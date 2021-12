L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 dicembre 2021 è disponibile a essere spulciato a dovere da chi ama l'astrologia. Sotto la nostra lente astrale c'è la seconda settimana del mese corrente, analizzata punto per punto in relazione ai simboli astrali della prima sestina. In campo l'attesissima classifica a stelline relativa ai sette giorni da lunedì a domenica, ovviamente corredata dalle immancabili predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo indicato?

Andiamo pure a svelare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, subito dopo aver dato conto ai nuovi transiti astrologici del periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 dicembre per un momento lasciano spazio al calendario lunare relativo allo stesso periodo. Curiosi di sapere dove andrà a riposare l'Astro della Terra nei prossimi sette giorni? Intanto c'è da sottolineare il fatto che saranno nel complesso tre le tappe in programma per questa settimana. Ad iniziare sarà la Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria martedì 7 dicembre alle ore 12:49. A seguire, precisamente giovedì 9 dicembre alle ore 15:53, in transito della Luna in Pesci.

La settimana, con l'arrivo della Luna in Ariete previsto per sabato 11 dicembre, potrà ritenersi chiusa.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Se è vero che l'Astrologia difficilmente sbaglia, questo sabato 11 dicembre potrebbe dare davvero uno splendido "buongiorno". Le stelle infatti hanno riservato per tale data una meravigliosa "top del giorno" grazie ad un evento davvero speciale, ossia l'ingresso della Luna nel settore.

La Luna di sabato favorisce l’equilibrio psicofisico mentre la domenica seguente potrà determinare un filo di malinconia e rifugio nei ricordi. Finalmente tornate ad essere sereni. Non si può escludere che eventuali rapporti, magari quelli più ossidati dal tempo o che abbiano vissuto una forte crisi nelle ultime settimane di novembre trovino uno sbocco positivo.

La scala di valori giornaliera:

sabato 11 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e giovedì 9.

♉ Toro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica stabilità e discreta positività. Senz'altro la parte iniziale della settimana sarà certamente da considerare molto buona. Un po' "zoppicante" sarà invece la parte centrale, mentre la parte conclusiva andrà decisamente meglio. Amore grande protagonista, ancor più se da tempo frequentate qualcuno e desiderate convivere. In caso di separazioni, non pensate al passato o alle cose successe: se credete che il vero amore non esiste il futuro vi smentirà. Progetti importanti vanno varati in questo periodo, perché è il migliore dell'anno, perciò sfruttate ogni occasione utile.

Le stelle di competenza del Toro:

lunedì 6 dicembre; ★★★★★ martedì 7 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 dicembre;

★★ venerdì 10 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana in linea con quella che sta per concludersi. Le giornate prese in considerazione in questo contesto osserveranno un andamento a basso profilo per voi nativi, soprattutto lunedì e martedì. Poi, in gran parte saranno abbastanza positive o nella media. Quasi tutto il periodo comunque sarà vissuto in semplicità, immerso nella quotidiana routine. E' importante in questo periodo evitare scontri per motivi banali. Alcune scelte di lavoro non saranno comprese dal partner, oppure sarete voi ad essere contro qualcuno.

Questioni legali o finanziarie da risolvere. Il report astrale imperniato sulle stelline quotidiane:

★★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12;

★★★ lunedì 6 dicembre;

★★ martedì 7 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana mette in programma un periodo decisamente 'bollente' soprattutto nel comparto affettivo. L'Astrologia da enfasi alle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre, entrambe valutate molto positive, quindi sottoscritte da cinque stelline fortunate. E' probabile che in questa settimana qualcuno vi faccia un'offerta o un invito particolare. Se avete un'attività che comporta spostamenti, preparatevi a viaggiare o cambiare spesso città.

L'amore resta dubbioso per alcuni versi, per altri invece dona soddisfazioni. La scala di valori interessante i giorni da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ mercoledì 8 dicembre;

★★ giovedì 9 dicembre.

♌ Leone: voto 6. Settimana numero due del mese di dicembre con alcune giornate davvero speciali, quasi tutte all'insegna dell'amore e della passionalità a tutto tondo. La presenza della Luna, dapprima in Acquario e poi in Pesci, favorirà tanta positività nelle giornate di lunedì e venerdì. L'amore fa battere forte il vostro cuore, ovviamente bisogna sfruttare il periodo migliore cercando di mettere in campo le intenzioni migliori. I Leone che non trovano l'amore da anni devono fare un'analisi attenta e tirare le conclusioni.

Nel lavoro ci saranno decisioni notevoli da prendere: un incarico importante potrebbe risultare faticoso. La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 6 e venerdì 10;

★★★★ giovedì 9, sabato 11 e domenica 12;

★★★ martedì 7 dicembre;

★★ mercoledì 8 dicembre.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 6-12 dicembre considera di tendenza più che ottimo il periodo, anche se in qualche caso non sarà esente da cavilli o trabocchetti. Pronti a far saltare nervi o creare crisi esistenziali, il giorno 11 porterà solo tre stelle mentre il 12 dicembre è consigliabile stare un po' con occhi ed orecchie bene aperte. La vita di coppia nel periodo è sottoposta a cambiamenti importanti, per le coppie più solide già da mesi si è parlato di nascite, matrimonio o convivenze.

Chi non ha l'amore sblocchi il proprio cuore. Chi inizia un nuovo percorso di lavoro dovrà accettare un invito che presto verrà fatto. Il report generato dalle stelline settimanali:

Top del giorno mercoledì 8 dicembre;

mercoledì 8 dicembre; ★★★★★ lunedì 6, martedì 17 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 dicembre;

★★★ sabato 11 dicembre;

★★ domenica 12 dicembre.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.