mantenervi in forma. Il successo vi arride luminoso perché avete intorno le persone giuste.

Scorpione - Spalleggiato da Plutone e Nettuno, il vostro Marte nel segno assicura momenti meravigliosi per la coppia. Momenti di complice serenità in famiglia e con gli amici. Se fate parte della schiera dei cuori solitari, indossate il rosa per propiziare nuove storie d’amore. In ambito lavorativo, con i colleghi dovrete essere bravi a ricucire i rapporti e trovare spazi per una nuova e proficua disponibilità.

In amore intanto, abbandonatevi alle suggestioni dell’amore romantico, lasciatevi condurre per mano dal partner ad esplorare un modo diverso di amare. Per la parte salutistica, consigliate le attività fisiche di gruppo: corsette spensierate nel parco, esercizi fisici leggeri, magari fatti a casa insieme alla persona del cuore.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La Luna in Pesci vi addolcisce e vi mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle solite cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Procedendo con la vostra abituale pacatezza, eviterete di impattare in qualche ostacolo professionale, comunque facilmente risolvibile. Programmate un giovedì leggero; niente rompicapo, pochi spostamenti, la solita routine.

E un po’ per volta il ritmo si aggiusterà. L’amore intanto potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate: al supermercato o nell’ambiente di lavoro; l’importante è essere aperti e disponibili. Parlando di salute, se non riuscite a prendervi cura del corpo con costanza, coniugate il moto al divertimento: riceverete lo stimolo per applicarvi.

Capricorno - Con la Luna che dall'Acquario passa in Pesci e quadra a Marte, in molti del segno sarete irritabili e insofferenti. Occhio a non ferire chi vi vuole bene. Anche di fronte all’evidenza non volete ammettere di aver toppato, scatenando così ulteriori battibecchi. Possibili nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l’orgoglio e chiedete aiuto ad una persona esperta.

In ambito sentimentale, il coinvolgimento è grande e questo vi spaventa, tanto che per la paura di cedere le armi, con forza riaffermate la vostra libertà. Riguardo lo stato fisico, in questi giorni non state dando il giusto peso ai segnali di stress che v’invia il vostro corpo e continuate a sostenere dei ritmi di vita troppo accelerati.

Acquario - Questo giovedì siete molto presi da certe questioni familiari, affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono doti indispensabili in questo momento. State attraversando - forse - una fase di trasformazione, profonda quanto faticosa, ma non dovete cedere alla tentazione di gettare la spugna.

In amore, se vivete una nuova relazione, evitate di bruciare le tappe, anche se l’idea di arrivare subito al sodo è piuttosto allettante. Anche se le energie scarseggiano, non potete abbandonarvi alla pigrizia. Cominciate a frequentare un nuovo corso di ginnastica per aiutare il fisico a mantenersi in buona forma.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domani, giovedì 9 dicembre, fanno presente che la routine dei giorni scorsi sta cedendo finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Nel lavoro, come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

La situazione sentimentale, al contrario di tutto, è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. Tenete a mente che le vostre risorse sono un po’ in riserva. Date un po’ di sollievo alla vostra schiena facendo esercizi specifici.